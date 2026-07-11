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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Thành Vinh được chỉ định liền 2 gói thầu trong một ngày

Liên tiếp được chỉ định rút gọn hai gói thầu xây lắp trong cùng một ngày, năng lực triển khai thực tế của Công ty TNHH Thành Vinh đang khiến dư luận quan tâm.

Hữu Thông

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống dựa trên các văn bản quản lý đầu tư công tại địa phương, ngày 30/06/2026, ông Đặng Thành Hớn – Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTCUDVC. Văn bản này quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non Bình Thành 1; hạng mục Cải tạo, sửa chữa. Gói thầu xây lắp dân dụng này có giá trị gói thầu được duyệt là 1.938.935.000 đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo các quy định giảm thuế hiện hành của Chính phủ.

Doanh nghiệp được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn giao thầu độc lập là Công ty TNHH Thành Vinh, một đơn vị đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 178, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Đồng Tháp. Giá trị chỉ định thầu ký kết hợp đồng chính thức đạt mức 1.841.988.000 đồng. Phương thức thực hiện được xác định rõ là hợp đồng theo đơn giá cố định với tổng thời gian triển khai thi công xây lắp là 90 ngày tính từ ngày phát Lệnh khởi công. Được biết, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu này được xét dựa trên Tờ trình số 209/TTr-QLDA ngày 30/06/2026 do Công ty TNHH ĐTXD và TMDV Phước Thành lập với tư cách là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

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Quyết định số 209/QĐ-TTCUDVC. Nguồn MSC

Tuy nhiên, câu chuyện đầu tư công tại địa bàn xã Bình Thành không dừng lại ở đó. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống công khai thông tin đấu thầu cho thấy một sự trùng hợp rất đáng chú ý về mặt thời gian. Cũng trong ngày 30/06/2026, ông Đặng Thành Hớn tiếp tục ký ban hành một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 129/QĐ-TTCUDVC cho cùng một đối tác.

Cụ thể, Công ty TNHH Thành Vinh tiếp tục được chỉ định thầu rút gọn độc lập tại Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo sửa chữa các chợ trên địa bàn xã; hạng mục Cải tạo, sửa chữa với giá trúng thầu được công bố là 1.521.600.000 đồng. Việc một nhà thầu liên tiếp nhận liền hai dự án xây lắp hạ tầng công cộng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ngay trong cùng một ngày từ một đại diện chủ đầu tư duy nhất đã khiến dư luận và các đơn vị cùng ngành không khỏi băn khoăn về tính phân bổ và tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu tại địa phương.

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Quyết định số 129/QĐ-TTCUDVC. Nguồn MSC

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực lịch sử của nhà thầu, Công ty TNHH Thành Vinh hoạt động pháp lý dưới mô hình công ty TNHH thành viên trở lên, được thành lập từ ngày 12/05/2014 do ông Phạm Xuân Vinh làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp này được phân loại thuộc quy mô doanh nghiệp nhỏ, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ, xây dựng nhà để ở và các công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Theo dữ liệu thống kê từ hệ thống phân tích dữ liệu đầu tư công, Công ty TNHH Thành Vinh là một cái tên có tần suất trúng thầu vô cùng dày dặn tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 129 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng 41 gói, trượt 84 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập đạt một con số không hề nhỏ: 92.381.005.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán chào thầu đạt khoảng 90.75%.

Khảo sát bản đồ quan hệ đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có lịch sử dự thầu tập trung rất cao tại các cơ quan quản lý và chủ đầu tư trên địa bàn. Đơn vị từng tham gia dự thầu tại 21 bên mời thầu và thiết lập quan hệ với 11 chủ đầu tư. Đáng chú ý, riêng tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 4 gói thầu thì đạt kết quả trúng tới 3 gói thầu xây lắp (gói còn lại đang trong trạng thái chờ công bố kết quả). Trước đó, vào các năm 2024 và 2025, doanh nghiệp này cũng từng được UBND xã Bình Thành lựa chọn thực hiện một số gói thầu chỉ định thầu rút gọn quy mô nhỏ như dự án cải tạo nhà kho quân sự xã (64.000.000 đồng) hay hạng mục sơn ngoài và chiếu sáng chợ xã Bình Thành (71.321.000 đồng).

Nhận định về khía cạnh pháp lý và thực tiễn tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là một giải pháp hợp pháp được quy định cụ thể nhằm giúp các cơ quan quản lý cấp cơ sở nhanh chóng triển khai dòng vốn chi thường xuyên, kịp thời cải tạo các công trình dân sinh cấp bách.

Tuy nhiên, các văn bản luật như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Nghị định hướng dẫn đi kèm luôn đặt nguyên tắc hiệu quả kinh tế, tính công khai, minh bạch lên hàng đầu. Trong những trường hợp một nhà thầu liên tục nhận nhiều dự án xây lắp trong cùng một ngày từ một chủ đầu tư, các cơ quan thanh tra, kiểm toán đầu tư công cần tăng cường công tác hậu kiểm nhằm làm rõ quy trình khảo sát giá thị trường, quy trình lập dự toán và việc đánh giá năng lực thực tế của doanh nghiệp có thực sự khách quan, đảm bảo không có tình trạng phân chia nhỏ gói thầu hay hạn chế tính cạnh tranh lành mạnh."

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#chỉ định thầu rút gọn #Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành #Công ty TNHH Thành Vinh #đấu thầu Đồng Tháp #Trường Mầm non Bình Thành 1 #Luật Đấu thầu 2023

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Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

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