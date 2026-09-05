Người phụ nữ 45 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung, giữ cơ hội làm mẹ

Đứng trước nguy cơ phải cắt tử cung vì u xơ lớn, người phụ nữ 45 tuổi vẫn tìm cơ hội bảo tồn khả năng sinh sản.

Nỗ lực giữ lại tử cung cho người phụ nữ 45 tuổi

Bệnh nhân N.T.L., 45 tuổi, ở Nghệ An, đã có 3 con. Tuy nhiên, suốt 8 năm qua, chị vẫn mong muốn có thêm một em bé.

Đầu năm 2026, qua thăm khám, chị được chẩn đoán mắc u xơ tử cung kích thước lớn. Với tình trạng này, phương án phẫu thuật cắt tử cung từng được cân nhắc nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc chị không còn khả năng mang thai.

Không muốn từ bỏ cơ hội sinh thêm con, chị L. tiếp tục tìm kiếm phương án điều trị có thể bảo tồn tử cung.

Các bác sĩ Khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và hội chẩn để lựa chọn hướng xử trí phù hợp. Mục tiêu đặt ra là bóc tách khối u nhưng đồng thời hạn chế tối đa tổn thương đến cơ tử cung, qua đó duy trì khả năng sinh sản cho người bệnh.

Ca phẫu thuật nội soi do BSCKII. Nguyễn Xuân Chung, Trưởng Khoa Phụ ngoại, làm trưởng kíp. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách khối u xơ kích thước lớn, sau đó khâu phục hồi cơ tử cung. Người bệnh không phải truyền máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau mổ, sức khỏe chị L. phục hồi tốt.

Ê-kíp phẫu thuật bóc u xơ bảo tồn tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điều trị u xơ cần tính đến nhu cầu sinh con

Kết quả sau điều trị mang lại niềm vui lớn cho người bệnh khi chị L. mang thai tự nhiên sau phẫu thuật. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt với người phụ nữ đã trải qua 8 năm mong con và từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ tử cung.

BSCKII. Nguyễn Xuân Chung cho biết, u xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không phải trường hợp nào cũng cần cắt tử cung. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí, kích thước, số lượng khối u, mức độ triệu chứng, tuổi của người bệnh và đặc biệt là nhu cầu sinh sản.

Với những phụ nữ còn mong muốn mang thai, việc thăm khám và đánh giá chuyên sâu trước khi quyết định phương pháp điều trị có vai trò quan trọng. Trong một số trường hợp phù hợp, phẫu thuật bóc u xơ có thể được cân nhắc nhằm bảo tồn tử cung.

Tuy nhiên, bảo tồn tử cung không đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể mang thai. Khả năng sinh sản còn phụ thuộc vào tuổi, dự trữ buồng trứng, tình trạng nội mạc tử cung, vòi tử cung, tinh dịch đồ của người chồng và nhiều yếu tố khác.

Đặc biệt, ở phụ nữ lớn tuổi, thời gian là yếu tố cần được lưu ý khi tư vấn khả năng sinh sản. Vì vậy, khi phát hiện u xơ tử cung nhưng vẫn có nguyện vọng sinh con, người bệnh nên trao đổi đầy đủ với bác sĩ sản phụ khoa về cả lợi ích, nguy cơ và khả năng sinh sản sau điều trị.

Khi nào phụ nữ có u xơ tử cung cần đi khám? Rong kinh, cường kinh hoặc ra máu âm đạo bất thường. Đau bụng dưới, đau vùng chậu kéo dài. Cảm giác nặng, tức vùng bụng dưới. Tiểu tiện hoặc đại tiện khó do khối u chèn ép. Khó mang thai hoặc có tiền sử sảy thai liên quan đến bất thường tử cung.

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