Tên nghe ‘mặn đắng mặn chát’, món đặc sản Cà Mau lại khiến thực khách mê mẩn

Du lịch

Tên nghe ‘mặn đắng mặn chát’, món đặc sản Cà Mau lại khiến thực khách mê mẩn

Cà Mau níu chân du khách không chỉ bằng rừng tràm hay lẩu rau rừng mà còn bởi lẩu mắm U Minh món ăn đậm đà, cay nồng và khó quên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nếu đã từng say đắm hương vị thanh đạm của lẩu rau rừng Cà Mau, lẩu mắm U Minh chính là thử thách vị giác mà bạn không thể bỏ qua. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là linh hồn ẩm thực của vùng đất mũi, phản ánh cuộc sống, văn hóa và sự sáng tạo của người dân U Minh qua nhiều thế hệ. Ảnh MIA
Trái tim của nồi lẩu mắm U Minh chính là mắm cá sặc bướm – loài cá chỉ sinh sống ở những vùng đầm nước mặn, mang hương vị đậm đà, thơm nức. Ảnh MIA
Để giảm bớt độ nồng, người dân thường kết hợp mắm với sữa bò, nước dừa tươi, lá sả… tạo nên một bản hòa tấu vị giác vừa đậm đà, vừa dịu nhẹ, khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh MIA
Ngoài mắm cá sặc bướm, nồi lẩu còn hội tụ nhiều loại thủy sản tươi ngon như cá lóc, cá dầy, cá trê trắng, lươn, ốc lác, cua đồng… Ảnh luhanhvietnam
Kết hợp với các loại rau đồng quen thuộc như bông súng, đọt choại, rau đắng, bắp chuối… nồi lẩu trở thành một bức tranh ẩm thực sống động, vừa đậm đà vừa thanh mát.
Từng miếng rau giòn tan, từng con cá ngọt thịt, từng con tôm dai ngọt hòa quyện cùng vị béo ngậy của nước dừa – tất cả tạo nên một trải nghiệm vị giác khó quên.
Vị đắng nhẹ của rau đắng, cái sần sật của bắp chuối, vị ngọt thanh của cá hòa cùng mùi thơm của sả và nước dừa khiến mỗi người thưởng thức đều cảm nhận được hương vị miền Tây mộc mạc nhưng tinh tế. Ảnh luhanhvietnam
Ngày nay, lẩu mắm U Minh không chỉ là đặc sản dân dã trong từng bữa cơm gia đình mà còn trở thành món ăn được nhiều nhà hàng ở khắp 3 miền đưa vào thực đơn. Ảnh Internet
Không ít thực khách đã say mê hương vị “mặn đắng mặn chát” này và tìm đến Cà Mau chỉ để thưởng thức trọn vẹn nồi lẩu thơm lừng. Ảnh luhanhvietnam
Đến Cà Mau, ngoài rừng tràm và lẩu rau rừng, lẩu mắm U Minh chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ. Mỗi nồi lẩu không chỉ đánh thức vị giác mà còn kể câu chuyện về con người, văn hóa và vùng đất U Minh hiền hòa, làm say lòng bất kỳ ai từng một lần thưởng thức. Ảnh dulichvietnam
