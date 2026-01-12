Người yêu cũ cố hôn tay chú rể, cô dâu mất bình tĩnh trên sân khấu

Video một lễ cưới ở Indonesia, cô dâu vô cùng tức giận vì một người phụ nữ tham gia chụp ảnh và có hành vi không đúng mực với chú rể trước mặt khách mời.

Một màn kịch đầy kịch tính đã diễn ra tại một lễ cưới ở Indonesia sau khi bạn gái cũ của chú rể cố gắng hôn tay anh ngay trước mặt cô dâu trên sân khấu. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cặp vợ chồng mới cưới đang đứng trên sân khấu cưới, mỉm cười khi khách mời xếp hàng chúc mừng. Cô dâu và chú rể trông có vẻ thoải mái nhưng không khí lễ hội đột ngột thay đổi khi người được cho là bạn gái cũ của chú rể tiến lên sân khấu, thông tin trên Menafn.com.

Video: @almashhadmedia / Threads

Ban đầu, cũng như bao vị khách khác, cô ấy chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay chú rể và định hôn lên đó.

Phản ứng của cô dâu rất nhanh chóng và dữ dội. Trong cơn thịnh nộ, cô túm tóc người phụ nữ và ném mạnh sang một bên, biến khoảnh khắc cưới hoàn hảo thành một cảnh tượng kinh hoàng như trong phim tâm lý tình cảm.

Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Một số người thực sự không biết khi nào nên buông bỏ. Hãy tôn trọng khoảnh khắc, tôn trọng cô dâu, phản ứng đó hoàn toàn hợp lý.”