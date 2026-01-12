Chọn iPhone trước Tếm, mua đúng đời, dùng bền nhiều năm

Hà Nội

Số hóa

Trước Tết, chọn iPhone không còn đơn giản, nhưng nếu mua đúng đời phù hợp nhu cầu, người dùng có thể “mua một lần, dùng dài lâu”.

Thiên Trang (TH)
Thị trường iPhone hiện nay trải dài từ các mẫu mới nhất đến những phiên bản cũ, khiến người dùng dễ bối rối khi chọn mua trước Tết.
iPhone 17 Pro Max được xem là chiếc iPhone tốt nhất hiện nay với hiệu năng vượt trội, camera ba ống kính cao cấp và pin đủ dùng gần hai ngày.
Màn hình OLED 120Hz siêu sáng cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp iPhone 17 Pro Max phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí dài hạn.
Với đa số người dùng, iPhone 17 là lựa chọn cân bằng nhất khi sở hữu màn hình 120Hz, camera 48MP ổn định và pin dùng thoải mái cả ngày.
iPhone 16e nổi bật ở phân khúc giá rẻ khi vẫn có chip A18 mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp người dùng muốn iPhone bền bỉ với chi phí thấp.
Nếu ưu tiên ngoại hình, iPhone Air gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng nhẹ, màn hình 120Hz nhưng đánh đổi bằng pin và hệ thống camera đơn.
Trong khi đó, iPhone 14 vẫn là lựa chọn hợp lý cho trẻ em nhờ giá dễ tiếp cận, nhiều màu sắc và các tính năng an toàn cần thiết.
Tùy ngân sách và nhu cầu, việc chọn đúng mẫu iPhone trước Tết sẽ giúp người dùng yên tâm sử dụng ổn định trong nhiều năm tới.
