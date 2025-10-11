Hà Nội

3 cách tận dụng cáp Lightning cũ giúp giảm rác công nghệ

Số hóa

3 cách tận dụng cáp Lightning cũ giúp giảm rác công nghệ

Đừng vội vứt bỏ cáp Lightning khi chuyển sang iPhone USB-C, bởi bạn vẫn có thể tái chế, quyên góp hoặc tận dụng chúng để giảm thiểu rác thải điện tử.

Thiên Trang (TH)
Sau khi Apple chuyển sang cổng USB-C, nhiều người dùng iPhone để lại hàng loạt dây sạc Lightning không còn sử dụng.
Thay vì vứt bỏ, những sợi cáp này có thể được tái chế để thu hồi đồng, nhôm và nhựa, giúp giảm ô nhiễm môi trường.
Apple hiện có chương trình tái chế miễn phí cho người dùng, cho phép gửi lại cáp và phụ kiện cũ qua đường bưu điện.
Ngoài ra, bạn có thể tặng hoặc quyên góp dây sạc còn dùng tốt cho người thân, bạn bè hoặc các tổ chức giáo dục.
Nhiều người vẫn sử dụng iPhone 14, 13 hay SE, nên nhu cầu cáp Lightning vẫn còn khá lớn.
Một lựa chọn khác là mua bộ chuyển đổi Lightning sang USB-C để tiếp tục sử dụng cáp cũ cho thiết bị mới.
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng bộ chuyển đổi vì nó có thể làm tăng rác thải công nghệ trong tương lai.
Giữ lại, tặng đi hoặc tái chế, mỗi hành động nhỏ với sợi cáp Lightning cũ đều góp phần bảo vệ hành tinh xanh.
#cáp Lightning cũ #tái chế điện tử #giảm rác thải công nghệ #quyên góp thiết bị #bảo vệ môi trường #Apple tái chế

