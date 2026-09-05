Người đàn ông 52 tuổi nôn gần 2 lít máu, nguy kịch vì vỡ tĩnh mạch thực quản

Sau khi nôn gần 2 lít máu, người đàn ông 52 tuổi tụt huyết áp, suy hô hấp. Bác sĩ phải cấp cứu, truyền máu và nội soi cầm máu khẩn cấp.

Nôn máu ồ ạt, huyết áp tụt còn 70/40 mmHg

Người bệnh H., 52 tuổi, trú tại Thanh Hóa, có tiền sử sử dụng rượu hơn 30 năm, thường xuyên uống trên nửa lít mỗi ngày. Sau một lần uống rượu, người bệnh bất ngờ nôn ra nhiều máu tươi lẫn máu đông, ước tính gần 2 lít.

Sau đó, ông H. nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, đáp ứng chậm và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu trong đêm.

Thời điểm nhập viện, tình trạng người bệnh đặc biệt nguy kịch. Huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg, ý thức suy giảm, suy hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu chỉ 81%. Máu vẫn chảy qua mũi, miệng. Da xanh, niêm mạc nhợt, tim đập nhanh.

Trước nguy cơ ngừng tuần hoàn và suy đa cơ quan do mất máu cấp, các bác sĩ lập tức kiểm soát đường thở bằng đặt ống hỗ trợ thở, hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thực hiện xét nghiệm và chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mất máu nghiêm trọng, đồng thời có rối loạn đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu kéo dài và khó kiểm soát.

Các bác sĩ khẩn trương hồi sức, hỗ trợ hô hấp và truyền chế phẩm máu. Tổng cộng, người bệnh được truyền 3 đơn vị khối hồng cầu, tương đương khoảng 1.050 ml, cùng 3 đơn vị huyết tương, khoảng 600 ml.

Sau khi được hồi sức ban đầu, người bệnh được nội soi cấp cứu. Kết quả cho thấy nhiều vị trí tĩnh mạch thực quản giãn, trong đó có điểm đang chảy máu thành dòng.

Tình trạng mất máu diễn tiến nhanh. Có thời điểm huyết áp của người bệnh gần như không đo được, nguy cơ ngừng tuần hoàn và tử vong rất cao.

Kíp điều trị lập tức sử dụng 3 vòng cao su để thắt các búi giãn tĩnh mạch thực quản, qua đó kiểm soát vị trí chảy máu.

Sau hồi sức, truyền máu và nội soi cầm máu, tình trạng thiếu máu từng bước cải thiện. Người bệnh không ghi nhận xuất huyết tái diễn, các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm dần ổn định.

Người bệnh bình phục - Ảnh BVCC

Uống rượu kéo dài làm tăng nguy cơ tổn thương gan

BSCKI Bùi Tiến Lực, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản là biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt trong bối cảnh xơ gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

“Khi gan bị tổn thương và xơ hóa, dòng máu đi qua gan gặp nhiều cản trở, làm tăng áp lực trong hệ tĩnh mạch cửa. Máu phải chuyển sang các mạch máu nhỏ ở thực quản, khiến chúng giãn lớn, thành mạch mỏng và dễ vỡ”, BSCKI Bùi Tiến Lực phân tích.

Theo bác sĩ, khi búi tĩnh mạch vỡ, người bệnh có thể nôn ra lượng máu rất lớn và nhanh chóng rơi vào sốc mất máu. Sử dụng nhiều rượu trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan, thúc đẩy bệnh gan do rượu tiến triển, trong đó có xơ gan, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện giãn tĩnh mạch thực quản. AASLD cũng xác định tăng áp lực tĩnh mạch cửa và giãn tĩnh mạch là những vấn đề quan trọng trong quản lý bệnh nhân xơ gan.

Đáng lưu ý, bệnh gan mạn tính có thể tiến triển âm thầm. Một số người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng như nôn máu, đi ngoài phân đen, vàng da, bụng chướng hoặc rối loạn ý thức.

“Ngay cả khi đã được cầm máu thành công, người bệnh vẫn có nguy cơ tái xuất huyết nếu nguyên nhân nền không được kiểm soát. Vì vậy, người bệnh cần tuyệt đối ngừng rượu, tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn và nội soi kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ”, BSCKI Bùi Tiến Lực khuyến cáo.

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