6 cây cảnh nở hoa thơm ngát, mở cửa là thấy thư thái, an lành

Khi bạn trồng cây cảnh này trong nhà, không cần xịt nước hoa, ngôi nhà của bạn cũng tự tỏa ra hương thơm sang trọng, tươi mát.

Tháng 4 là thời điểm nhiều cây cảnh nở hoa rực rỡ. Khi cơn gió mát mẻ của mùa xuân còn sót lại thổi qua, cả không gian tràn ngập hương thơm nồng nàn, ngào ngạt.

Trong thế giới thực vật, có những loài hoa tỏa hương đặc biệt thơm, thời gian ra hoa dài. Khi bạn trồng cây cảnh này trong nhà, không cần xịt nước hoa, ngôi nhà của bạn cũng tự tỏa ra hương thơm sang trọng, tươi mát.

Mỗi khi mở cửa, mùi hương của chúng sẽ khiến bạn thư thái, bình yên, cảm thấy đây chính là nơi để về, để được nghỉ ngơi, tĩnh tại tâm hồn.

Dưới đây là 6 cây cảnh cho hương thơm nồng nàn nhất vào tháng 4 mà bạn có thể trồng trong nhà mình nhé!

Hương thơm của cây cảnh này rất tinh khiết và ngọt ngào

Dành dành - hương thơm ngọt ngào, gợi nhớ tình yêu đầu đời

Nếu nói về những loài hoa thơm ngát không thể bỏ lỡ trong tháng 4, thì hoa dành dành chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu.

Hương thơm của cây cảnh này rất tinh khiết và ngọt ngào, giống như mùi hương của mối tình đầu và bạn sẽ không thể nào quên được chỉ sau một lần ngửi.

Điểm đặc biệt là hình dáng bông hoa cũng rất tráng lệ, với nhiều lớp cánh hoa lớn và trắng , giống như một bông mẫu đơn nhỏ. Thật sự rất mãn nhãn khi được chứng kiến nó nở rộ.

Cây cảnh ưa thích đất chua

Thời kỳ ra hoa của cây cảnh dành dành có thể kéo dài từ tháng 4 cho đến mùa hè và mùa thu, và chỉ một chậu cây thôi cũng đủ làm thơm ngát cả ban công.

Mẹo chăm sóc cây cảnh dành dành:

Ánh nắng mặt trời: Hãy đảm bảo cây cảnh được tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời. Càng nhiều nắng, cây càng ra nhiều nụ hoa và hương thơm càng nồng nàn.

Tưới nước: Chỉ tưới nước khi đất khô ráo, tránh úng nước, nếu không lá sẽ dễ bị vàng.

Đất: Ưa thích đất chua, tưới nước có pha sunfat sắt mỗi tháng để giữ lá xanh bóng và tránh bị úa vàng.

Hương hoa ngọc lan là một mùi hương ấm áp

Ngọc lan - hương thơm nồng nàn, thoang thoảng mùi gỗ, tinh tế, thanh lịch

Nếu bạn thích một mùi hương nồng nàn và tinh tế hơn, hãy chọn hương hoa ngọc lan. Hương hoa ngọc lan là một mùi hương ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ, không nồng nặc và toát lên vẻ sang trọng, phần nào giống như mùi hương cuối của các loại nước hoa thiết kế nổi tiếng.

Những bông hoa dài, màu trắng, với những cánh hoa mảnh mai và thanh lịch. Khi gió thổi, hương thơm của chúng có thể lan tỏa khắp căn phòng.

Bạn có thể hái vài bông hoa bày ở bàn làm việc là cả ngày bạn sẽ được thưởng thức mùi hương tinh tế của nó. Hoặc bạn có thể cho hoa lan vào túi áo, cả ngày không cần xịt nước hoa cũng thơm phức.

Mẹo chăm sóc cây cảnh ngọc lan:

Ánh sáng: Loại cây này ưa ánh nắng mặt trời, vì vậy hãy đặt nó ở vị trí nhiều nắng nhất trên ban công của bạn.

Bón phân: Cây cảnh ưa phân bón. Trong mùa sinh trưởng, hãy bón thêm phân giàu phốt pho và kali để khuyến khích cây ra hoa liên tục.

Nhiệt độ: Cây cảnh này nhạy cảm với lạnh; nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nên di chuyển cây vào trong nhà.

Cây cảnh này nở hoa 4 mùa.

Ngâu - một chai nước hoa vô hình, tỏa hương thơm suốt cả năm

Ngâu (Aglaia duperreana) là một "chất làm thơm không khí" không thể thiếu trong trong các gia đình nông thôn xưa. Nhà ai cũng trồng vài bụi ngâu ở vườn, vào mùa hoa, khắp ngôi nhà lúc nào cũng quẩn quanh trong hương thơm của nó.

Hoa ngâu rất nhỏ, giống như những hạt kê vàng nhỏ xíu, gần như biến mất trong nền lá xanh mướt của chúng. Nhưng nếu nở rộ, cả cây hoa giống như một "mẹt" kê vàng ươm.

Cây cảnh này nở hoa 4 mùa. Thời kỳ ra hoa chính của chúng là từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm nhưng nếu khí hậu ấm áp, chúng nở hoa quanh năm, bất chấp mùa đông. Mang lại hương thơm gần như quanh năm, khiến cây cảnh vừa đẹp vừa có nhiều ích lợi.

Cây cảnh chịu được việc cắt tỉa

Tuy nhỏ xíu nhưng hương thơm của nó vô cùng mạnh mẽ, Đó là một mùi hương tinh tế, ngọt ngào, tương tự như hoa lan, vừa sảng khoái lại vừa lưu hương lâu.

Mẹo chăm sóc cây cảnh:

Ánh sáng: Càng nhận được nhiều ánh nắng mặt trời , hương thơm càng nồng nàn; thiếu ánh nắng mặt trời sẽ khiến hương thơm phai nhạt.

Tưới nước: Tưới nước kỹ khi đất hoàn toàn khô . Rễ cây rất nhỏ và đặc biệt dễ bị thối rễ do úng nước.

Cắt tỉa: Cây cảnh chịu được việc cắt tỉa, việc cắt ngọn và tạo cành nhiều hơn sẽ giúp cây có hình cầu lớn hơn và ra nhiều hoa hơn.

Cây cảnh này giống như công chúa của khu vườn

Thụy hương - hương thơm của nó rất nồng nàn

Cây cảnh này giống như công chúa của khu vườn, là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trong thế giới thực vật nhờ vẻ đẹp tinh tế và hương thơm quyến rũ: Thụy hương (Daphne).

Hương thơm của nó nồng nàn đến mức có thể lấn át hương thơm của các loài hoa khác. Hương thơm của hoa không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn có thể cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng, tạo nên một môi trường sống thoải mái và thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Tháng 4 là mùa nở rộ nhất của cây cảnh thụy hương, với những chùm hoa màu tím nhạt trên cành. Những chiếc lá viền vàng đã rất đẹp, và sau khi nở hoa, chúng càng trở nên quyến rũ hơn cả về hình thức lẫn hương thơm.

Tháng 4 là mùa nở rộ nhất của cây cảnh thụy hương

Hình dáng, màu sắc, hương thơm và hình dạng lá của bông hoa này đều hoàn hảo, khiến cây cảnh trở thành một loài hoa nổi tiếng "hoàn hảo".

Mẹo chăm sóc cây cảnh thụy hương:

Đất: Phải tơi xốp và thoáng khí . Thêm nhiều hạt nhỏ vào hỗn hợp đất và tuyệt đối tránh úng nước.

Tưới nước: Tốt hơn hết là nên để đất khô hơn là quá ẩm . Tưới quá nhiều nước sẽ gây thối rễ, và người mới bắt đầu phải kiểm soát lượng nước tưới.

Vị trí đặt: Khi hoa nở, hãy đặt nó trong phòng khách; hương thơm sẽ rất nồng nàn , lan tỏa khắp nhà với một mùi hương tinh tế.

