5 món đừng dại mua online, rủi ro cao mà dễ “tiền mất tật mang”

Số hóa

Mua sắm online tiện thật, nhưng với 5 mặt hàng dưới đây, chỉ cần một cú click sai là bạn có thể mất tiền, mất công và rước bực vào người.

Thiên Trang (TH)
Khóa cửa thông minh là thiết bị liên quan trực tiếp đến an toàn gia đình, vì vậy đừng mua qua mạng nếu không muốn gặp lỗi bảo mật hoặc lắp đặt sai kỹ thuật.
Rèm cửa đo theo thực tế cũng là món dễ “toang” nếu chỉ nhìn ảnh vì kích thước, chất liệu và màu sắc thường khác xa mong đợi.
Gạch ốp lát lại tiềm ẩn rủi ro chênh màu giữa các lô, dễ vỡ khi vận chuyển và rất khó đổi trả nếu hàng lỗi.
Điều hòa trung tâm gia dụng đòi hỏi khảo sát kỹ công suất, vị trí lắp đặt, ống gió, điều mà mua online không thể đáp ứng.
Thiết bị nhà tắm như bồn tắm, lavabo hay bồn cầu cần kiểm tra lớp men, độ kín và khả năng xả nước trực tiếp trước khi mua.
Mua online những món này còn dễ dính phải hàng giả hoặc hàng tân trang bán như mới.
Cách mua khôn ngoan là chọn showroom chính hãng để được tư vấn, lắp đặt và bảo hành tận nơi.
Đừng để sự tiện lợi “ảo” khiến bạn phải trả giá thật bằng tiền và cả sự bực bội.
