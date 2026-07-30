Samsung AI TV nâng tầm trải nghiệm với AI tích hợp sâu

Mùa bóng đá sôi động không chỉ được quyết định bởi chất lượng đường truyền hay kích thước màn hình, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Với Vision AI Companion (VAC), Samsung AI TV mang đến trải nghiệm xem bóng đá khác biệt khi kết hợp AI vào cả hình ảnh, âm thanh lẫn tương tác thông minh. Thay vì chỉ là thiết bị hiển thị, chiếc TV giờ đây trở thành "chiến hữu" đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt mỗi trận cầu.

Vision AI Companion trên Samsung AI TV giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh và mang đến trải nghiệm xem bóng đá sống động hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Samsung AI TV là khả năng tối ưu chất lượng hình ảnh thông qua Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode). Chỉ bằng một câu lệnh giọng nói dành cho trợ lý Vision AI Companion, người dùng có thể kích hoạt chế độ này mà không cần thực hiện các thao tác cài đặt phức tạp. AI sẽ tự động nhận diện diễn biến trận đấu theo thời gian thực, tối ưu độ mượt ở các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu của hình ảnh sân cỏ và điều chỉnh màu sắc để các chi tiết như đường bóng hay màu áo cầu thủ trở nên rõ nét hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tinh chỉnh âm thanh nhằm làm nổi bật không khí cổ vũ trên khán đài, tạo cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động. Với những người yêu bóng đá, sự kết hợp giữa hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà giúp mỗi pha tấn công, ghi bàn hay cứu thua trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn.

Không dừng lại ở chất lượng hiển thị, Samsung AI TV còn mang đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh nhờ tính năng AI Sound Controller. Công nghệ này cho phép AI phân tích và tách riêng nhiều lớp âm thanh như tiếng bình luận viên, tiếng khán giả hay âm thanh trên sân. Người xem có thể yêu cầu Vision AI Companion giảm hoặc tắt tiếng bình luận để tập trung hoàn toàn vào bầu không khí cuồng nhiệt của trận đấu, hoặc điều chỉnh theo sở thích cá nhân chỉ bằng giọng nói. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích trong những thời khắc quyết định như đá phạt, luân lưu hay các pha tranh chấp căng thẳng, khi nhiều khán giả muốn cảm nhận trọn vẹn tiếng reo hò từ sân vận động thay vì lời bình luận trên sóng truyền hình.

Điểm khác biệt lớn nhất của Vision AI Companion nằm ở khả năng tương tác thông minh. Nhờ tích hợp các mô hình AI như Bixby và Gemini, trợ lý này không chỉ thực hiện lệnh điều khiển TV mà còn có thể trả lời câu hỏi liên quan đến trận đấu, cung cấp thông tin về cầu thủ, phân tích phong độ đội bóng hoặc hỗ trợ dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu. Người hâm mộ có thể trò chuyện với AI ngay trong lúc theo dõi trận đấu để tìm hiểu thêm về chiến thuật, lịch sử đối đầu hay các thống kê đáng chú ý. Điều này giúp Samsung AI TV vượt khỏi vai trò của một thiết bị giải trí thông thường, trở thành một trợ lý thông minh đồng hành cùng người xem trong suốt mùa giải.

Samsung AI TV còn cho phép điều khiển thiết bị SmartThings ngay trên màn hình, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trận đấu mà không gián đoạn.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu giải trí, Samsung AI TV còn đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh thông qua SmartThings. Ngay trên giao diện Vision AI Companion, người dùng có thể điều khiển robot hút bụi, máy giặt, máy sấy hoặc các thiết bị gia dụng kết nối mà không cần rời mắt khỏi màn hình. Chỉ với vài câu lệnh giọng nói, các công việc trong nhà vẫn được xử lý đồng thời trong lúc trận đấu diễn ra. Sự kết hợp giữa AI, khả năng điều khiển thiết bị thông minh và trải nghiệm xem bóng đá chất lượng cao cho thấy Samsung đang hướng tới một hệ sinh thái nơi TV không chỉ phục vụ giải trí mà còn trở thành trung tâm kết nối cuộc sống số. Với Vision AI Companion, mỗi trận cầu không chỉ hấp dẫn hơn về hình ảnh và âm thanh mà còn tiện lợi hơn nhờ sự hỗ trợ toàn diện của trí tuệ nhân tạo.