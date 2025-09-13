Hà Nội

Bom tấn Tarisland của Tencent đóng cửa sau chưa đầy 1 năm

Số hóa

Tencent gây sốc khi thông báo tựa game MMORPG Tarisland sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 4/11, khép lại vòng đời ngắn ngủi đầy tiếc nuối.

Thiên Trang (TH)
Tencent Games vừa xác nhận MMORPG Tarisland sẽ chính thức đóng cửa sau chưa đầy một năm ra mắt.
Thông tin này khiến cộng đồng game thủ hụt hẫng vì Tarisland từng được kỳ vọng là bom tấn mới của Tencent.
Game sở hữu đồ họa đẹp mắt, lối chơi đa dạng và hỗ trợ cả PC lẫn di động.
Người chơi có thể chọn nhiều lớp nhân vật với hệ thống kỹ năng linh hoạt và nhiều chế độ PvE hấp dẫn.
Dù có nhiều ưu điểm, Tarisland nhanh chóng mất dần sức hút và lượng người chơi giảm mạnh.
Tencent không đưa ra lý do chính thức, chỉ gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới cộng đồng.
Quyết định này cho thấy thị trường game khắc nghiệt, nơi ngay cả “ông lớn” cũng có thể thất bại.
Tarisland để lại bài học rằng game thành công không chỉ nhờ đồ họa và gameplay mà cần duy trì cộng đồng gắn bó.
