Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người yêu cũ cố hôn tay chú rể, cô dâu mất bình tĩnh trên sân khấu

Video một lễ cưới ở Indonesia, cô dâu vô cùng tức giận vì một người phụ nữ tham gia chụp ảnh và có hành vi không đúng mực với chú rể trước mặt khách mời.

Trường Hân dịch

Một màn kịch đầy kịch tính đã diễn ra tại một lễ cưới ở Indonesia sau khi bạn gái cũ của chú rể cố gắng hôn tay anh ngay trước mặt cô dâu trên sân khấu. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cặp vợ chồng mới cưới đang đứng trên sân khấu cưới, mỉm cười khi khách mời xếp hàng chúc mừng. Cô dâu và chú rể trông có vẻ thoải mái nhưng không khí lễ hội đột ngột thay đổi khi người được cho là bạn gái cũ của chú rể tiến lên sân khấu, thông tin trên Menafn.com.

Video: @almashhadmedia / Threads

Ban đầu, cũng như bao vị khách khác, cô ấy chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay chú rể và định hôn lên đó.

Phản ứng của cô dâu rất nhanh chóng và dữ dội. Trong cơn thịnh nộ, cô túm tóc người phụ nữ và ném mạnh sang một bên, biến khoảnh khắc cưới hoàn hảo thành một cảnh tượng kinh hoàng như trong phim tâm lý tình cảm.

Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Một số người thực sự không biết khi nào nên buông bỏ. Hãy tôn trọng khoảnh khắc, tôn trọng cô dâu, phản ứng đó hoàn toàn hợp lý.”

#lễ cưới #chú rể #cô dâu #người yêu cũ #kịch tính #Indonesia

Bài liên quan

Video

Đám cưới hỗn loạn, cầm ghế đánh nhau vì thiếu món ăn tráng miệng

Các thành viên của cả hai gia đình ném ghế gây hỗn loạn trong tiệc cưới. Nhân viên khách sạn đã rất khó khăn khi cuộc ẩu đả trở nên dữ dội hơn.

Một đám cưới ở Bodh Gaya, bang Bihar, đã trở nên hỗn loạn sau khi tranh cãi về việc thiếu "rasgulla" lên đến đỉnh điểm và bùng phát thành một cuộc ẩu đả giữa gia đình cô dâu và chú rể. Vụ việc xảy ra vào ngày 29/11 và đã lan truyền trên mạng sau khi được camera giám sát của khách sạn nơi xảy ra vụ việc ghi lại, thông tin trên trang Deccan Chronicle.

Video: @metronewsupdates / Instagram
Xem chi tiết

Video

Mâu thuẫn trên sân khấu ở đám cưới, một người bị đâm tử vong

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới vào đêm 29/11, tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, đã bắt giữ Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi giết người; Phan Minh T. (16 tuổi, trú xã Thạnh Thới An, TP.Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguồn: MXH
Xem chi tiết

Video

'Hỗn chiến' cướp đồ ăn tại đám cưới, cô dâu chú rể phải bỏ chạy

Clip lan truyền về vụ cướp khoai tây chiên tại đám cưới, ngay cả chú rể cũng bỏ chạy với đồ ăn, trong lúc hỗn loạn, một đứa trẻ đã bị bỏng tay.

Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại một đám cưới tập thể ở Hamirpur. Vụ giẫm đạp xảy ra tại quầy giải khát, gây ra hỗn loạn và cướp bóc các gói đồ ăn sẵn, đặc biệt là khoai tây chiên. Trong lúc xảy ra sự việc, một em nhỏ vô tội đã nhúng tay vào trà nóng, gây bỏng nặng. Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thông tin trên Patrika.com.

Nguồn: @GaganPratapMath / X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới