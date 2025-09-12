Nữ game thủ Genshin 3,7 triệu follow gây sốt mạng xã hội

Hà Nội

Số hóa

Vũ Ngọc Bình An, 17 tuổi, nổi bật với nhan sắc rạng rỡ, tài năng vũ đạo và đam mê Genshin Impact, thu hút hơn 3,7 triệu người theo dõi TikTok.

Thiên Trang (TH)
Vũ Ngọc Bình An, sinh năm 2007, là hot TikToker với hơn 3,7 triệu người theo dõi.
Cô nàng gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, phong cách thời trang năng động và nụ cười rạng rỡ.
Điểm mạnh của Bình An nằm ở khả năng nhảy múa cuốn hút, luôn bắt kịp các trend hot.
Nhiều video của cô đạt hàng chục triệu lượt xem, khẳng định sức hút bùng nổ trên mạng xã hội.
Không chỉ đam mê vũ đạo, Bình An còn là fan Genshin Impact và thường cosplay nhân vật game.
Màn hóa thân thành Columbina từng khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” vì thần thái xuất sắc.
Ngoài đời, Bình An là tân sinh viên trường Báo, chứng minh sự nghiêm túc với học tập. sSự kết hợp giữa nhan sắc, tài năng và học vấn giúp cô trở thành gương mặt tiềm năng của thế hệ Gen Z.
