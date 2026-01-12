Hà Nội

Camera gia đình đổi vai, từ giám sát sang gắn kết yêu thương

Số hóa

Camera gia đình đổi vai, từ giám sát sang gắn kết yêu thương

Camera thông minh ngày nay không chỉ giữ an ninh mà còn trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các gia đình Việt duy trì sự hiện diện và quan tâm mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, camera gia đình đang dần vượt khỏi vai trò giám sát để trở thành công cụ kết nối cảm xúc.
Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, camera gia đình đang dần vượt khỏi vai trò giám sát để trở thành công cụ kết nối cảm xúc.
Khái niệm "micro-connection" cho thấy chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy người thân qua camera cũng đủ mang lại cảm giác an tâm và gắn bó.
Khái niệm “micro-connection” cho thấy chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy người thân qua camera cũng đủ mang lại cảm giác an tâm và gắn bó.
Tại Việt Nam, sự phát triển mạnh của thị trường smart home phản ánh nhu cầu vừa đảm bảo an ninh, vừa duy trì kết nối tinh thần trong gia đình.
Tại Việt Nam, sự phát triển mạnh của thị trường smart home phản ánh nhu cầu vừa đảm bảo an ninh, vừa duy trì kết nối tinh thần trong gia đình.
Những camera có đàm thoại hai chiều, nhận diện chuyển động hay phát hiện tiếng khóc giúp các thành viên cảm nhận sự hiện diện của nhau dù ở xa.
Những camera có đàm thoại hai chiều, nhận diện chuyển động hay phát hiện tiếng khóc giúp các thành viên cảm nhận sự hiện diện của nhau dù ở xa.
Xu hướng Smart Caring được các hãng công nghệ thúc đẩy, coi camera như một "ngôn ngữ quan tâm mới" thay vì công cụ kiểm soát.
Xu hướng Smart Caring được các hãng công nghệ thúc đẩy, coi camera như một “ngôn ngữ quan tâm mới” thay vì công cụ kiểm soát.
Các thiết bị như EZVIZ C6N G1 cho phép phụ huynh theo dõi con cái, hỗ trợ ông bà và giữ liên lạc nhẹ nhàng trong gia đình đa thế hệ.
Các thiết bị như EZVIZ C6N G1 cho phép phụ huynh theo dõi con cái, hỗ trợ ông bà và giữ liên lạc nhẹ nhàng trong gia đình đa thế hệ.
Trong khi đó, EZVIZ S10 đóng vai trò như màn hình hiện diện cảm xúc, giúp gọi video nhanh và kết nối trực tiếp với người ở nhà.
Trong khi đó, EZVIZ S10 đóng vai trò như màn hình hiện diện cảm xúc, giúp gọi video nhanh và kết nối trực tiếp với người ở nhà.
Khi công nghệ được đặt đúng vai trò, camera thông minh không chỉ bảo vệ ngôi nhà mà còn góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết trong tổ ấm hiện đại.
Khi công nghệ được đặt đúng vai trò, camera thông minh không chỉ bảo vệ ngôi nhà mà còn góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết trong tổ ấm hiện đại.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#camera gia đình #smart home #kết nối cảm xúc #giám sát #công nghệ