Loài hoa màu sắc đa dạng

Lan Nam phi - hương thơm tươi mát và tinh tế

Nếu bạn thích một mùi hương tươi mát, không quá ngọt thì lan Nam Phi (Freesia) là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhiều thương hiệu nước hoa cao cấp sử dụng loài hoa này để chiết xuất tinh chất hương thơm; mùi hương tươi mát, tinh tế và đặc biệt dễ chịu.

Cuống hoa mọc thẳng đứng, hoa có hình dạng như những chiếc kèn nhỏ , và màu sắc vô cùng rực rỡ - tím, hồng, trắng và vàng- tạo nên một cụm hoa tuyệt đẹp khi nở rộ.

Cây cảnh nở hoa vào mùa xuân

Cắt vài cành và cắm vào bình, phòng khách của bạn sẽ lập tức trông sang trọng hơn và hương thơm sẽ lưu giữ được rất lâu.

Mẹo chăm sóc cây cảnh lan Nam Phi:

Cách trồng: Bạn có thể mua củ vào tháng 4, vùi chúng sâu 2-3 cm trong đất , và chúng sẽ phát triển rất tốt.

Ánh sáng: Ánh nắng mặt trời đầy đủ sẽ giúp thân hoa đứng thẳng và không bị đổ.

Thời kỳ ra hoa: Cây cảnh nở hoa vào mùa xuân và sau khi ra hoa, củ có thể được chăm sóc để nở hoa trở lại mỗi năm.

Cây cảnh này trở thành cây phong thủy được ưa thích

Nguyệt quế - hương thơm tươi mát và lâu bền

Nguyệt quế có tên tiếng Anh là Orange Jasmine (nhài cam), tên khoa học là Murraya paniculata (L.) Jack, thuộc họ Cam (Rutacaea), có nguồn gốc từ các nước Châu Á nhiệt đới.

Ngày xưa, cây cảnh nguyệt quế thường được trồng trước cửa nhà để làm cảnh, tỏa hương thơm quyến rũ, cải thiện phong thủy gia đình. Ngày nay, cây cảnh này trở thành cây phong thủy được ưa thích, có thể trồng trong vườn hoặc trong chậu.

Mùi hương của nguyệt quế là một hương thơm cam quýt tươi mát, không quá nồng hay khó chịu và không gây cảm giác ngột ngạt dù bạn ngửi bao lâu, hơn nữa, nó còn lưu hương cực kỳ lâu.

Các cành cây được bao phủ bởi những chùm hoa nhỏ màu trắng dày đặc, cùng với những chiếc lá xanh ngọc bích, tạo nên một cảnh tượng tươi mát và dễ chịu. Đặt một cây trên ban công, hương thơm lan tỏa trong gió, thật dễ chịu.

Cây cảnh không khó cắt tỉa

Mẹo chăm sóc cây cảnh nguyệt quế:

Ánh nắng: Nên chọn nơi có ánh nắng đầy đủ, càng nhiều nắng, hoa càng nở rộ và hương thơm càng nồng nàn.

Cắt tỉa: Cây cảnh không khó cắt tỉa, có thể tạo hình theo ý thích và phát triển thành một cây bonsai già tuyệt đẹp.

Chăm sóc: Cây cảnh khỏe mạnh và dễ trồng, ít sâu bệnh, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng trồng được một chậu đầy cây. Đặt một cây trên ban công, hương thơm lan tỏa trong gió, thật dễ chịu.

6 loại "hoa thơm không thể thiếu" này rất thích hợp để mua vào tháng 4, khi nhiệt độ lý tưởng, chúng sẽ nhanh chóng bén rễ và nở hoa sớm.

Cây cảnh khỏe mạnh và dễ trồng

Những cây cảnh này rất khỏe mạnh và dễ chăm sóc, có hoa to, thời gian nở hoa dài và hương thơm nồng nàn.

Chỉ cần chọn một trong số chúng cũng có thể biến ngôi nhà của bạn thành một phòng khách hương thơm tự nhiên.