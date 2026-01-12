Hà Nội

Ngắm hoa mai anh đào nở sớm trên cao nguyên Mộc Châu

Du lịch

Ngắm hoa mai anh đào nở sớm trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày gần đây, Mộc Châu rực hồng hoa mai anh đào, hút khách du lịch và nhiếp ảnh gia tìm đến check-in, tận hưởng không khí xuân sớm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mộc Châu những ngày gần đây khoác lên mình tấm áo hồng phớt nhẹ nhàng của hoa mai anh đào, hòa cùng sắc trắng của hoa mơ, hoa mận, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải ngẩn ngơ. Ảnh Lê Huy Hoàng
Không chỉ là điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia, Mộc Châu giờ đây còn trở thành nơi dừng chân lý tưởng cho du khách tìm kiếm không gian trong lành, bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh Lê Huy Hoàng
Hoa mai anh đào xuất hiện tại Mộc Châu chỉ khoảng 3–4 năm gần đây, chủ yếu có nguồn gốc từ Đà Lạt và Nhật Bản. Những cây hoa này bắt đầu rụng lá vào tháng 10, để lại những cành trơ khẳng khiu, như đang chuẩn bị cho một mùa nở rực rỡ. Ảnh Lê Huy Hoàng
Khi trời sang đông, từ giữa tháng 12, nụ hoa đầu tiên hé nở, báo hiệu mùa xuân đang về. Tùy vào thời tiết, hoa có thể nở sớm hoặc muộn, nhưng thường rộ vào khoảng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh Lê Huy Hoàng
Dọc quốc lộ 6, du khách đã có thể bắt gặp sắc hồng tinh khôi của mai anh đào, làm sống dậy cảm giác háo hức khi xuân sắp về. Ảnh Lê Huy Hoàng
Hoa mai anh đào Mộc Châu có cánh mỏng manh, màu hồng phớt nhẹ nhàng, xếp thành từng lớp tinh tế, tạo nên những chùm hoa rực rỡ. Khi nở rộ, từng góc trời như được thắp sáng bởi sắc hồng lãng mạn, khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại, giơ máy ảnh hay điện thoại để lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh Lê Huy Hoàng
Hoa không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho sự sống mãnh liệt, hy vọng và khởi đầu mới – như một lời chào mùa xuân đến với cao nguyên. Ảnh Đinh Văn Phúc
Đến Mộc Châu mùa này, du khách không chỉ thưởng hoa mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Có thể dạo chơi trên các con đường mòn quanh bản làng, ghé thăm những nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái, Mông hay Dao, thưởng thức những món đặc sản vùng cao như sữa chua nếp cẩm, cải ngồng xào tỏi hay mận chín. Ảnh Đinh Văn Phúc
Các nhiếp ảnh gia thường lựa chọn thời điểm sáng sớm (7–8h) hoặc chiều muộn (16–17h) để chụp ảnh, khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua từng cánh hoa, tạo nên những khung hình đẹp như tranh.
Mộc Châu mùa hoa mai anh đào không chỉ là điểm đến ngắm hoa, mà còn là hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và cảm nhận nhịp sống bình yên nơi cao nguyên. Ảnh Lê Huy Hoàng
Dù là du khách phương xa hay những người yêu thích “săn” hoa xuân, Mộc Châu vẫn luôn giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và sức hút mê hoặc lòng người. Ảnh Lê Huy Hoàng
