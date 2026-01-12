Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Alee đốn tim fan với visual trong trẻo, thả dáng cuốn hút tại Hàn Quóc

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Alee đốn tim fan với visual trong trẻo, thả dáng cuốn hút tại Hàn Quóc

Bỏ quên hình ảnh quyến rũ thường thấy, Quỳnh Alee gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo như 'nàng thơ' giữa mùa đông Hàn Quốc trong chuyến du lịch gần đây.

Trầm Phương
Mới đây, hot girl Quỳnh Alee đã đăng tải loạt khoảnh khắc cực kỳ xinh đẹp trong chuyến du lịch tại Busan, Hàn Quốc, thu hút nhiều sự chú ý. Giữa cái lạnh của xứ sở Kim Chi, cô nàng vẫn tỏa sáng rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, hot girl Quỳnh Alee đã đăng tải loạt khoảnh khắc cực kỳ xinh đẹp trong chuyến du lịch tại Busan, Hàn Quốc, thu hút nhiều sự chú ý. Giữa cái lạnh của xứ sở Kim Chi, cô nàng vẫn tỏa sáng rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Quỳnh Alee lựa chọn phong cách thời trang mùa đông vừa ấm áp vừa sành điệu. Cô diện chiếc áo khoác lông xù tone màu beige thời thượng, kết hợp cùng khăn len nâu thắt nơ điệu đà làm điểm nhấn.(Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Quỳnh Alee lựa chọn phong cách thời trang mùa đông vừa ấm áp vừa sành điệu. Cô diện chiếc áo khoác lông xù tone màu beige thời thượng, kết hợp cùng khăn len nâu thắt nơ điệu đà làm điểm nhấn.(Ảnh: IGNV)
Set đồ không chỉ giúp cô nàng giữ ấm mà còn tôn lên làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Set đồ không chỉ giúp cô nàng giữ ấm mà còn tôn lên làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của phố cảng Busan, Quỳnh Alee thoải mái dạo bước và tạo dáng. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của phố cảng Busan, Quỳnh Alee thoải mái dạo bước và tạo dáng. (Ảnh: IGNV)
Dù là góc chụp chính diện hay góc nghiêng, thần thái tự tin và đôi mắt to tròn của cô đều nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù là góc chụp chính diện hay góc nghiêng, thần thái tự tin và đôi mắt to tròn của cô đều nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều netizen còn hóm hỉnh nhận xét rằng trông cô nàng chẳng khác nào một "tiểu thư" chính hiệu hay một nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Nhiều netizen còn hóm hỉnh nhận xét rằng trông cô nàng chẳng khác nào một "tiểu thư" chính hiệu hay một nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh nhan sắc, phong cách trang điểm nhẹ nhàng với tông môi đỏ hồng tự nhiên cũng giúp Quỳnh Alee trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh nhan sắc, phong cách trang điểm nhẹ nhàng với tông môi đỏ hồng tự nhiên cũng giúp Quỳnh Alee trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Có vẻ như sau những ngày làm việc bận rộn, chuyến đi này là dịp để nữ TikToker tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn và nạp lại năng lượng. (Ảnh: IGNV)
Có vẻ như sau những ngày làm việc bận rộn, chuyến đi này là dịp để nữ TikToker tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn và nạp lại năng lượng. (Ảnh: IGNV)
Nếu như ngày đầu mới nổi tiếng, Quỳnh Alee gắn liền với hình tượng ngây thơ, trong sáng thì hiện tại, cô nàng đã có sự "lột xác" ngoạn mục. Phong cách của Quỳnh Alee giờ đây là sự pha trộn giữa vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành và nét sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Nếu như ngày đầu mới nổi tiếng, Quỳnh Alee gắn liền với hình tượng ngây thơ, trong sáng thì hiện tại, cô nàng đã có sự "lột xác" ngoạn mục. Phong cách của Quỳnh Alee giờ đây là sự pha trộn giữa vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành và nét sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi Busan lần này chính là minh chứng cho gu thời trang ổn định của cô. Thay vì những bộ cánh hở bạo thường thấy trong các bộ ảnh nghệ thuật, Quỳnh Alee chọn lối mix đồ thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng chuẩn chỉnh. (Ảnh: IGNV)
Chuyến đi Busan lần này chính là minh chứng cho gu thời trang ổn định của cô. Thay vì những bộ cánh hở bạo thường thấy trong các bộ ảnh nghệ thuật, Quỳnh Alee chọn lối mix đồ thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng chuẩn chỉnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Alee #du lịch Busan #phong cách thời trang #hot girl #du lịch Hàn Quốc #hot girl quỳnh alee

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT