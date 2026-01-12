Hà Nội

Con gái Nhật Kim Anh xinh như công chúa dịp sinh nhật 1 tuổi

Giải trí

Con gái Nhật Kim Anh xinh như công chúa dịp sinh nhật 1 tuổi

Bé Julia - con gái Nhật Kim Anh chào đời vào ngày 11/1/2025. Mới đây, Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh mừng sinh nhật.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Nhật Kim Anh)
Tháng 12/2024, Nhật Kim Anh thừa nhận mang bầu lần 2. Tháng 1/2025, cô khoe sinh con gái Julia. Mới đây, Nhật Kim Anh hé lộ ngày sinh của bé Julia là 11/1/2025.
Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh nghệ thuật trước khi tổ chức sinh nhật vào ngày 2/2/2026.
Con gái Nhật Kim Anh ăn mặc điệu đà ngày sinh nhật, được nhiều người khen ngợi xinh xắn như công chúa.
Nhật Kim Anh trân trọng những khoảnh khắc bên con gái. Nữ diễn viên chia sẻ trên Người Đưa Tin, cuộc sống thường ngày của cô thay đổi nhiều từ khi bé Julia chào đời.
Nhật Kim Anh thức dậy sớm chăm con, tranh thủ mọi thời gian để vừa lo con, vừa lo công việc kinh doanh và nghệ thuật.
Nữ diễn viên thường xuyên đưa con gái đi nghỉ dưỡng.
Con trai lớn của Nhật Kim Anh đang sống cùng bố, thường xuyên lên thăm mẹ và em gái.
Nhật Kim Anh bày tỏ, chỉ cần nhìn các con vui vẻ, khỏe mạnh là hạnh phúc. “Dù ngoài kia có giông bão thế nào thì mẹ vẫn luôn cố gắng lo cho các con một cách trọn vẹn nhất. Yêu các con của mẹ”, cô nhắn nhủ hai con.
Nhật Kim Anh trở lại với công việc ca hát, làm người mẫu. Tháng 12/2025, cô nhận lời chụp ảnh diện váy cưới. Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Em muốn tôi làm cô dâu nên bày đủ trò. Mẹ bỉm sữa đi làm mẫu. Chụp đủ bộ sưu tập rồi, còn thiếu mỗi chú rể thôi. Có ai muốn làm chú rể không?".
Nhật Kim Anh khoe vẻ đẹp mặn mà khi hóa cô dâu. Vào tháng 5/2025, chỉ sau 5 tháng sinh nở, nữ diễn viên giảm được hơn 20kg nhờ tập gym. "Mình tập phải tập nhẹ nhàng và đúng kỹ thuật, đúng bài tập dành cho mẹ sau sinh. Chứ không phải là tập nặng hay mạnh", Nhật Kim Anh tiết lộ việc tập luyện.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Nhật Kim Anh)
