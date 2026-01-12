Camera gia đình đổi vai, từ giám sát sang gắn kết yêu thương

Camera thông minh ngày nay không chỉ giữ an ninh mà còn trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các gia đình Việt duy trì sự hiện diện và quan tâm mỗi ngày.
Một người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức cao nhất, chạy mô tô ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình rồi va chạm hai ô tô.
Cà Mau níu chân du khách không chỉ bằng rừng tràm hay lẩu rau rừng mà còn bởi lẩu mắm U Minh món ăn đậm đà, cay nồng và khó quên.
Dưới đây là 3 con giáp được cho là có vận Tiền Tài nhân lên, càng làm càng dễ thấy thành quả.
Nằm giữa sa mạc khắc nghiệt phía Bắc Trung Hoa, Đồng Hoàn Thành (Tongwancheng) là chứng nhân đặc biệt cho một vương quốc từng rực rỡ rồi biến mất.
Vốn là thứ không được nhiều người để ý, nay rễ cây đinh lăng được chế biến thành mứt có mùi thơm man mát như là sâm, giá hơn 500.000 đồng/kg.
Căn hộ của ca sĩ Minh Quân rộng khoảng 200m2, có gam màu đen chủ đạo, thuộc một chung cư hiện đại, cao cấp ở Hà Nội.
Những ngày gần đây, Mộc Châu rực hồng hoa mai anh đào, hút khách du lịch và nhiếp ảnh gia tìm đến check-in, tận hưởng không khí xuân sớm.
Hơn 200 bức tượng nhỏ đã được phát hiện tại nghĩa trang Tanis, việc tìm thấy nó giúp hé lộ nhiều sự thật rùng mình.
Trước Tết, chọn iPhone không còn đơn giản, nhưng nếu mua đúng đời phù hợp nhu cầu, người dùng có thể “mua một lần, dùng dài lâu”.
Rực rỡ như một mảng màu sống động giữa thiên nhiên, chim sẻ hoa (Passerina ciris) luôn khiến người quan sát kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bỏ quên hình ảnh quyến rũ thường thấy, Quỳnh Alee gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo như 'nàng thơ' giữa mùa đông Hàn Quốc trong chuyến du lịch gần đây.
Mới đây trên trang cá nhân, Jenny Yến đã chiêu đãi người hâm mộ bằng màn khoe thân hình không chút mỡ thừa với bikini hai mảnh bé xíu trên bãi biển.
Honda Việt Nam vừa ra mắt mẫu Honda EV Outlier Concept với thiết kế đậm chất tương lai, thể hiện định hướng phát triển xe hai bánh chạy điện trong dài hạn.
Tòa nhà này được sắp xếp từ 354 khối lập phương bằng bê tông giống nhau theo lối pha trộn hình học độc nhất vô nhị.
Mẫu SUV điện cỡ lớn Volkswagen Era 9X EREV 2027 mới đã chính thức được vén màn tại thị trường Trung Quốc nhưng khó có cơ hội đến với phần còn lại của thế giới.
Màn hội ngộ của 'tắc kè hoa' Quỳnh Anh Shyn cùng dàn mỹ nhân V-biz đã biến biển Phú Quốc thành sàn diễn thời trang với loạt bikini 'nóng bỏng tay'.
Đây là họa tiết duy nhất được biết đến mô tả một người phụ nữ Viking đang mang thai. Nó được khắc trên một mặt dây chuyền.
Sống giữa các đầm lầy Nam Mỹ, ngỗng hạc mào (Chauna torquata) gây ấn tượng bởi ngoại hình cổ xưa và tập tính khác thường.
Bé Julia - con gái Nhật Kim Anh chào đời vào ngày 11/1/2025. Mới đây, Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh mừng sinh nhật.
Những cành đào từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang được người dân Thủ đô lựa chọn về chơi Tết sớm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/1, Ma Kết tuyệt đối không được mơ hồ khi làm ăn kinh doanh. Sư Tử chú ý đừng để tiểu nhân lợi dụng, lừa gạt.