Ăn trứng hỏng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm

Trứng là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong trứng có đầy đủ chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Thành phần của trứng có lòng đỏ và lòng trắng. Trong đó, lòng đỏ là thành phần quan trọng nhất, tập trung chủ yếu của các chất dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng gà có 13,6% đạm, 29,8% béo và 1,6% chất khoáng.

Chất đạm trong lòng đỏ trứng có thành phần các acid amin tốt nhất. Lòng trắng chiếm phần lớn là nước, có 10,3% chất đạm, béo và chất khoáng rất thấp.

Theo bảng phân tích dinh dưỡng, một quả trứng chứa khoảng 75 calo và trứng cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin A, D và B12, cũng như choline, là một chất dinh dưỡng cần thiết trong nhiều bước trao đổi chất. Ngoại trừ hàm lượng cholesterol, một quả trứng là một lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng trưa hoặc tối.

Không nên ăn trứng sống để phòng nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa/Nguồn Internet.

Trứng cũng là nguồn vitamin và khoáng chất tốt. Các chất khoáng như sắt, kẽm, đồng, mangan, iốt... tập trung hầu hết trong lòng đỏ. Lòng đỏ có cả các vitamin tan trong nước (B1, B6) và vitamin tan trong dầu (vitamin A, D, K).

Trong lòng trắng trứng chỉ có một ít vitamin tan trong nước (B2, B6). Cả trong lòng đỏ, lòng trắng có chất Biotin. Biotin là vitamin B8, tham gia vào chu trình sản xuất năng lượng để sản xuất năng lượng của cơ thể.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trứng gà, vịt để lâu hoặc bảo quản không đúng cách có thể bị vi khuẩn xâm nhập, phân hủy protein bên trong và sinh ra khí độc, gây mùi hôi. Việc sử dụng trứng đã hỏng có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng thậm chí ngộ độc thực phẩm nặng.

Người tiêu dùng có thể nhận biết trứng hỏng thông qua một số dấu hiệu đơn giản bằng mắt thường:

Vỏ trứng bị nứt vỡ hoặc biến dạng

Vỏ trứng là lớp bảo vệ đầu tiên chống lại vi khuẩn xâm nhập. Nếu bạn thấy vỏ trứng có bất kỳ vết nứt, vỡ nào, dù là nhỏ nhất, hoặc có hình dạng biến dạng bất thường (móp méo, lồi lõm), hãy loại bỏ ngay lập tức. Các vết nứt tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn như Salmonella xâm nhập vào bên trong lòng trứng, gây nguy cơ ngộ độc cao. Ngay cả khi bạn định luộc chín, tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm.

Trứng có mùi lạ, hôi thối

Trứng tươi thường không có mùi hoặc chỉ có mùi rất nhẹ. Nếu bạn ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào như mùi tanh, mùi thối nồng, hay mùi lưu huỳnh (mùi trứng ung) khi trứng còn nguyên vỏ hoặc khi đập ra, thì tuyệt đối không nên ăn. Vi khuẩn gây thối rữa đã bắt đầu phát triển, sản sinh ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi khó chịu. Nếu nghi ngờ, hãy đập trứng ra một bát riêng và ngửi. Nếu có mùi, hãy vứt bỏ cả trứng và rửa sạch bát đĩa bằng xà phòng nóng.

Tiêu thụ trứng hỏng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Lòng trắng và lòng đỏ bị thay đổi màu sắc bất thường

Lòng trắng trứng tươi thường trong và hơi sánh. Nếu thấy lòng trắng có màu xanh lá cây, hồng, hoặc xuất hiện các đốm đen, đó là dấu hiệu của vi khuẩn hoặc nấm mốc. Lòng đỏ trứng tươi thường có màu vàng hoặc cam.

Nếu thấy lòng đỏ có màu xanh, xám hoặc bất kỳ màu sắc bất thường nào, hãy loại bỏ ngay. Nếu sau khi luộc chín, lòng trắng trứng xuất hiện các đốm đen, đó có thể là dấu hiệu trứng đã bị hỏng do bảo quản sai cách, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Lòng trắng và lòng đỏ không còn tách biệt rõ ràng

Ở trứng tươi, lòng trắng và lòng đỏ sẽ tách biệt rõ ràng khi bạn đập ra. Lòng đỏ thường nổi lên và có hình dạng tròn trịa. Nếu lòng trắng và lòng đỏ hòa lẫn vào nhau, khó phân biệt hoặc lòng đỏ bị vỡ ngay khi đập ra, đó là dấu hiệu trứng đã để quá lâu hoặc bị hỏng.

Trứng có tiếng kêu khi lắc nhẹ

Cầm quả trứng và lắc nhẹ bên tai. Trứng tươi thường không có tiếng động đáng kể. Nếu bạn nghe thấy tiếng lòng trứng di chuyển hoặc va chạm vào vỏ, đó là dấu hiệu cho thấy túi khí bên trong đã lớn và lòng trứng đã bị lỏng lẻo, cho thấy trứng đã không còn tươi và có thể đã hỏng.

Việc nhận biết trứng hỏng là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu. Hãy luôn cẩn thận kiểm tra trứng trước khi chế biến và tuyệt đối không tiếc rẻ những quả trứng có dấu hiệu bất thường. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" luôn là nguyên tắc vàng khi nói đến thực phẩm.

Chuyên gia mách một mẹo kiểm tra đơn giản

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, một mẹo kiểm tra đơn giản là thả trứng vào bát nước. Nếu trứng chìm xuống và nằm ngang là còn tươi, nếu trứng đứng thẳng hoặc nổi lên mặt nước, chứng tỏ trứng đã để lâu hoặc bị hỏng do sinh khí từ vi khuẩn phân hủy.

Nếu trứng hỏng sẽ có mùi khai nồng, tanh bất thường hoặc thối do khí H2S sinh ra từ quá trình phân hủy protein. “Chỉ cần đập trứng ra có mùi lạ là nên bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc rẻ”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Quan sát lòng trứng: Lòng đỏ trứng tươi sẽ nổi cao, tròn đều và không bị vỡ khi đập ra. Nếu lòng đỏ bị dẹt, loãng hoặc có vệt màu đen, xanh, đỏ thì trứng đã bị hỏng hoặc nhiễm nấm, vi khuẩn.

Ảnh minh họa/Nguồn Internet.

Tác hại khi ăn phải trứng hỏng

Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trứng hỏng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Salmonella – tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, sốt cao. Trong trường hợp nặng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ hoặc người có sức đề kháng yếu, có thể dẫn đến mất nước, nhiễm trùng máu và tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: “Việc tiêu thụ trứng không rõ nguồn gốc, bảo quản không đúng cách hoặc nấu chưa chín kỹ có thể gây bùng phát các vụ ngộ độc thực phẩm lớn trong cộng đồng".