Họa tiết Viking hiếm khắc hình phụ nữ mang thai

Kho tri thức

Họa tiết Viking hiếm khắc hình phụ nữ mang thai

Đây là họa tiết duy nhất được biết đến mô tả một người phụ nữ Viking đang mang thai. Nó được khắc trên một mặt dây chuyền.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Khi tiến hành khai quật tại gò mộ ở khu định cư Aska, đất nước Thụy Điển, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Đó là một mặt dây chuyền hình tròn làm bằng chất liệu bạc, có đường kính tầm khoảng 4cm. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Về cơ bản, mặt dây chuyền cổ này thuộc về người Viking, nó có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Tuy nhiên, điều gây sốc là trên mặt dây chuyền này khắc họa họa tiết một phụ nữ Viking đang mang thai. Cụ thể, một chiếc vòng bao quanh một phần hình người phụ nữ đứng với hai chân dang rộng và hai tay chắp lại dưới bụng bầu. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Mặc dù phần trên của mặt dây chuyền bị mòn, nhưng các đường nét trên đầu người phụ nữ lại tạo ấn tượng như một chiếc vương miện hoặc mũ đội đầu. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Người phụ nữ này mặc một chiếc áo choàng buộc ở cổ và đeo một phụ kiện đính hạt cườm trông giống như ngọc trai. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về ý nghĩa của mặt dây chuyền này đối với danh tính và địa vị xã hội của người phụ nữ Viking mà họa tiết này đại diện. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Thụy Điển.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeofili)
