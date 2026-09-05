Tự uống thuốc nam trị đau khớp, người phụ nữ 62 tuổi suy gan cấp

Men gan của người bệnh tăng khoảng 30 lần, bilirubin trực tiếp tăng khoảng 41 lần giới hạn bình thường.

Men gan tăng 30 lần, bilirubin tăng 41 lần giới hạn bình thường

Từ những cơn đau khớp gối, bà T. (62 tuổi) tự mua thuốc nam về sử dụng trong nhiều tháng theo lời mách bảo của người quen vì cho rằng lành tính. Thời gian đầu, nhận thấy tình trạng đau khớp có giảm, bà tiếp tục duy trì việc sử dụng thuốc.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, sức khỏe của bà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Người bệnh mệt mỏi, ăn uống kém, da và mắt vàng, nước tiểu sẫm màu.

Nhận thấy các triệu chứng ngày càng rõ, bà đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

Vàng da, suy gan cấp do uống thuốc nam - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận men gan của người bệnh tăng cao, khoảng 30 lần giới hạn bình thường. Chỉ số bilirubin trực tiếp tăng khoảng 41 lần.

Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp, theo dõi liên quan đến ngộ độc thuốc nam và được xử trí, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy nguy cơ sức khỏe khi tự sử dụng các loại thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc và chất lượng, đặc biệt trong thời gian kéo dài.

Thuốc nam không đồng nghĩa với an toàn

Trao đổi về trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết thuốc nam và thuốc y học cổ truyền có giá trị trong điều trị một số bệnh lý khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng phương pháp và bảo đảm chất lượng.

Theo bác sĩ, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng là một định hướng quan trọng của ngành Y tế.

Tuy nhiên, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc theo lời mách bảo, nhất là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát về thành phần và chất lượng.

Khi có nhu cầu điều trị bằng thuốc nam, người dân nên lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh uy tín, được cấp phép; đồng thời tìm đến thầy thuốc, lương y có chuyên môn để được tư vấn và hướng dẫn phù hợp.

Đáng lưu ý, tổn thương gan do thuốc có thể biểu hiện bằng những triệu chứng ban đầu khá kín đáo. Khi đã xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc tình trạng mệt mỏi, chán ăn rõ rệt, người bệnh cần được thăm khám sớm để đánh giá chức năng gan và tìm nguyên nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI. Nguyễn Thị Hồng Nhung cảnh báo, các dấu hiệu cần lưu ý:

Dấu hiệu phản vệ: Ngứa, nổi mẩn, phù mặt, môi, lưỡi; khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc sốc.

Dấu hiệu tổn thương gan, thận: Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, tiểu ít...

Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu của phản ứng bất lợi hoặc tổn thương cơ quan nghiêm trọng. Thăm khám và xét nghiệm kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận, xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.

"Thuốc nam hay thuốc y học cổ truyền không nên được sử dụng theo kinh nghiệm truyền miệng. Người bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, đúng liều lượng và có sự hướng dẫn của người có chuyên môn", các bác sĩ Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo.

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