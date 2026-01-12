Hà Nội

Quái điểu có gai nhọn ở cánh, đánh nhau thiện nghệ

Giải mã

Quái điểu có gai nhọn ở cánh, đánh nhau thiện nghệ

Sống giữa các đầm lầy Nam Mỹ, ngỗng hạc mào (Chauna torquata) gây ấn tượng bởi ngoại hình cổ xưa và tập tính khác thường.

T.B (tổng hợp)
Ngỗng hạc mào là một trong những loài chim cổ xưa nhất Nam Mỹ. Ngỗng hạc mào thuộc họ Anhimidae, nhóm chim được xem là “hóa thạch sống” với nhiều đặc điểm giải phẫu còn giữ nét nguyên thủy so với các loài chim hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Chiếc “mào” nhỏ trên đầu không phải để trang trí. Phần mào nhô nhẹ phía trước hộp sọ giúp ngỗng hạc mào dễ nhận diện đồng loại từ xa, nhất là trong môi trường đầm lầy rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu của chúng vang xa và cực kỳ ồn ào. Ngỗng hạc mào nổi tiếng với tiếng kêu lớn, khàn và kéo dài, có thể nghe thấy từ vài kilômét, thường dùng để đánh dấu lãnh thổ hoặc cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Trên cánh có gai nhọn như vũ khí tự vệ. Mỗi cánh của loài chim này mang hai gai xương cứng, giúp chúng chống trả kẻ thù hoặc bảo vệ tổ trong mùa sinh sản. Ảnh: ecoregistros.org.
Chúng chủ yếu ăn thực vật chứ không săn mồi. Khẩu phần của ngỗng hạc mào gồm cỏ, hạt, chồi non và thực vật thủy sinh, khiến chúng khác biệt với nhiều loài chim nước thiên về ăn cá hoặc động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sinh sản gắn bó và chung thủy. Một cặp ngỗng hạc mào thường gắn bó lâu dài, cùng nhau xây tổ lớn bằng cỏ và lau sậy, thay phiên ấp trứng và chăm sóc chim non. Ảnh: Pinterest.
Loài chim này giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đầm lầy. Bằng việc ăn và phát tán hạt giống thực vật, Chauna torquata góp phần duy trì thảm thực vật và sự cân bằng sinh học của các vùng đất ngập nước Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Chim cổ xưa Nam Mỹ #Ngỗng hạc mào và đặc điểm giải phẫu #Tiếng kêu và chức năng cảnh báo #Gai nhọn phòng vệ trên cánh #Thức ăn thực vật và vai trò hệ sinh thái #Tập tính sinh sản chung thủy

