Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Jenny Yến 'hớp hồn' fan với thiết kế bikini bé xíu

Cộng đồng trẻ

Jenny Yến 'hớp hồn' fan với thiết kế bikini bé xíu

Mới đây trên trang cá nhân, Jenny Yến đã chiêu đãi người hâm mộ bằng màn khoe thân hình không chút mỡ thừa với bikini hai mảnh bé xíu trên bãi biển.

Trầm Phương
Trong những hình ảnh mới nhất, Jenny Yến sinh năm 1996 xuất hiện đầy tự tin tại một bãi biển thơ mộng. Nữ DJ sinh năm 1996 lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu đen với thiết kế "bé xíu", giúp tôn lên tối đa lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới nhất, Jenny Yến sinh năm 1996 xuất hiện đầy tự tin tại một bãi biển thơ mộng. Nữ DJ sinh năm 1996 lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu đen với thiết kế "bé xíu", giúp tôn lên tối đa lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng sứ không tì vết kết hợp cùng mái tóc vàng bạch kim nổi bật khiến Jenny Yến trông như một "nàng búp bê sống" giữa dải cát trắng. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng sứ không tì vết kết hợp cùng mái tóc vàng bạch kim nổi bật khiến Jenny Yến trông như một "nàng búp bê sống" giữa dải cát trắng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo, Jenny Yến còn khiến fan ngưỡng mộ bởi vòng eo "con kiến" săn chắc, lộ rõ rãnh bụng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo, Jenny Yến còn khiến fan ngưỡng mộ bởi vòng eo "con kiến" săn chắc, lộ rõ rãnh bụng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Thần thái rạng rỡ, nụ cười cùng những cử chỉ tinh nghịch, đáng yêu trong video của Jenny Yến khiến người xem khó có thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Thần thái rạng rỡ, nụ cười cùng những cử chỉ tinh nghịch, đáng yêu trong video của Jenny Yến khiến người xem khó có thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận khen ngợi sắc vóc của cô nàng: "Sức nóng này đủ làm tan cái lạnh", "Biển đẹp, người cũng đẹp", "Siêu phẩm ko còn gì để chê cả đẹp lung linh". (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận khen ngợi sắc vóc của cô nàng: "Sức nóng này đủ làm tan cái lạnh", "Biển đẹp, người cũng đẹp", "Siêu phẩm ko còn gì để chê cả đẹp lung linh". (Ảnh: IGNV)
Jenny Yến (tên thật là Nguyễn Thị Phi Yến) vốn không phải là cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô từng bất ngờ nổi tiếng toàn châu Á sau khi xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 30. (Ảnh: IGNV)
Jenny Yến (tên thật là Nguyễn Thị Phi Yến) vốn không phải là cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô từng bất ngờ nổi tiếng toàn châu Á sau khi xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 30. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và người mẫu ảnh, Jenny Yến đã thành công xây dựng hình ảnh một nữ DJ nóng bỏng, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và người mẫu ảnh, Jenny Yến đã thành công xây dựng hình ảnh một nữ DJ nóng bỏng, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngần ngại làm mới bản thân với nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, bụi bặm đến gợi cảm, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngần ngại làm mới bản thân với nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, bụi bặm đến gợi cảm, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Dù vẫn giữ sức hút lớn trong làng EDM, thời gian gần đây Jenny Yến ít xuất hiện tại các tụ điểm âm nhạc hơn trước. Thay vào đó, cô tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh thời trang. (Ảnh: IGNV)
Dù vẫn giữ sức hút lớn trong làng EDM, thời gian gần đây Jenny Yến ít xuất hiện tại các tụ điểm âm nhạc hơn trước. Thay vào đó, cô tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh thời trang. (Ảnh: IGNV)
Cô đã xây dựng và phát triển một thương hiệu thời trang riêng, phong cách thiết kế của thương hiệu thường mang đậm dấu ấn cá nhân của cô: vừa sang chảnh, quyến rũ, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Cô đã xây dựng và phát triển một thương hiệu thời trang riêng, phong cách thiết kế của thương hiệu thường mang đậm dấu ấn cá nhân của cô: vừa sang chảnh, quyến rũ, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jenny Yến #bikini #người mẫu #nghệ sĩ #thời trang #biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT