Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

3 công nhân tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh

Trong lúc làm nhiệm vụ xây lắp đường lò than cho Công ty than Dương Huy (tỉnh Quảng Ninh), 3 công nhân đã bị mắc kẹt sau sự cố khí hầm lò.

Theo Phạm Công/Vietnamnet

Ngày 28/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 11h50 cùng ngày, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò.

Sự cố khiến 3 công nhân (chưa rõ danh tính) của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ (đơn vị đang đi công đường lò cho Công ty than Dương Huy) bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng chỉ đạo triển khai công tác khắc phục sự cố. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau khi nhận thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công trực tiếp đến hiện trường.

Tại đây, ông Công cùng đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Đến 12h30, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu hộ, đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm thấy 3 công nhân mắc kẹt trước đó đều đã tử vong.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/3-cong-nhan-bi-mac-ket-do-su-co-khi-ham-lo-o-quang-ninh-2446939.html
#Quảng Ninh #hầm lò Quảng Ninh #tai nạn mỏ #công nhân tử vong #sự cố khí mỏ #cứu hộ mỏ

Bài liên quan

Xã hội

Sát phạt trên chiếu bạc bằng hình thức đánh 'lốc' ở Quảng Ninh

5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “lốc” ăn tiền tại thôn Chợ Vũ Oai, xã Thống Nhất.

Ngày 26/9, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an xã Thống Nhất vừa phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “lốc” ăn tiền tại thôn Chợ Vũ Oai, xã Thống Nhất.

z7048616561010-64f59779b956e4fcf937c22cf636232e.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Công an cảnh báo ma tuý 'Tobacco' tẩm ướp tinh vi trong thực vật khô

“Tobacco” được tẩm các chất ma túy tổng hợp như MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA vào vụn thực vật, khi sử dụng được cuốn như thuốc lá.

Trước sự xuất hiện của loại ma túy tổng hợp mới có tên “Tobacco” – được tẩm ướp tinh vi vào thực vật khô và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhằm lôi kéo giới trẻ, Công an đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

ae0d66bf06a08cfed5b1.jpg
Đối tượng Nguyễn Hải Sơn cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh dừng cấp lệnh tàu ra biển do ảnh hưởng bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 24/9, bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ.

anh-chup-man-hinh-2025-09-24-luc-100439.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới