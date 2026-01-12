Jenny Yến 'hớp hồn' fan với thiết kế bikini bé xíu

Mới đây trên trang cá nhân, Jenny Yến đã chiêu đãi người hâm mộ bằng màn khoe thân hình không chút mỡ thừa với bikini hai mảnh bé xíu trên bãi biển.
Mới đây trên trang cá nhân, Jenny Yến đã chiêu đãi người hâm mộ bằng màn khoe thân hình không chút mỡ thừa với bikini hai mảnh bé xíu trên bãi biển.
Honda Việt Nam vừa ra mắt mẫu Honda EV Outlier Concept với thiết kế đậm chất tương lai, thể hiện định hướng phát triển xe hai bánh chạy điện trong dài hạn.
Tòa nhà này được sắp xếp từ 354 khối lập phương bằng bê tông giống nhau theo lối pha trộn hình học độc nhất vô nhị.
Mẫu SUV điện cỡ lớn Volkswagen Era 9X EREV 2027 mới đã chính thức được vén màn tại thị trường Trung Quốc nhưng khó có cơ hội đến với phần còn lại của thế giới.
Màn hội ngộ của 'tắc kè hoa' Quỳnh Anh Shyn cùng dàn mỹ nhân V-biz đã biến biển Phú Quốc thành sàn diễn thời trang với loạt bikini 'nóng bỏng tay'.
Đây là họa tiết duy nhất được biết đến mô tả một người phụ nữ Viking đang mang thai. Nó được khắc trên một mặt dây chuyền.
Sống giữa các đầm lầy Nam Mỹ, ngỗng hạc mào (Chauna torquata) gây ấn tượng bởi ngoại hình cổ xưa và tập tính khác thường.
Bé Julia - con gái Nhật Kim Anh chào đời vào ngày 11/1/2025. Mới đây, Nhật Kim Anh cùng ái nữ chụp ảnh mừng sinh nhật.
Những cành đào từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang được người dân Thủ đô lựa chọn về chơi Tết sớm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/1, Ma Kết tuyệt đối không được mơ hồ khi làm ăn kinh doanh. Sư Tử chú ý đừng để tiểu nhân lợi dụng, lừa gạt.
Zeekr vừa ra mắt 7GT hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô Brussels ở Bỉ, cho thấy rõ ý định của hãng ôtô Trung Quốc chinh phục thị trường xe điện châu Âu.
Dù ngôi nhà nguyên bản đã có nhiều cây xanh, NTK Đỗ Mạnh Cường vẫn tỉ mỉ trồng thêm nhiều loại cây bóng mát và vô số loài hoa khoe sắc.
Midu dạo chơi Seoul, Hàn Quốc trong cái lạnh -9 độ C. Lê Phương mặc gợi cảm tham dự lễ trao giải Ngôi sao Xanh 2025.
Cao nguyên đá Đồng Văn mùa săn mây hiện lên như “thiên đường xám” giữa miền biên viễn, nơi núi đá trập trùng hòa quyện biển mây mờ ảo lúc bình minh.
Những ngày cuối năm âm lịch Ất Tỵ, 4 con giáp đón nhiều phúc lộc, may mắn, thành công và cuộc sống viên mãn.
Một chiếc liềm đá lửa có niên đại 23.000 năm đã được tìm thấy, giúp mở rộng thêm kiến thức hiện tại về chủ đề nông nghiệp thời tiền sử.
Ram 1500 TRX Final Edition không chỉ là xe bán tải hạng nặng, mà còn sở hữu khối động cơ vô cùng mạnh mẽ có thể đàn áp các siêu xe nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng.
Bé Cà Pháo - con trai Lê Phương vào bếp nấu ăn mừng mẹ đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn ở giải Ngôi sao xanh 2025.
Công ty Ukrainian Armor sẽ trang bị cho Xe robot mặt đất không người lái của mình nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống laser chưa được tiết lộ danh tính.
Nằm giữa vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, chùa Dâu (Bắc Ninh) được xem là cột mốc đặc biệt đánh dấu buổi đầu hình thành Phật giáo tại Việt Nam.
Gắn bó mật thiết với lịch sử nhân loại, cây lúa (Oryza sativa) âm thầm định hình văn minh nông nghiệp và đời sống của hàng tỷ con người.