Bên trong căn hộ cao cấp 200m2 của 'Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân'

Bất động sản

Căn hộ của ca sĩ Minh Quân rộng khoảng 200m2, có gam màu đen chủ đạo, thuộc một chung cư hiện đại, cao cấp ở Hà Nội.

Ca sĩ Minh Quân đã có 7 năm tham gia chương trình Táo Quân với vai diễn Thiên Lôi. Tạo hình của Minh Quân trong chương trình đặc biệt đến nỗi nhiều người gọi vui là “Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân”. Ảnh: Internet
Ngoài đời thực, Minh Quân sống độc thân trong căn hộ 200m2, nằm trên tầng 15 của một khu chung cư hiện đại bậc nhất Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn hộ của Minh Quân có gam màu đen - trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Các món đồ nội thất từ sofa, tủ kệ, đến chiếc đàn piano đặt một góc phòng khách đều có gam màu đen. Ảnh: Vietnamnet
Nam ca sĩ chọn thiết kế đơn giản cho căn nhà để tạo không gian sống thoải mái. Ảnh: Vietnamnet
Thỉnh thoảng, Minh Quân trang trí cho căn nhà trở nên mới mẻ bằng những bức tranh, lọ hoa. Ảnh: FBNV
Từng góc nhà được decor bắt mắt. Ảnh: FBNV
Ngày Tết, ca sĩ Minh Quân tô điểm cho không gian sống bằng bình quất lớn. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ của Minh Quân được trang trí bằng một vài bức tranh và những họa tiết màu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Phòng tắm thiết kế theo phong cách tối giản. Ảnh: Vietnamnet
Phòng thu âm tại nhà của nam ca sĩ có gam màu đỏ - đen. Ảnh: Vietnamnet
