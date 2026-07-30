Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Samsung AI TV nâng tầm trải nghiệm với AI tích hợp sâu

Samsung AI TV tích hợp Vision AI Companion giúp nâng cấp hình ảnh, âm thanh, phân tích trận đấu, mang đến trải nghiệm xem bóng đá trọn vẹn.

Thiên Trang (th)

Mùa bóng đá sôi động không chỉ được quyết định bởi chất lượng đường truyền hay kích thước màn hình, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Với Vision AI Companion (VAC), Samsung AI TV mang đến trải nghiệm xem bóng đá khác biệt khi kết hợp AI vào cả hình ảnh, âm thanh lẫn tương tác thông minh. Thay vì chỉ là thiết bị hiển thị, chiếc TV giờ đây trở thành "chiến hữu" đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt mỗi trận cầu.

Vision AI Companion trên Samsung AI TV giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh và mang đến trải nghiệm xem bóng đá sống động hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Samsung AI TV là khả năng tối ưu chất lượng hình ảnh thông qua Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode). Chỉ bằng một câu lệnh giọng nói dành cho trợ lý Vision AI Companion, người dùng có thể kích hoạt chế độ này mà không cần thực hiện các thao tác cài đặt phức tạp. AI sẽ tự động nhận diện diễn biến trận đấu theo thời gian thực, tối ưu độ mượt ở các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu của hình ảnh sân cỏ và điều chỉnh màu sắc để các chi tiết như đường bóng hay màu áo cầu thủ trở nên rõ nét hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tinh chỉnh âm thanh nhằm làm nổi bật không khí cổ vũ trên khán đài, tạo cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động. Với những người yêu bóng đá, sự kết hợp giữa hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà giúp mỗi pha tấn công, ghi bàn hay cứu thua trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn.

Không dừng lại ở chất lượng hiển thị, Samsung AI TV còn mang đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh nhờ tính năng AI Sound Controller. Công nghệ này cho phép AI phân tích và tách riêng nhiều lớp âm thanh như tiếng bình luận viên, tiếng khán giả hay âm thanh trên sân. Người xem có thể yêu cầu Vision AI Companion giảm hoặc tắt tiếng bình luận để tập trung hoàn toàn vào bầu không khí cuồng nhiệt của trận đấu, hoặc điều chỉnh theo sở thích cá nhân chỉ bằng giọng nói. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích trong những thời khắc quyết định như đá phạt, luân lưu hay các pha tranh chấp căng thẳng, khi nhiều khán giả muốn cảm nhận trọn vẹn tiếng reo hò từ sân vận động thay vì lời bình luận trên sóng truyền hình.

Điểm khác biệt lớn nhất của Vision AI Companion nằm ở khả năng tương tác thông minh. Nhờ tích hợp các mô hình AI như Bixby và Gemini, trợ lý này không chỉ thực hiện lệnh điều khiển TV mà còn có thể trả lời câu hỏi liên quan đến trận đấu, cung cấp thông tin về cầu thủ, phân tích phong độ đội bóng hoặc hỗ trợ dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu. Người hâm mộ có thể trò chuyện với AI ngay trong lúc theo dõi trận đấu để tìm hiểu thêm về chiến thuật, lịch sử đối đầu hay các thống kê đáng chú ý. Điều này giúp Samsung AI TV vượt khỏi vai trò của một thiết bị giải trí thông thường, trở thành một trợ lý thông minh đồng hành cùng người xem trong suốt mùa giải.

Samsung AI TV còn cho phép điều khiển thiết bị SmartThings ngay trên màn hình, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trận đấu mà không gián đoạn.

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu giải trí, Samsung AI TV còn đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh thông qua SmartThings. Ngay trên giao diện Vision AI Companion, người dùng có thể điều khiển robot hút bụi, máy giặt, máy sấy hoặc các thiết bị gia dụng kết nối mà không cần rời mắt khỏi màn hình. Chỉ với vài câu lệnh giọng nói, các công việc trong nhà vẫn được xử lý đồng thời trong lúc trận đấu diễn ra. Sự kết hợp giữa AI, khả năng điều khiển thiết bị thông minh và trải nghiệm xem bóng đá chất lượng cao cho thấy Samsung đang hướng tới một hệ sinh thái nơi TV không chỉ phục vụ giải trí mà còn trở thành trung tâm kết nối cuộc sống số. Với Vision AI Companion, mỗi trận cầu không chỉ hấp dẫn hơn về hình ảnh và âm thanh mà còn tiện lợi hơn nhờ sự hỗ trợ toàn diện của trí tuệ nhân tạo.

#Samsung AI TV #Vision AI Companion #bóng đá #trải nghiệm số #AI #SmartThings

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Người Nhện hé lộ Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Samsung vừa tung ra đoạn teaser mới, trong đó Spider man hé lộ về bản Galaxy Z có thiết kế mới với kích thước rộng được đồn đoán với tên là Z Fold 8 Wide.

Samsung vừa tung ra đoạn teaser mới về Galaxy Z Fold 8, hé lộ nhanh về thiết kế mới rộng hơn với sự góp mặt của nhân vật được nhiều người yêu thích.

samsung-galaxy-z-fold-8-spider-man-teaser-1.jpg
Người nhện dùng máy bắn tơ kéo lại chiếc Samsung Galaxy Z Fold mới.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

NVIDIA, Intel tuyển mạnh, kỹ sư Việt cần gì để bứt phá?

NVIDIA, Intel, Samsung liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực AI và bán dẫn. Nhưng kỹ sư giờ không chỉ cần biết viết code.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu khi hàng loạt tên tuổi như NVIDIA, Samsung, Intel hay Marvell liên tục mở rộng hợp tác và đầu tư. Sự dịch chuyển này không chỉ thúc đẩy ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mà còn tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng hỗ trợ lập trình và tự động hóa nhiều tác vụ kỹ thuật, tiêu chí tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng đang thay đổi. Thay vì tìm kiếm những kỹ sư viết mã nhanh và nhiều, các tập đoàn công nghệ hiện ưu tiên nhân sự có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống, tích hợp AI vào quy trình làm việc và kiểm soát chất lượng đầu ra của các mô hình thông minh.

Xu hướng này cũng phản ánh bức tranh chung của thị trường lao động toàn cầu. Theo báo cáo Work Trend Index của Microsoft, chỉ trong hai năm gần đây đã xuất hiện khoảng 1,3 triệu việc làm mới liên quan trực tiếp đến AI, trải rộng từ kỹ sư AI, kỹ sư triển khai cho đến chuyên gia xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ khoảng 16% người sử dụng AI được xếp vào nhóm "AI Frontier" – những nhân sự có khả năng tái thiết kế quy trình làm việc, xây dựng hệ thống đa tác vụ và khai thác AI như một công cụ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là nhóm kỹ sư mà các tập đoàn FDI đang ráo riết tìm kiếm khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Samsung hé lộ tai nghe đột phá mang tên Galaxy Able

Samsung đã đề cập đến hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch sắp ra mắt cùng tai nghe Galaxy Buds dạng kẹp đầu tiên của hãng trước thềm sự kiện ra mắt.

Samsung chuẩn bị ra mắt hàng loạt thiết bị Galaxy mới, bao gồm Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8. Dự kiến, hãng cũng sẽ giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh mới cùng tai nghe không dây dạng kẹp đầu tiên của mình.

Trước thềm sự kiện ra mắt, Samsung đã tiết lộ tên của ba thiết bị này trong ứng dụng Galaxy Wearable.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới