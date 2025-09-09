Hà Nội

Ứng dụng quen thuộc có thể đang thu thập dữ liệu của bạn

Số hóa

Ứng dụng quen thuộc có thể đang thu thập dữ liệu của bạn

Nhiều ứng dụng phổ biến như mạng xã hội, ví điện tử hay chỉnh ảnh có thể biết quá nhiều về bạn và âm thầm khai thác dữ liệu vượt ngoài nhu cầu thực sự.

Thiên Trang (TH)
Bạn có bao giờ tự hỏi ứng dụng trong điện thoại đang nắm giữ những thông tin gì của mình?
Thực tế, nhiều ứng dụng quen thuộc có thể thu thập dữ liệu vượt xa nhu cầu sử dụng.
Mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin thường lấy dữ liệu vị trí, tương tác và thói quen.
Ứng dụng tài chính thậm chí chia sẻ thông tin giao dịch với bên thứ ba mà bạn không hay biết.
Các ứng dụng chỉnh ảnh hay trò chơi miễn phí dễ chèn quảng cáo độc hại và yêu cầu quyền không cần thiết.
Theo Wired, ứng dụng sức khỏe cũng tiềm ẩn nguy cơ khi dữ liệu cá nhân có thể bị lạm dụng để tính phí bảo hiểm.
Ứng dụng mua sắm trực tuyến tạo hồ sơ chi tiết và chia sẻ cho các nền tảng quảng cáo.
Để tự bảo vệ, hãy kiểm tra quyền truy cập, tải từ nguồn uy tín và xóa ứng dụng không cần thiết.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
#thu thập dữ liệu #ứng dụng phổ biến #quyền riêng tư #bảo vệ dữ liệu #ứng dụng mạng xã hội #ứng dụng tài chính

