Cây cảnh như thác hoa xanh, chịu nắng, dễ trồng, tụ khí, dưỡng tài

Vẻ đẹp của bìm bìm đá xanh không nằm ở sự choáng ngợp, mà ở sự tinh khiết đến nao lòng.

Trong thế giới cây cảnh muôn màu, nơi những loài hoa kiêu sa thường đòi hỏi sự chăm bẵm cầu kỳ, có một loài hoa chọn cho mình một lối sống khác - khiêm nhường, bền bỉ và vô cùng tươi mát.

Đó là Convolvulus sabatius, cái tên mỹ miều thường được gọi là Bìm bìm đá xanh, hay Blue Rock Bindweed, Ground Morning Glory.

Nếu như họ hàng bìm bìm leo của cây cảnh này thường bị mang tiếng là loài dây leo hoang dại, bám víu và xâm lấn, thì bìm bìm đá xanh lại là một quý cô Địa Trung Hải vô cùng "lịch sự".

Cây cảnh chọn cách bò lan, rủ mềm

Có nguồn gốc từ những vách đá nắng gió của nước Ý và Tây Bắc Phi, loài cây thân thảo trường tồn này không leo, không quấn siết.

Cây cảnh chọn cách bò lan, rủ mềm như một tấm thảm sống, tạo nên một triết lý sống đẹp đẽ: lan tỏa mà không chiếm hữu, khoe sắc mà không ồn ào.

Cây cảnh bìm bìm đá xanh - Vẻ đẹp tươi mát không thể trộn lẫn

Vẻ đẹp của bìm bìm đá xanh không nằm ở sự choáng ngợp, mà ở sự tinh khiết đến nao lòng. Hãy thử một lần ngắm nhìn thật gần, bạn sẽ hiểu vì sao người ta gọi nó là "viên ngọc xanh của vườn đá".

Thân cây cảnh là những cành nhánh bán gỗ, mảnh mai nhưng dẻo dai, vươn dài từ 60 đến 80cm, buông rủ mềm mại qua thành chậu, qua kẽ đá. Toàn thân được phủ một lớp lông tơ mịn màng, khiến cho tán lá xanh xám ánh lên một màu bạc sang trọng dưới nắng.

Hàng trăm, hàng nghìn bông hoa cùng nở một lúc

Lá của nó nhỏ, thuôn dài, không cuống, mọc dày đặc tạo thành một tấm đệm xanh mướt, mát rượi như nhung. Chỉ riêng màu lá thôi đã là một liều thuốc cho mắt giữa ngày hè oi ả.

Rồi từ cuối xuân, khi nắng vừa đủ ấm, những nụ hoa chúm chím màu hồng phớt, xoắn lại như những chiếc kèn tí hon e ấp xuất hiện.

Và chỉ một sớm mai, chúng bung nở. Hoa hình chuông tròn, đường kính khoảng 3-4cm, với 5 cánh mỏng như lụa, màu xanh lavender, xanh da trời phớt tím, có khi là trắng tinh khôi, ở giữa là một đốm họng vàng nhạt như nắng sớm đọng lại.

Hàng trăm, hàng nghìn bông hoa như thế cùng nở một lúc, tạo thành một thác hoa, một dòng sông xanh biếc chảy tràn trên nền lá bạc. Nhìn từ xa, nó như một đám mây hạ thấp xuống vườn.

Cây cảnh lịch sự và không xâm lấn

Chính vì vẻ đẹp này, cây cảnh bìm bìm đá xanh sở hữu những thế mạnh mà ít loài hoa cảnh nào có được khi trồng trong sân vườn hay ban công phố thị.

Nếu hoa hồng là nữ hoàng đỏng đảnh đòi hỏi phân thuốc, cắt tỉa, phòng bệnh liên tục; dạ yến thảo rực rỡ nhưng chóng tàn, phải thay lứa liên tục sau mỗi đợt mưa; hoa giấy mạnh mẽ nhưng gai góc và cần nắng gắt cực độ - thì bìm bìm đá xanh lại là sự cân bằng hoàn hảo.

Cây cảnh lịch sự và không xâm lấn, không bao giờ bò lấn át cây bên cạnh. Nó ra hoa bền bỉ từ tháng 3 đến tận mùa thu, gần như quanh năm trong khí hậu ấm áp của Việt Nam, chứ không theo mùa vụ ngắn ngủi.

Cây cảnh chịu hạn, chịu gió mặn, chịu nắng một cách phi thường, có thể sống tốt ở ban công tầng cao đầy gió, nơi nhiều loài hoa khác héo quắt. Và quan trọng nhất, nó rủ xuống, chứ không vươn lên.

Dáng cây cảnh bò lan, tròn đầy, phủ kín tạo thành thế "tụ khí".

Đặt một chậu ở ban công, ở bậu cửa sổ, ở trên tường đá, nó sẽ buông một tấm rèm hoa sống động, mềm mại, che đi bê tông khô cứng - một điều mà những cây hoa đứng thẳng không bao giờ làm được.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh bìm bìm đá xanh - Dòng chảy của bình an

Trong phong thủy, màu xanh da trời của bìm bìm đá xanh thuộc hành Thủy, mà Thủy lại tượng trưng cho trí tuệ, sự uyển chuyển, giao tiếp và tài lộc luân chuyển.

Màu xanh của nó không phải là màu xanh lam u buồn, mà là xanh của bầu trời sau mưa, xanh của mặt nước tĩnh lặng - một sắc xanh mang năng lượng chữa lành.

Dáng cây bò lan, tròn đầy, phủ kín tạo thành thế "tụ khí". Người ta tin rằng trồng bìm bìm đá xanh ở ban công hướng Đông hoặc Đông Nam sẽ giúp điều hòa luồng khí, mang lại sự hanh thông, mềm mại cho gia chủ vốn hay căng thẳng.

Cây cảnh nuôi dưỡng tinh thần, chữa lành sau mệt mỏi

Cây cảnh không có gai, không có lá nhọn, không có sắc màu chói gắt, nên năng lượng của nó vô cùng thuần khiết, ôn hòa. Nó là loài cây của sự an nhiên, không tranh giành, nhắc nhở chúng ta về một lối sống biết đủ, biết buông bỏ.

Đặt một chậu bìm bìm đá xanh ở góc làm việc, nơi cửa sổ, là mời gọi năng lượng của sự tĩnh tại vào nhà.

Loài hoa nuôi dưỡng tinh thần, chữa lành sau mệt mỏi

Đó có lẽ là giá trị lớn nhất của loài cây này trong đời sống đô thị hôm nay.

Chúng ta trở về nhà sau một ngày dài với đầu óc nặng trĩu những con số, những cuộc họp, những tiếng còi xe. Thứ chúng ta cần không phải là một đóa hoa đỏ rực đòi hỏi phải trầm trồ, mà là một màu xanh biết vỗ về.

Cây cảnh cho phép tâm hồn bạn được nghỉ ngơi.

Khoa học gọi đó là liệu pháp màu sắc. Màu xanh dương nhạt của bìm bìm đá xanh đã được chứng minh giúp hạ nhịp tim, làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu.

Hãy thử tưởng tượng: buổi chiều, bạn pha một tách trà, ngồi ở ban công, trước mặt là tấm thảm hoa xanh đang khẽ rung trong gió. Không cần làm gì cả.

Chỉ cần nhìn những cánh hoa mỏng tang rung rinh, nhìn đàn ong bướm nhỏ xíu ghé thăm từng chuông hoa - bạn sẽ thấy lòng mình chậm lại. Cây cảnh không đòi hỏi bạn phải làm gì nhiều, nó chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ nở hoa, như một người bạn hiền lành không phán xét.

Chính sự "không đòi hỏi" ấy lại là sự chữa lành lớn nhất. Cây cảnh cho phép tâm hồn bạn được nghỉ ngơi. Cây cảnh bìm bìm đá xanh là một khu vườn thiền thu nhỏ.

Cách trồng và chăm sóc - Sự đơn giản của người từng trải

Đây là cây cảnh của nắng.

Hiểu được nguồn gốc từ vách đá Địa Trung Hải, bạn sẽ thấy việc chăm sóc bìm bìm đá xanh vô cùng nhàn nhã, đúng với tinh thần của nó.

Ánh sáng và đất trồng:

Đây là cây cảnh của nắng. Hãy cho nó nơi có nắng đầy đủ, ít nhất 6 giờ mỗi ngày, càng nắng hoa càng sai. Điều cây sợ nhất không phải là nắng gắt hay đất nghèo, mà là úng nước.

Vì vậy đất trồng phải thật tơi xốp, thoát nước xuất sắc. Công thức lý tưởng là đất thịt nhẹ trộn với 40% cát thô, đá perlite hoặc pumice, thêm một chút vôi. Đất càng nghèo, hơi cằn một chút, cây lại càng ra hoa nhiều hơn là chỉ tốt lá.

Nước tưới:

Hãy nhớ quy tắc "khô rồi mới tưới". Trong mùa sinh trưởng, tưới đẫm một lần rồi để đất khô hẳn mới tưới lại. Vào mùa mưa hoặc mùa đông, gần như có thể bỏ mặc. Bộ rễ của nó rất nhạy cảm với độ ẩm quá mức, thối rễ là nguyên nhân duy nhất khiến cây chết.

Chậu và vị trí:

Bìm bìm đá xanh không háu ăn.

Đây là cây cảnh hoàn hảo cho chậu treo, bồn ban công, tường đá, hoặc trồng phủ nền. Chậu đất nung có lỗ thoát nước lớn là lựa chọn tốt nhất vì nó giúp thoáng khí. Cây có thể chịu lạnh tới -8 độ C và chịu được không khí mặn ven biển, nên rất hợp với khí hậu Việt Nam.

Dinh dưỡng và cắt tỉa:

Bìm bìm đá xanh không háu ăn. Một chút phân bón cân đối NPK loãng mỗi tháng một lần trong mùa hoa là đủ. Sau mỗi đợt hoa rộ, bạn chỉ cần dùng kéo cắt nhẹ đi khoảng 1/3 tán cây, tỉa những cành già. Vết cắt ấy sẽ kích thích cây đâm ra hàng loạt nhánh mới và một đợt hoa còn rực rỡ hơn.

Nhân giống cây cảnh bìm bìm đá xanh cũng thật dễ dàng bằng giâm cành vào mùa hè hoặc tách bụi vào mùa xuân. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ có cả vườn hoa lớn.

Nhân giống cây cảnh bìm bìm đá xanh cũng thật dễ dàng

Cuối cùng, bìm bìm đá xanh không chỉ là một cây cảnh. Cây cảnh là một thái độ sống. Giữa một thế giới ồn ào luôn đòi hỏi phải vươn cao, phải nổi bật, phải tranh đấu, có một loài hoa chọn cách cúi xuống, lan tỏa, mềm mại và kiên trì nở hoa.

Trồng một chậu bìm bìm đá xanh ở ban công, là bạn đang tự trồng cho mình một khoảng trời bình yên, một lời nhắc dịu dàng mỗi ngày rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được tắm nắng, được uống một chút nước, và được nở hoa theo cách của riêng mình.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc