4 JRPG indie đỉnh cao còn "chất" hơn cả game Triple-A

Không cần ngân sách khủng hay đội ngũ hàng trăm người, những tựa JRPG indie sau đây vẫn chinh phục game thủ bằng chiều sâu, cảm xúc và lối chơi sángtạovượttrội.

1. Astlibra Revision là một JRPG hành động 2D được phát triển bởi một cá nhân duy nhất trong suốt 15 năm.
Game sở hữu hệ thống chiến đấu cuốn hút, nhạc nền cảm xúc và cốt truyện hoành tráng đầy chiều sâu.
2. CrossCode mang đến trải nghiệm JRPG tốc độ cao lấy cảm hứng từ các game SNES kinh điển.
Người chơi vào vai Lea trong thế giới MMO hư cấu, khám phá ký ức đã mất qua những trận chiến mượt mà và dungeon đầy thử thách.
3. Wandering Sword là lựa chọn lý tưởng cho fan của mỹ học Wuxia và đồ họa 2D-HD.
Game kết hợp tinh hoa võ hiệp với JRPG cổ điển, sở hữu nhiều kết thúc và nhiệm vụ ẩn tạo nên giá trị chơi lại cao.
4. Crystal Project lấy cảm hứng từ Final Fantasy V, tập trung vào lối chơi tự do và hệ thống Job đa dạng.
Với thiết kế phi tuyến tính và phong cách Metroidvania, game mang đến cảm giác phiêu lưu mà nhiều siêu phẩm Triple-A còn thiếu.
