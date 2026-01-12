Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật rùng mình về 225 bức tượng tang lễ kỳ quái

Kho tri thức

Sự thật rùng mình về 225 bức tượng tang lễ kỳ quái

Hơn 200 bức tượng nhỏ đã được phát hiện tại nghĩa trang Tanis, việc tìm thấy nó giúp hé lộ nhiều sự thật rùng mình.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Theo đó, khi tiến hành khai quật khảo cổ tại nghĩa trang Tanis ở vùng Hạ Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Cổ vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Theo đó, khi tiến hành khai quật khảo cổ tại nghĩa trang Tanis ở vùng Hạ Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Cổ vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Đó là 225 bức tượng tang lễ được chôn trong một hố phủ đầy bùn. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Đó là 225 bức tượng tang lễ được chôn trong một hố phủ đầy bùn. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Về cơ bản, chúng được gọi là ushabti. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Về cơ bản, chúng được gọi là ushabti. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Hơn 200 bức tượng này đều thuộc về Vua Sheshonq III, một trong những vị vua quan trọng nhất của triều đại thứ 22 của Vương quốc Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Hơn 200 bức tượng này đều thuộc về Vua Sheshonq III, một trong những vị vua quan trọng nhất của triều đại thứ 22 của Vương quốc Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Phát hiện này có ý nghĩa khảo cổ học to lớn không thể phủ nhận đối với các chuyên gia. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Phát hiện này có ý nghĩa khảo cổ học to lớn không thể phủ nhận đối với các chuyên gia. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Tiến sĩ Mohamed Ismail Khaled, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập đã ca ngợi phát hiện này và nhấn mạnh rằng, phát hiện này là một bước tiến quyết định hướng tới việc giải quyết một trong những bí ẩn khảo cổ học lâu đời nhất trong khu vực. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Tiến sĩ Mohamed Ismail Khaled, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập đã ca ngợi phát hiện này và nhấn mạnh rằng, phát hiện này là một bước tiến quyết định hướng tới việc giải quyết một trong những bí ẩn khảo cổ học lâu đời nhất trong khu vực. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Thậm chí, các bức tượng chạm khắc này sẽ giúp các nhà Ai Cập học hiểu rõ hơn về sự phát triển của việc sử dụng lăng mộ hoàng gia và các tập tục mai táng phức tạp được áp dụng trong thời kỳ quyền lực của các pharaoh. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Thậm chí, các bức tượng chạm khắc này sẽ giúp các nhà Ai Cập học hiểu rõ hơn về sự phát triển của việc sử dụng lăng mộ hoàng gia và các tập tục mai táng phức tạp được áp dụng trong thời kỳ quyền lực của các pharaoh. Ảnh: @Bộ Cổ vật Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#bức tượng #tang lễ #ai cập #ngôi mộ #chôn cất #mai táng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT