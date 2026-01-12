Tàn tích vương quốc Hồ Hạ của tộc người Hung Nô 1.500 năm trước

Hà Nội

Kho tri thức

Nằm giữa sa mạc khắc nghiệt phía Bắc Trung Hoa, Đồng Hoàn Thành (Tongwancheng) là chứng nhân đặc biệt cho một vương quốc từng rực rỡ rồi biến mất.

T.B (tổng hợp)
Đồng Hoàn Thành từng là kinh đô của Vương quốc Hồ Hạ (Xia) cổ. Thành Đồng Hoàn Thành được xây dựng vào đầu thế kỷ 5, dưới thời nước Hồ Hạ do tộc Hung Nô lập nên, giữ vai trò trung tâm chính trị và quân sự vùng Tây Bắc Trung Hoa cổ. Ảnh: cgtn.com.
Vật liệu xây dựng của thành mang tính kỹ thuật rất cao. Tường thành Đồng Hoàn Thành được làm từ đất trộn cát, gạo nếp và vôi, tạo nên kết cấu cứng chắc hiếm thấy, giúp di tích tồn tại hơn 1.500 năm giữa sa mạc. Ảnh: cgtn.com.
Đồng Hoàn Thành được mệnh danh là “thành phố trắng”. Do sử dụng đất sáng màu và phản xạ ánh nắng mạnh, toàn bộ thành cổ nổi bật giữa vùng cát vàng, tạo nên ấn tượng thị giác đặc biệt với người xưa. Ảnh: heritagedaily.com.
Vị trí địa lý của thành thể hiện tư duy quân sự sắc bén. Đồng Hoàn Thành được xây trên cao nguyên nhìn xuống đồng bằng sa mạc, dễ phòng thủ và kiểm soát các tuyến giao thương quan trọng nối Trung Á với Hoa Bắc. Ảnh: people.cn.
Thành cổ phản ánh sự giao thoa văn hóa du mục và nông nghiệp. Kiến trúc Đồng Hoàn Thành kết hợp phong cách thành quách Trung Hoa với yếu tố sinh hoạt của các tộc du mục phương Bắc, cho thấy sự dung hợp văn minh độc đáo. Ảnh: people.cn.
Đồng Hoàn Thành suy tàn nhanh chóng sau khi vương quốc Hồ Hạ sụp đổ. Sau các cuộc chiến với Bắc Ngụy, thành phố bị bỏ hoang, dần bị cát sa mạc vùi lấp và biến mất khỏi lịch sử trong nhiều thế kỷ. Ảnh: wikimedia.org.
Di tích được phát hiện lại nhờ khảo cổ học hiện đại. Đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ Trung Quốc và phương Tây đã xác định Đồng Hoàn Thành là một trong những thành cổ lớn nhất vùng sa mạc Ordos. Ảnh: wikimedia.org.
Hoàn Thành giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn các “vương quốc ngoài Hán”. Di tích này là bằng chứng quan trọng cho thấy các nhà nước do dân tộc thiểu số lập nên từng đóng vai trò lớn trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Ảnh: pathsunwritten.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Di tích thành cổ Hồ Hạ #Vương quốc Hung Nô cổ #Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng #Giao thoa văn hóa du mục và nông nghiệp #Vị trí chiến lược và phòng thủ #Suy tàn và biến mất của thành cổ

