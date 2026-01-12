Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chim sẻ hoa sặc sỡ nhất thế giới, suýt bị tận diệt vì... đẹp

Giải mã

Chim sẻ hoa sặc sỡ nhất thế giới, suýt bị tận diệt vì... đẹp

Rực rỡ như một mảng màu sống động giữa thiên nhiên, chim sẻ hoa (Passerina ciris) luôn khiến người quan sát kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài chim sặc sỡ nhất thế giới. Chim sẻ hoa nổi bật với bộ lông đa sắc gồm xanh lam, đỏ, vàng và lục, khiến nó thường bị nhầm với chim nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những loài chim sặc sỡ nhất thế giới. Chim sẻ hoa nổi bật với bộ lông đa sắc gồm xanh lam, đỏ, vàng và lục, khiến nó thường bị nhầm với chim nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc rực rỡ chỉ xuất hiện ở chim trống trưởng thành. Chim mái và chim non có bộ lông xanh lục đơn giản hơn, giúp ngụy trang tốt, trong khi chim trống dùng màu sắc để thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc rực rỡ chỉ xuất hiện ở chim trống trưởng thành. Chim mái và chim non có bộ lông xanh lục đơn giản hơn, giúp ngụy trang tốt, trong khi chim trống dùng màu sắc để thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu ở miền Đông Nam Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Loài này phân bố từ vùng ven biển Đông Nam Mỹ đến Mexico, Trung Mỹ và Caribe trong mùa đông. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu ở miền Đông Nam Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Loài này phân bố từ vùng ven biển Đông Nam Mỹ đến Mexico, Trung Mỹ và Caribe trong mùa đông. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính di cư theo mùa khá phức tạp. Chim sẻ hoa sinh sản ở Mỹ vào mùa hè, sau đó di cư hàng nghìn kilômét về phía nam để tránh mùa đông lạnh giá. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính di cư theo mùa khá phức tạp. Chim sẻ hoa sinh sản ở Mỹ vào mùa hè, sau đó di cư hàng nghìn kilômét về phía nam để tránh mùa đông lạnh giá. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thay đổi theo thời gian trong năm. Vào mùa sinh sản, chúng ăn nhiều côn trùng để bổ sung đạm, còn mùa khác chủ yếu ăn hạt và quả nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thay đổi theo thời gian trong năm. Vào mùa sinh sản, chúng ăn nhiều côn trùng để bổ sung đạm, còn mùa khác chủ yếu ăn hạt và quả nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Tiếng hót không nổi bật như vẻ ngoài. Dù có ngoại hình bắt mắt, giọng hót của Passerina ciris khá đơn giản, ngắn và ít biến tấu so với nhiều loài chim khác. Ảnh: Pinterest.
Tiếng hót không nổi bật như vẻ ngoài. Dù có ngoại hình bắt mắt, giọng hót của Passerina ciris khá đơn giản, ngắn và ít biến tấu so với nhiều loài chim khác. Ảnh: Pinterest.
Từng bị săn bắt quá mức vì màu lông đẹp. Trong quá khứ, chim sẻ hoa bị bắt làm chim cảnh, khiến quần thể suy giảm nghiêm trọng ở một số khu vực. Ảnh: Pinterest.
Từng bị săn bắt quá mức vì màu lông đẹp. Trong quá khứ, chim sẻ hoa bị bắt làm chim cảnh, khiến quần thể suy giảm nghiêm trọng ở một số khu vực. Ảnh: Pinterest.
Đang được bảo vệ nhờ các chương trình bảo tồn. Hiện nay, loài chim này được luật pháp Mỹ bảo vệ, giúp số lượng dần ổn định và tiếp tục là biểu tượng sắc màu của thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Đang được bảo vệ nhờ các chương trình bảo tồn. Hiện nay, loài chim này được luật pháp Mỹ bảo vệ, giúp số lượng dần ổn định và tiếp tục là biểu tượng sắc màu của thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài chim sặc sỡ nhất thế giới #Chim sẻ hoa và đặc điểm lông màu sắc #Phân bố và tập tính di cư của chim #Chế độ ăn và mùa sinh sản của chim #Bảo vệ và nguy cơ tuyệt chủng của chim sẻ hoa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT