Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ăn gì để cơ thể khỏe mạnh, dễ thích nghi khi giao mùa

Giao mùa dễ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm đề kháng. Chọn đúng thực phẩm sẽ giúp bạn khỏe mạnh và thích nghi tốt hơn.

Trương Hiền

Giao mùa là thời điểm thời tiết thay đổi đột ngột, từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, độ ẩm và nhiệt độ biến động khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, dị ứng. Chế độ ăn uống hợp lý với những thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, giữ ấm và thích nghi tốt hơn.

z6899389660004-56eca32afd08ffd79c5c9857edd099de.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Các loại trái cây giàu vitamin C

Cam, bưởi, quýt, chanh, kiwi, dâu tây… là nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng cường đề kháng, kích thích sản sinh bạch cầu để chống lại virus và vi khuẩn. Vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, giúp cơ thể nhanh hồi phục khi bị cảm lạnh.

Rau xanh đậm và rau họ cải

Rau bina, cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ xanh chứa nhiều vitamin A, C, K, axit folic và chất xơ, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, các hợp chất sulforaphane trong rau họ cải còn có khả năng kháng viêm, phòng bệnh khi thời tiết thay đổi.

Thực phẩm giàu kẽm

Hàu, tôm, cua, thịt gà, hạt bí, hạnh nhân… cung cấp kẽm – khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Kẽm cũng hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh, cảm cúm trong thời điểm giao mùa.

Gừng, tỏi và nghệ

Đây là những kháng sinh tự nhiên giúp giữ ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn. Uống trà gừng, thêm tỏi vào món ăn hoặc sử dụng nghệ trong nấu nướng sẽ giúp phòng cảm lạnh, giảm viêm họng và hỗ trợ đường hô hấp.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt, hạt quinoa… giàu vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng ổn định, cải thiện tâm trạng và tăng khả năng chống stress do thay đổi thời tiết.

Sữa chua và thực phẩm lên men

Sữa chua, kim chi, dưa cải… chứa lợi khuẩn probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa khi giao mùa.

Các loại cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích chứa nhiều omega-3 giúp kháng viêm, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đồng thời, omega-3 còn tốt cho sức khỏe não bộ, giúp tinh thần minh mẫn hơn.

Nấm các loại

Nấm hương, nấm mỡ, nấm đông cô chứa beta-glucan – hợp chất giúp kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, nấm còn giàu vitamin D tự nhiên, hỗ trợ cơ thể chống lại cảm lạnh và cúm khi thời tiết thay đổi.

Khoai lang

Khoai lang giàu beta-carotene (tiền vitamin A), chất xơ và vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ niêm mạc đường hô hấp và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là thực phẩm vừa dễ ăn, vừa giúp giữ năng lượng ổn định trong suốt cả ngày.

Ngoài việc bổ sung thực phẩm tốt, bạn nên uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh, sẵn sàng thích nghi với mọi biến động thời tiết.

#thực phẩm tăng cường đề kháng #ăn gì khi giao mùa #thực phẩm giàu vitamin C #rau xanh đậm và họ cải #kẽm tự nhiên từ hải sản và hạt #đặc điểm thực phẩm giúp giữ ấm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thực phẩm tốt cho người mắc bệnh dạ dày

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu do bệnh dạ dày gây ra.

Người mắc các bệnh lý dạ dày như viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản, viêm hang vị… thường gặp các triệu chứng khó chịu như đau thượng vị, ợ chua, buồn nôn, đầy hơi. Chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng giúp giảm triệu chứng, hỗ trợ quá trình lành vết loét và ngăn bệnh tái phát.

5.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] Thực phẩm gây sỏi thận khi dùng chung với đậu phụ

info-thucpham-ankieng-01.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lợi ích của ớt chuông

Ớt chuông là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Ớt chuông chứa ít calo, nhưng giàu các vitamin tốt cho cơ thể như vitamin C, A, E, K, folate (vitamin B9), kali, magie… Là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Tăng cường thị lực

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới