Ăn gì để cơ thể khỏe mạnh, dễ thích nghi khi giao mùa

Giao mùa dễ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm đề kháng. Chọn đúng thực phẩm sẽ giúp bạn khỏe mạnh và thích nghi tốt hơn.

Giao mùa là thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột, từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, độ ẩm và nhiệt độ biến động khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, dị ứng. Chế độ ăn uống hợp lý với những thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, giữ ấm và thích nghi tốt hơn.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Các loại trái cây giàu vitamin C

Cam, bưởi, quýt, chanh, kiwi, dâu tây… là nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng cường đề kháng, kích thích sản sinh bạch cầu để chống lại virus và vi khuẩn. Vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, giúp cơ thể nhanh hồi phục khi bị cảm lạnh.

Rau xanh đậm và rau họ cải

Rau bina, cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ xanh chứa nhiều vitamin A, C, K, axit folic và chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, các hợp chất sulforaphane trong rau họ cải còn có khả năng kháng viêm, phòng bệnh khi thời tiết thay đổi.

Thực phẩm giàu kẽm

Hàu, tôm, cua, thịt gà, hạt bí, hạnh nhân… cung cấp kẽm – khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Kẽm cũng hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh, cảm cúm trong thời điểm giao mùa.

Gừng, tỏi và nghệ

Đây là những kháng sinh tự nhiên giúp giữ ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn. Uống trà gừng, thêm tỏi vào món ăn hoặc sử dụng nghệ trong nấu nướng sẽ giúp phòng cảm lạnh, giảm viêm họng và hỗ trợ đường hô hấp.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt, hạt quinoa… giàu vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng ổn định, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng chống stress do thay đổi thời tiết.

Sữa chua và thực phẩm lên men

Sữa chua, kim chi, dưa cải… chứa lợi khuẩn probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa khi giao mùa.

Các loại cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích chứa nhiều omega-3 giúp kháng viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đồng thời, omega-3 còn tốt cho sức khỏe não bộ, giúp tinh thần minh mẫn hơn.

Nấm các loại

Nấm hương, nấm mỡ, nấm đông cô chứa beta-glucan – hợp chất giúp kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nấm còn giàu vitamin D tự nhiên, hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh và cúm khi thời tiết thay đổi.

Khoai lang

Khoai lang giàu beta-carotene (tiền vitamin A), chất xơ và vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ niêm mạc đường hô hấp và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là thực phẩm vừa dễ ăn, vừa giúp giữ năng lượng ổn định trong suốt cả ngày.

Ngoài việc bổ sung thực phẩm tốt, bạn nên uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh, sẵn sàng thích nghi với mọi biến động thời tiết.