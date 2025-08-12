Cách ăn uống phòng viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày – tá tràng là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, dễ gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực và thói quen ăn uống thiếu khoa học. Bên cạnh điều trị y tế, chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa

Dạ dày tiết acid để tiêu hóa thức ăn theo nhịp sinh học. Khi bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường, lượng acid này sẽ “tấn công” vào niêm mạc dạ dày, dễ gây tổn thương.

Ưu tiên thực phẩm lành mạnh, dễ tiêu hóa

Những thực phẩm mềm, ít dầu mỡ, giàu chất xơ hòa tan như cháo, súp, khoai lang, bột yến mạch, rau xanh, chuối chín… giúp giảm áp lực tiêu hóa và bảo vệ lớp niêm mạc.

Hạn chế nhóm thực phẩm, đồ uống gây kích ứng

Tránh thức ăn cay, chiên rán, nhiều dầu mỡ, quá chua, cùng đồ uống chứa cồn, caffeine vì dễ làm tăng tiết acid dạ dày.

Ăn chậm, nhai kỹ

Giúp giảm áp lực tiêu hóa và tránh trào ngược dịch vị.

Chia nhỏ bữa ăn

Thay vì 3 bữa quá no, nên chia 4–5 bữa nhỏ mỗi ngày.

Uống đủ nước, nhưng đúng cách

Nên uống nước ấm, tránh quá lạnh hay quá nóng, không uống nhiều nước ngay trước/sau bữa ăn.

Giữ tâm lý thoải mái khi ăn

Căng thẳng khi ăn dễ gây rối loạn tiết dịch vị.

Tránh ăn tối quá muộn

Ăn sát giờ ngủ khiến dạ dày phải làm việc khi cơ thể nghỉ ngơi, tăng nguy cơ trào ngược và tổn thương niêm mạc. Tốt nhất nên ăn tối trước khi ngủ 2–3 tiếng.

Bổ sung thực phẩm giàu probiotic

Sữa chua, kim chi, dưa cải muối đúng cách… chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm sự phát triển quá mức của vi khuẩn H. pylori – nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét.

Hạn chế thói quen vừa ăn vừa làm việc khác

Khi bạn vừa ăn vừa xem điện thoại, đọc báo hay làm việc khác, não bộ sẽ phân tán sự chú ý, làm giảm khả năng nhận biết và điều khiển hoạt động nhai của cơ thể.

Thức ăn không được nhai kỹ sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, khiến dạ dày phải co bóp mạnh hơn để tiêu hóa, gây áp lực, có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng, ợ hơi.

Bên cạnh đó, nếu thức ăn không được nghiền nát kỹ, quá trình hấp thụ dinh dưỡng sẽ diễn ra không hiệu quả, khiến cơ thể không nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết.