[INFOGRAPHIC] Redmi Desktop Speaker 2 Pro Loa PC giá rẻ nhưng đủ “chất”

Với mức giá dễ tiếp cận, kết nối đa dạng và âm thanh 20W, Redmi Desktop Speaker 2 Pro là lựa chọn hợp túi tiền cho game thủ PC và dân văn phòng.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Malaysia để lại hình ảnh đau đớn khi người chồng quỳ gục bên thi thể vợ, camera hành trình của một phương tiện khác đã ghi lại.
Sau nhiều năm bị chê tụt hậu, iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng đạt thông số sánh ngang Android với RAM 12GB, pin hơn 5000mAh và camera zoom ấn tượng.
Giả định Steve Jobs đầu quân Samsung thay vì Apple có thể khiến toàn bộ lịch sử công nghệ thay đổi, từ iPhone, Android cho đến vị thế toàn cầu của các tập đo
Phần mềm lỗi thời là “cánh cửa mở” cho tin tặc khai thác. Việc vá lỗ hổng định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu và giảm nguy cơ tổn thất tài chính.
Vivo iQOO Neo 10 5G gây chú ý với pin 6100mAh siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Gen 3 và giá chưa tới 1 chỉ vàng, khiến cả Samsung lẫn Apple phải dè chừng.
Trí tuệ nhân tạo đã tái hiện hình ảnh Uzumaki Mito - phu nhân Hokage Đệ Nhất - với vẻ đẹp hoàn mỹ, khiến người hâm mộ Naruto không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.
Nhiều thiết bị vẫn ngốn điện khi ở chế độ chờ, khiến hóa đơn tăng cao. Rút phích cắm đúng cách ban đêm giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.
Nhiều người dùng iPhone đã bị lừa mất tiền qua FaceTime, cảnh sát khuyến cáo cần tắt ngay tính năng này để tránh rơi vào bẫy tinh vi của kẻ gian.
AI giúp viết bài, thiết kế, tư vấn sức khỏe nhưng phụ thuộc quá mức có thể làm mất kỹ năng, lan truyền sai lệch và đe dọa quyền riêng tư.
Nữ streamer Yogurt tiếp tục gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh “đầm thức” gợi cảm, khẳng định phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được khí chất thanh lịch.
Tính năng thuyết minh đa ngôn ngữ của YouTube đang được triển khai tới hàng triệu nhà sáng tạo, giúp họ tiếp cận được lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.
Google thử nghiệm tính năng "Live Updates" trên Android, cho phép xem chỉ đường Google Maps ngay cả khi màn hình khóa mà không cần mở ứng dụng.
Từng là startup tỷ USD, Snap nay tái cấu trúc thành các nhóm nhỏ linh hoạt, đặt cược vào mô hình “khởi nghiệp” để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Máy rửa bát là trợ thủ đắc lực cho căn bếp hiện đại, nhưng chọn sai sẽ vừa tốn tiền vừa thiếu tiện ích. Nắm vững 4 yếu tố sau để mua đúng ngay từ đầu.
OpenAI gây bất ngờ khi phát triển nền tảng tuyển dụng AI, vừa giúp người lao động tìm việc, vừa đặt mình vào thế cạnh tranh trực diện với LinkedIn.
Apple tiết lộ người dùng iPhone đã chụp hơn 500 tỷ ảnh selfie trong năm qua, và hãng tiếp tục nâng cấp camera trước để giữ vững vị thế dẫn đầu.
Tencent gây sốc khi thông báo tựa game MMORPG Tarisland sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 4/11, khép lại vòng đời ngắn ngủi đầy tiếc nuối.
Private key trong tiền mã hóa giống như chìa khóa két sắt, chỉ cần để lộ hoặc làm mất, toàn bộ Bitcoin hay Ethereum của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn.
Tesla tự hào công nghệ tự lái tiên tiến nhưng khi tai nạn xảy ra, Elon Musk lại bị cáo buộc chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến nhiều vụ kiện lớn.
Trong một động thái gây bất ngờ Albani đã bổ nhiệm một AI làm Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực cực kỳ quan trọng.
Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu AI dưới nước tại Thượng Hải, có thể huấn luyện GPT-3.5 chỉ trong 1 ngày và tiết kiệm 30% năng lượng.