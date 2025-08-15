Hà Nội

Sống Khỏe

5 thực phẩm “vàng” giúp dưỡng phổi, giảm khô hanh đầu mùa thu

Khi mùa thu gõ cửa, cơ thể dễ bị khô, ho, dị ứng. Bổ sung các thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi sẽ giúp giảm tình trạng này, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên.

Vân Giang

Khi mùa thu gõ cửa, không chỉ tiết trời se lạnh mà không khí hanh khô còn ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, da và đường tiêu hóa. Đông y cho rằng, chăm sóc phổi ngay từ đầu mùa sẽ giúp giảm ho, dị ứng và giữ cơ thể cân bằng âm dương.

Thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi là “vũ khí” đắc lực để bạn vượt qua những ngày hanh khô một cách khỏe mạnh, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày.

Mật ong – “người bạn” làm ẩm phổi và giữ ẩm da

Mật ong nổi tiếng với công dụng dưỡng ẩm phổi, giảm ho, đồng thời làm ẩm ruột và giữ ẩm cho da.

4043e238a21c2a42730d.jpg
Ảnh Getty Images

Bạn có thể pha mật ong với nước ấm để uống hàng ngày, vừa bổ sung nước vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa. Ngoài ra, mật ong còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng, rất phù hợp với tiết trời hanh khô của mùa thu.

Nước lê – làm mát, giảm ho, trừ đờm

Lê có tác dụng dưỡng ẩm phổi, giảm ho, trừ đờm và khử hỏa. Tuy nhiên, lê có tính lạnh, vì vậy những người thể chất hư nhược nên ăn điều độ.

nuoc-le.jpg
Ảnh Pinterest

Đối với trẻ em hoặc người dễ bị viêm khí quản, bạn có thể chế biến lê hầm đường phèn, vừa dễ ăn vừa bổ phổi, dưỡng can, giảm nguy cơ chảy máu cam và các vấn đề về hô hấp.

Củ sen – thanh nhiệt, dưỡng huyết

Củ sen sống có tính mát, giúp thanh nhiệt, mát huyết, cầm máu, tán huyết tiêu ứ. Sau khi nấu chín, củ sen còn có tác dụng dưỡng huyết, cường tỳ, dưỡng khí và dưỡng âm. Bạn có thể chế biến củ sen trong các món canh hoặc hầm với thịt để vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Củ từ – dẻo, bồi bổ cơ thể

Củ từ, đặc biệt là củ từ nếp, có vị dẻo và trơn hơn củ từ thường, đồng thời dưỡng ẩm rất tốt.

cu-tu-3708.jpg
Ảnh Internet

Ăn canh sườn heo nấu củ từ là lựa chọn lý tưởng để bồi bổ cơ thể trong tiết trời thu. Tuy nhiên, người đang ăn kiêng hoặc giảm cân nên chú ý lượng tinh bột nạp vào.

Bạch truật – “tổ yến của người nghèo”

Bạch truật được ví như “tổ yến của người nghèo” nhờ khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời. Thảo dược này có vị ngọt, nhạt, không độc, phù hợp với các chứng ho nhiệt phổi, ho khan, nhiệt miệng, táo bón. Bạn có thể sử dụng bạch truật trong các món hầm hoặc nấu trà để bổ phổi và dưỡng âm trong mùa thu.

Lưu ý khi sử dụng thực phẩm mùa thu:

Hạn chế ăn thực phẩm quá lạnh hoặc cay nóng, dễ làm tổn thương phổi.

Uống đủ nước và duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để cơ thể cân bằng âm dương.

Kết hợp các thực phẩm trên với các loại rau quả giàu vitamin như cà rốt, bí đỏ, táo để tăng hiệu quả dưỡng phổi.

#thực phẩm dưỡng phổi mùa thu #dưỡng âm phổi #bổ sung mật ong mùa thu #lê giảm ho #củ sen thanh nhiệt #củ từ dưỡng ẩm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

