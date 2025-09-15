Hà Nội

Slimcase dẫn đầu thị trường ốp lưng nhờ nhờ công nghệ ẩn

Số hóa

Slimcase dẫn đầu thị trường ốp lưng nhờ nhờ công nghệ ẩn

Slimcase trở thành thương hiệu ốp lưng số 1 Việt Nam nhờ kết hợp thẩm mỹ và công nghệ Slimpact™, dẫn đầu doanh số trên cả bốn sàn thương mại điện tử.

Thị trường ốp lưng Việt Nam cạnh tranh gay gắt với hàng trăm nghìn mẫu mã từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ.
Người dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến thiết kế mà còn đòi hỏi độ bền và khả năng bảo vệ điện thoại.
Trong khi nhiều hãng chạy theo mẫu mã ngắn hạn, Slimcase lại đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Công nghệ Slimpact™ do Slimcase phát triển giúp phân tán lực va đập nhờ cấu trúc AirCore, giữ ốp mỏng nhẹ mà vẫn chống sốc tốt.
Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và công nghệ giúp Slimcase chinh phục nhóm người dùng điện thoại cao cấp.
Theo Metric.vn, Slimcase dẫn đầu doanh số ốp lưng trên Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam.
Chiến lược “giấu công nghệ trong sự đơn giản” giúp Slimcase tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
Bài học từ Slimcase cho thấy chỉ khi kết hợp R&amp;D với khả năng thích ứng nhanh, thương hiệu mới có thể giữ vững vị thế lâu dài.
