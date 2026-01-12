Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Anh Shyn ‘xả suộc’ đi biển với hội chị em, diện bikini cực nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Anh Shyn ‘xả suộc’ đi biển với hội chị em, diện bikini cực nóng bỏng

Màn hội ngộ của 'tắc kè hoa' Quỳnh Anh Shyn cùng dàn mỹ nhân V-biz đã biến biển Phú Quốc thành sàn diễn thời trang với loạt bikini 'nóng bỏng tay'.

Trầm Phương
Mới đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn đã khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực cháy trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Đồng hành cùng cô nàng là hội chị em thân thiết bước ra từ chương trình thực tế đình đám: ca sĩ Bích Phương, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn đã khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực cháy trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Đồng hành cùng cô nàng là hội chị em thân thiết bước ra từ chương trình thực tế đình đám: ca sĩ Bích Phương, Vũ Thảo My và Mỹ Mỹ. (Ảnh: IGNV)
Sau những ngày làm việc căng thẳng, dàn người đẹp đã chọn Phú Quốc làm điểm đến để tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm. Không chỉ thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, sự xuất hiện của bộ tứ "visual" này đã biến bãi biển trở thành sàn catwalk thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Sau những ngày làm việc căng thẳng, dàn người đẹp đã chọn Phú Quốc làm điểm đến để tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm. Không chỉ thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, sự xuất hiện của bộ tứ "visual" này đã biến bãi biển trở thành sàn catwalk thực thụ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh "xả kho", Quỳnh Anh Shyn tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng thời trang. Cô nàng diện bộ bikini hai mảnh siêu nhỏ với họa tiết loang màu xanh rêu - nâu đất độc đáo, kết hợp cùng chiếc mũ bucket len đan và áo khoác dệt kim đồng điệu. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh "xả kho", Quỳnh Anh Shyn tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng thời trang. Cô nàng diện bộ bikini hai mảnh siêu nhỏ với họa tiết loang màu xanh rêu - nâu đất độc đáo, kết hợp cùng chiếc mũ bucket len đan và áo khoác dệt kim đồng điệu. (Ảnh: IGNV)
Set đồ này không chỉ giúp Quỳnh Anh Shyn khoe trọn cơ bụng số 11 săn chắc mà còn toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Set đồ này không chỉ giúp Quỳnh Anh Shyn khoe trọn cơ bụng số 11 săn chắc mà còn toát lên vẻ phóng khoáng, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong một khung hình khác, nàng fashionista diện set đồ bơi len móc với tone cam nổi bật, kết hợp túi xách Marni dáng rộng - item không thể thiếu cho những chuyến đi biển - cùng đôi dép đế xuồng màu xanh đại dương làm điểm nhấn cực mạnh cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Trong một khung hình khác, nàng fashionista diện set đồ bơi len móc với tone cam nổi bật, kết hợp túi xách Marni dáng rộng - item không thể thiếu cho những chuyến đi biển - cùng đôi dép đế xuồng màu xanh đại dương làm điểm nhấn cực mạnh cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Từ việc cùng thả dáng bên ván lướt sóng với hội chị em đến những phút giây thư giãn trên võng dưới bóng cây xanh, Quỳnh Anh Shyn đều khiến người hâm mộ khó rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Từ việc cùng thả dáng bên ván lướt sóng với hội chị em đến những phút giây thư giãn trên võng dưới bóng cây xanh, Quỳnh Anh Shyn đều khiến người hâm mộ khó rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi không chỉ là dịp để các nghệ sĩ nạp lại năng lượng mà còn là "bữa tiệc thị giác" dành cho người hâm mộ. Bài viết của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô vàn lời khen ngợi cho nhan sắc và gu thời trang "đỉnh chóp" của hội bạn thân quyền lực này. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi không chỉ là dịp để các nghệ sĩ nạp lại năng lượng mà còn là "bữa tiệc thị giác" dành cho người hâm mộ. Bài viết của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô vàn lời khen ngợi cho nhan sắc và gu thời trang "đỉnh chóp" của hội bạn thân quyền lực này. (Ảnh: IGNV)
Trong showbiz, Quỳnh Anh Shyn vốn nổi tiếng là cô nàng có vòng bạn bè thân thiết và chất lượng. Đặc biệt sau chương trình "Em xinh say hi", cô nàng thường có sự tương tác thân thiết với hội chị em, cùng nhau đi du lịch tại nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Trong showbiz, Quỳnh Anh Shyn vốn nổi tiếng là cô nàng có vòng bạn bè thân thiết và chất lượng. Đặc biệt sau chương trình "Em xinh say hi", cô nàng thường có sự tương tác thân thiết với hội chị em, cùng nhau đi du lịch tại nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Quỳnh Anh Shyn chính là "linh hồn" trong các cuộc vui của nhóm. Cô thường xuyên là người khởi xướng các ý tưởng chụp hình, lựa chọn bối cảnh để cả hội có được những khung hình "nghệ" nhất. (Ảnh: IGNV)
Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Quỳnh Anh Shyn chính là "linh hồn" trong các cuộc vui của nhóm. Cô thường xuyên là người khởi xướng các ý tưởng chụp hình, lựa chọn bối cảnh để cả hội có được những khung hình "nghệ" nhất. (Ảnh: IGNV)
Dù mỗi người theo đuổi một phong cách khác nhau, nhưng khi đứng cạnh Quỳnh Anh Shyn, tất cả đều tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm tinh thần tự do và phóng khoáng của những người phụ nữ hiện đại, tự tin. (Ảnh: IGNV)
Dù mỗi người theo đuổi một phong cách khác nhau, nhưng khi đứng cạnh Quỳnh Anh Shyn, tất cả đều tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm tinh thần tự do và phóng khoáng của những người phụ nữ hiện đại, tự tin. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Anh Shyn #hội chị em #bikini #Phú Quốc #thời trang đi biển #quỳnh anh shyn diện bikini

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT