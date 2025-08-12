Hà Nội

Sống Khỏe

Cách ăn uống phòng viêm loét dạ dày

Lựa chọn thực phẩm phù hợp, xây dựng thói quen ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Trương Hiền

Viêm loét dạ dày – tá tràng là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, dễ gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực và thói quen ăn uống thiếu khoa học. Bên cạnh điều trị y tế, chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh.

3.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa

Dạ dày tiết acid để tiêu hóa thức ăn theo nhịp sinh học. Khi bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường, lượng acid này sẽ “tấn công” vào niêm mạc dạ dày, dễ gây tổn thương.

Ưu tiên thực phẩm lành mạnh, dễ tiêu hóa

Những thực phẩm mềm, ít dầu mỡ, giàu chất xơ hòa tan như cháo, súp, khoai lang, bột yến mạch, rau xanh, chuối chín… giúp giảm áp lực tiêu hóa và bảo vệ lớp niêm mạc.

Hạn chế nhóm thực phẩm, đồ uống gây kích ứng

Tránh thức ăn cay, chiên rán, nhiều dầu mỡ, quá chua, cùng đồ uống chứa cồn, caffeine vì dễ làm tăng tiết acid dạ dày.

Ăn chậm, nhai kỹ

Giúp giảm áp lực tiêu hóa và tránh trào ngược dịch vị.

Chia nhỏ bữa ăn

Thay vì 3 bữa quá no, nên chia 4–5 bữa nhỏ mỗi ngày.

Uống đủ nước, nhưng đúng cách

Nên uống nước ấm, tránh quá lạnh hay quá nóng, không uống nhiều nước ngay trước/sau bữa ăn.

Giữ tâm lý thoải mái khi ăn

Căng thẳng khi ăn dễ gây rối loạn tiết dịch vị.

Tránh ăn tối quá muộn

Ăn sát giờ ngủ khiến dạ dày phải làm việc khi cơ thể nghỉ ngơi, tăng nguy cơ trào ngược và tổn thương niêm mạc. Tốt nhất nên ăn tối trước khi ngủ 2–3 tiếng.

Bổ sung thực phẩm giàu probiotic

Sữa chua, kim chi, dưa cải muối đúng cách… chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm sự phát triển quá mức của vi khuẩn H. pylori – nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét.

Hạn chế thói quen vừa ăn vừa làm việc khác

Khi bạn vừa ăn vừa xem điện thoại, đọc báo hay làm việc khác, não bộ sẽ phân tán sự chú ý, làm giảm khả năng nhận biết và điều khiển hoạt động nhai của cơ thể.

Thức ăn không được nhai kỹ sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, khiến dạ dày phải co bóp mạnh hơn để tiêu hóa, gây áp lực, có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng, ợ hơi.

Bên cạnh đó, nếu thức ăn không được nghiền nát kỹ, quá trình hấp thụ dinh dưỡng sẽ diễn ra không hiệu quả, khiến cơ thể không nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

#viêm loét dạ dày #ăn uống phòng viêm loét dạ dày #thực phẩm lành mạnh cho dạ dày #chế độ ăn cho người viêm loét dạ dày #ăn uống đúng giờ #thực phẩm dễ tiêu hóa

Bài liên quan

Sống Khỏe

5 thực phẩm ăn nhiều dễ ung thư dạ dày

Thói quen trong ăn uống, sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ngày càng tăng.

Thực phẩm muối chua, đồ ăn mặn ướp nhiều muối

Các loại dưa muối, cà muối, kim chi, cá khô mặn, các món ăn ướp đậm… chứa hàm lượng muối cao.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ phải uống thuốc dạ dày?


Tình trạng người trẻ phải uống thuốc dạ dày mỗi ngày là một hồi chuông cảnh tỉnh cho lối sống hiện đại thiếu khoa học.

Từng được xem là bệnh của người trung niên và cao tuổi, các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là viêm loét dạ dày, trào ngược axit, rối loạn tiêu hoá giờ đây đang trẻ hóa một cách nhanh chóng. Điều gì đang khiến thế hệ trẻ phải sống chung với thuốc dạ dày ngay khi còn ở độ tuổi sung sức nhất?

dd1.jpg
Ảnh minh hoạ/ Nguồn Internet
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Loại đồ uống tự nhiên cải thiện cơn đau dạ dày

Những đồ uống dễ làm hàng ngày có thể bảo vệ dạ dày, tăng cường hệ miễn dịch, hơn thế là giúp tinh thần lạc quan hơn.

Đau dạ dày là tình trạng tổn thương của dạ dày, chủ yếu trên niêm mạc dạ dày. Bệnh thường do viêm loét gây ra. Người bệnh thường trải qua cảm giác đau âm ỉ, không thoải mái và cơn đau thường xuất hiện khi người bệnh ăn quá no hoặc quá đói. Một số loại đồ uống có thể giúp làm dịu cơn đau...

Nước cam thảo

Trong y học hiện đại, chiết xuất cam thảo chứa glycyrrhizin đã được chứng minh trong một số bài báo cáo là một chất có thể thay thế cho bismuth sử dụng để điều trị bệnh loét dạ dày vì có tác dụng bảo vệ chống lại sự tiết axit và pepsin bằng cách che phủ vị trí tổn thương, thúc đẩy tiết chất nhầy.

Loai do uong tu nhien cai thien con dau da day
 Trà cam thảo (Ảnh minh hoạ/Internet)

Trà bạc hà

Trà bạc hà đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để làm giảm các vấn đề về tiêu hóa. Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và gây tê của trà bạc hà có thể hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa. Uống trà bạc hà làm giảm các cơn co thắt cơ khó chịu dạ dày, làm dịu dạ dày.
Xem chi tiết

