Cá heo trắng bất ngờ xuất hiện ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có một con màu trắng.

Trường Hân t/h

Tối 11/1, đại diện UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin đàn cá heo trắng xuất hiện tại biển Sầm Sơn trong sáng cùng ngày là đúng thực tế và đã được một số người dân quay lại clip, thông tin trên báo Người lao động.

  • Khoảng 10h20p sáng 11/1, một số ngư dân trong lúc thả lưới đánh cá khu vực trước bãi biển Sầm Sơn đã bất ngờ thấy một đàn cá heo khoảng 15 con, xuất hiện cách bờ biển phường Sầm Sơn khoảng 150 - 200 m.

Đáng chú ý, đàn cá này đa phần có màu trắng, thi thoảng bơi rất nhanh, thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước. Một số ngư dân đã dùng ca-nô đuổi theo, ghi lại hiện tượng hiếm gặp này.

Với người dân đi biển, đầu năm mới mà cá heo xuất hiện gần bờ báo hiệu một mùa đánh bắt cá trong năm mới sẽ gặp may mắn, được mùa. "Cá heo là loài cá thông minh, thường sống ở những nơi có môi trường nước tốt và có nhiều thức ăn. Điều này cho thấy môi trường biển Sầm Sơn được cải thiện rất tốt"- một ngư dân chia sẻ.

Cá heo là động vật có vú, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn, thường sống theo đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở vùng biển nông. Đây là loài thân thiện với con người, có thể được huấn luyện biểu diễn.

