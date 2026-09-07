6 lâu đài thời Trung cổ chưa từng bị chinh phục

Nhiều lâu đài châu Âu từng trải qua các cuộc vây hãm khốc liệt nhưng vẫn đứng vững, thậm chí có nơi được cho là từng dùng xác một con bò để đánh lừa quân địch.

Trong thời Trung cổ, lâu đài không chỉ là nơi ở của giới quý tộc mà còn đóng vai trò như những pháo đài bảo vệ lãnh thổ. Những công trình bằng đá với tường dày, tháp cao và nhiều lớp phòng thủ khiến việc tấn công không hề dễ dàng. Dù vậy, nhiều lâu đài vẫn bị chiếm sau các cuộc vây hãm kéo dài hoặc do có nội gián.

Nhưng có những công trình đứng vững qua hàng trăm năm và chưa từng bị chiếm. Dưới đây là 6 lâu đài tiêu biểu.

Pháo đài Bohus, Thụy Điển

Pháo đài Bohus nằm ở phía tây nam Thụy Điển, từng trải qua ít nhất 13 cuộc vây hãm nhưng chưa lần nào bị chiếm hoàn toàn. Pháo đài được xây trên một ngọn đồi vào những năm 1250 theo lệnh của vua Na Uy. Sang thế kỷ 14, công trình tiếp tục được mở rộng, với phần lớn các cấu trúc bằng gỗ được thay bằng đá.

Bohus có hệ thống tháp và tường thành được bố trí liên kết với nhau. Vì thế, ngay cả khi một tòa tháp bị chiếm, quân phòng thủ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu từ những khu vực khác. Điều này từng xảy ra vào năm 1566, khi quân Thụy Điển chiếm được một tòa tháp nhưng không thể tiến thêm. Quân phòng thủ sau đó cho nổ kho thuốc súng bên trong tòa tháp, khiến lực lượng Thụy Điển đang ở đó bị đánh bật.

Lâu đài Hochosterwitz, Áo

Hochosterwitz nằm trên một ngọn đồi dốc ở miền nam nước Áo, cao khoảng 150 m so với thung lũng bên dưới. Lâu đài đã tồn tại từ năm 860 và được mở rộng, sửa chữa nhiều lần. Công trình được cho là chưa từng bị quân địch chinh phục.

Cuối thế kỷ 16, chủ lâu đài cho xây 14 cổng liên tiếp để tăng khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi cổng đều có những cách bố trí phòng thủ khác nhau, buộc quân địch phải vượt qua từng lớp nếu muốn tiến vào bên trong.

Hochosterwitz còn nổi tiếng với một câu chuyện khá lạ. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 14, quân của Margaret, Nữ bá tước Tyrol, từng bao vây lâu đài và khiến người bên trong gần cạn thức ăn. Những người phòng thủ khi đó được cho là đã giết con bò cuối cùng, nhét đầy ngũ cốc vào bụng nó rồi dùng máy bắn đá ném xuống phía quân địch.

Nhìn thấy một con bò chết còn đầy ngũ cốc bị ném ra ngoài, quân bao vây tưởng rằng người trong lâu đài vẫn còn rất nhiều lương thực. Họ cho rằng tiếp tục vây hãm cũng không có ích nên rút quân. Câu chuyện này có thể không có thật, nhưng đến nay vẫn là giai thoại nổi tiếng nhất về cách Hochosterwitz được cho là đã thoát khỏi một cuộc vây hãm.

Lâu đài Burgdorf, Thụy Sĩ

Năm 1383, Burgdorf trở thành mục tiêu của quân đội thành Bern trong cuộc chiến với các bá tước Neu-Kyburg. Quân Bern bao vây lâu đài trong 45 ngày nhưng cuối cùng không thể chiếm được công trình. Sau khi cuộc tấn công thất bại, hai bên đi đến một thỏa thuận và thành Bern trả 37.800 guilder để giành quyền kiểm soát lâu đài.

Điều đáng chú ý là Burgdorf không phải một lâu đài khổng lồ. Công trình gồm một tòa tháp dành cho sinh hoạt, một tháp phòng thủ và đại sảnh, tất cả được bao quanh bởi hệ thống tường thành. Dù trải qua khoảng 800 năm lịch sử, lâu đài dường như chưa từng bị chinh phục bằng một cuộc tấn công quân sự.

Mont-Saint-Michel, Pháp

Mont-Saint-Michel nằm trên một đảo đá chịu ảnh hưởng của thủy triều ngoài khơi phía tây bắc nước Pháp. Công trình vừa là tu viện vừa là pháo đài, với vị trí đặc biệt giúp nó trở thành một nơi rất khó tấn công.

Trong Chiến tranh Trăm Năm giữa Anh và Pháp, kéo dài từ năm 1337 đến 1453, quân Anh nhiều lần bao vây Mont-Saint-Michel nhưng không thể chiếm được nơi này. Vị trí trên đảo cùng hệ thống tường thành kiên cố khiến quân tấn công gặp rất nhiều khó khăn.

Mont-Saint-Michel cũng là một địa điểm tôn giáo quan trọng. Theo truyền thuyết, năm 708, Tổng lãnh thiên thần Michael đã xuất hiện ba lần trước Giám mục Aubert và yêu cầu ông xây dựng một nơi thờ phụng tại đây.

Lâu đài Kost, Cộng hòa Czech

Lâu đài Kost nằm ở miền bắc Cộng hòa Czech, trong vùng được gọi là “Thiên đường Bohemia”. Lâu đài được xây từ thế kỷ 13 theo phong cách Gothic và tiếp tục được mở rộng trong hai thế kỷ sau đó. Công trình có hệ thống tường và các khu phòng thủ kiên cố, nổi bật là tòa tháp lớn với những bức tường đá màu trắng.

Bên trong lâu đài còn có nhà nguyện, các công trình phục vụ nông nghiệp và một nhà máy bia được xây từ thế kỷ 16. Kost cũng được cho là chưa từng bị quân địch chiếm được trong suốt lịch sử.

Một giai thoại kể rằng sau khi thất bại trong cuộc tấn công vào thế kỷ 15, thủ lĩnh quân đội Jan Žižka đã ví những bức tường của lâu đài cứng như xương. Chuyện này có thể chỉ là truyền thuyết, nhưng “Kost” trong tiếng Czech lại có nghĩa là “xương”, khiến câu chuyện càng trở nên thú vị.

Château Pèlerin, Israel

Château Pèlerin, còn gọi là lâu đài Atlit, là một pháo đài của quân Thập tự chinh nằm bên bờ biển phía bắc Israel ngày nay. Công trình được các Hiệp sĩ dòng Đền xây dựng vào năm 1218 để kiểm soát tuyến đường ven biển và hỗ trợ mục tiêu giành lại Jerusalem.

Vị trí sát biển mang lại cho lâu đài một lợi thế lớn. Khi bị bao vây, lực lượng bên trong có thể nhận lương thực và vật tư từ tàu thuyền, khiến đối phương khó phong tỏa hoàn toàn công trình.

Château Pèlerin chưa từng bị quân địch chinh phục. Tuy nhiên, năm 1291, lâu đài bị bỏ lại sau khi Vương quốc Jerusalem sụp đổ và quân Thập tự chinh mất quyền kiểm soát phần lớn vùng Đất Thánh. Nói cách khác, công trình này không thất thủ trong một cuộc tấn công mà được những người phòng thủ chủ động rời bỏ.