Vết loét nhỏ trên mặt nhiều năm, người phụ nữ phát hiện ung thư da

Vết loét trên má tồn tại nhiều năm, gần đây sùi lớn và dễ chảy máu. Người phụ nữ 69 tuổi đi khám, bất ngờ phát hiện ung thư da.

Vết loét kéo dài, ngày càng dễ chảy máu

Người bệnh N.T.T., 69 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa khám vì khối u vùng má trái xuất hiện từ nhiều năm. Trước đó, tổn thương được người bệnh xem như một vết loét nhỏ và không đi kiểm tra.

Khoảng 6 tháng gần đây, khối u tăng kích thước rõ rệt. Bề mặt tổn thương sùi, chỉ cần chạm nhẹ cũng dễ chảy máu, gây bất tiện trong sinh hoạt và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.

Vết loét lâu ngày trên da được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy - Ảnh BVCC

Kết quả sinh thiết xác định tổn thương là ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma - BCC). Đây là loại ung thư da phổ biến, thường phát triển chậm và hiếm khi di căn, nhưng có khả năng xâm lấn, phá hủy các mô lân cận nếu không được điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u nằm sát cánh mũi trái. May mắn, tổn thương chưa xâm lấn vào các cấu trúc quan trọng như mũi, mắt và vùng tai mũi họng. Đây là yếu tố thuận lợi để các bác sĩ vừa kiểm soát khối u, vừa tính toán phương án bảo tồn chức năng và thẩm mỹ vùng mặt.

Cắt rộng khối u, tạo hình ngay trong một cuộc mổ

BS.CKI Phạm Ngọc Thái Sơn, Khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, với ung thư da vùng mặt, điều trị cần đồng thời hướng đến hai mục tiêu: loại bỏ hoàn toàn khối u theo nguyên tắc ung thư học và bảo tồn tối đa cấu trúc, chức năng cũng như hình thể khuôn mặt.

“Sau khi đánh giá toàn diện, chúng tôi quyết định cắt rộng khối u theo nguyên tắc điều trị ung thư và tạo hình ngay trong cùng một cuộc mổ”, BS.CKI Phạm Ngọc Thái Sơn nói.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong ca phẫu thuật, toàn bộ khối u được cắt bỏ với diện cắt an toàn. Các bác sĩ kiểm tra kỹ những cấu trúc lân cận, xác định tổn thương chưa xâm lấn vào túi lệ và các cơ quan quan trọng khác.

Sau khi loại bỏ tổn thương, vùng khuyết hổng được tạo hình bằng vạt trượt vùng gò má. Kỹ thuật này sử dụng phần da khỏe mạnh ngay gần vị trí tổn thương để che phủ vùng khuyết hổng, thay vì phải lấy da từ vị trí khác trên cơ thể.

Theo các bác sĩ, do da vùng lân cận có sự tương đồng về màu sắc, độ dày và đặc tính, phương pháp này giúp che phủ tổn thương, hạn chế sẹo co kéo và giảm nguy cơ biến dạng khuôn mặt.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, vạt tạo hình sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm.

Tổn thương sau phẫu thuật tạo hình - Ảnh BVCC

BS.CKI Phạm Ngọc Thái Sơn cảnh báo, ung thư biểu mô tế bào đáy thường xuất hiện ở những vùng da phơi nhiễm ánh nắng, trong đó vùng mặt và mũi là những vị trí thường gặp. Tổn thương có thể biểu hiện dưới dạng một nốt hoặc vùng da bất thường, vết loét không lành, tổn thương đóng vảy hoặc chảy máu.

Điều đáng lưu ý là những biểu hiện này dễ bị nhầm với vết trầy xước, nốt ruồi hoặc tổn thương da thông thường. Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển tại chỗ, làm phạm vi phẫu thuật rộng hơn và quá trình tái tạo trở nên phức tạp, đặc biệt khi khối u nằm ở vùng mặt.

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