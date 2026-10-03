Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

13.000 năm trước, con người đã săn loài thú khổng lồ này ở Chile

Xương mang dấu cắt và công cụ đá được tìm thấy bên một hồ cổ cho thấy gomphothere từng trở thành thức ăn của con người.

Hà Vy

Khoảng 13.000 năm trước, vùng hồ Tagua Tagua ở miền trung Chile là nơi sinh sống của nhiều loài động vật lớn mà ngày nay đã tuyệt chủng. Trong số đó có gomphothere, họ hàng xa của voi hiện đại với cơ thể đồ sộ và những chiếc ngà dài.

Những cuộc khai quật trong hai năm gần đây cho thấy con người cũng đã xuất hiện bên hồ vào thời điểm đó. Các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều xương động vật nằm cùng công cụ bằng đá, trong đó một số xương gomphothere còn mang những vết cắt do con người tạo ra.

k8dmxi5serwpcbvu3hrdpa-984-80png.jpg
Minh họa các loài thú từng sinh sống quanh hồ Tagua Tagua cổ đại ở Chile. Ảnh: Mauricio Álvarez.

Các dấu vết cho thấy những nhóm săn bắt hái lượm đã xẻ thịt gomphothere tại đây. Xương và công cụ được xác định có niên đại khoảng 12.000 - 13.000 năm, cung cấp thêm bằng chứng về sự hiện diện rất sớm của con người ở miền nam Nam Mỹ.

Gomphothere từng phân bố rộng ở châu Mỹ trước khi tuyệt chủng. Chúng có họ hàng với voi nhưng hình dáng khá đa dạng, một số loài sở hữu cặp ngà dài nổi bật. Với kích thước lớn, một cá thể có thể cung cấp lượng thịt đáng kể cho những cộng đồng săn bắt hái lượm thời đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên dấu vết con người xuất hiện bên cạnh xương thú lớn ở Tagua Tagua. Trước đó, các nhà khảo cổ từng tìm thấy tại khu vực này xương của những loài ngựa và hươu bản địa nay đã tuyệt chủng. Một số mẫu có vết cắt hoặc dấu hiệu bị đốt, cho thấy chúng từng được con người xử lý và có thể dùng làm thức ăn.

utntpxmne9tg9se3zwc2qj-984-80png.jpg
Nhà khảo cổ Carlos Tornero bên phần còn lại của một cá thể gomphothere tại khu vực khai quật. Ảnh: First Human Steps in South America, Walking Among Gonfoteriums Project Team.

Số lượng hiện vật thu được trong đợt khai quật mới khá lớn. Ngoài xương động vật và công cụ đá, các nhà khảo cổ còn tìm thấy tàn tích thực vật được bảo tồn trong lớp trầm tích của hồ cổ.

Theo nhóm nghiên cứu, việc nhiều loại dấu tích cùng xuất hiện tại một nơi có thể giúp tái hiện khá chi tiết cuộc sống của những cộng đồng đầu tiên ở khu vực này.

Các bằng chứng hiện có cũng cho thấy bờ hồ không chỉ được con người ghé qua một lần. Những nhóm săn bắt hái lượm dường như đã nhiều lần quay trở lại đây, có thể vì nguồn nước cùng lượng động thực vật phong phú khiến Tagua Tagua trở thành địa điểm thuận lợi để kiếm thức ăn.

Niên đại của khu vực đặc biệt đáng chú ý vì nó nằm trong giai đoạn con người mới bắt đầu hiện diện rộng hơn ở cực nam châu Mỹ.

Một trong những địa điểm khảo cổ lâu đời nhất được xác nhận tại Nam Mỹ là Monte Verde, cũng nằm ở Chile và có niên đại khoảng 14.500 năm. Ngoài ra còn có Huaca Prieta ở Peru và Arroyo Seco ở Argentina, đều lưu giữ bằng chứng con người từ khoảng 14.000 năm trước.

Các dấu tích tại Tagua Tagua trẻ hơn đôi chút nhưng đã cho thấy những người sống ở Nam Mỹ thời kỳ đầu đã thích nghi với môi trường và khai thác các loài thú khổng lồ ra sao.

Live Science
#săn bắt cổ đại #Chile #gomphothere #khai quật khảo cổ #động vật lớn

Bài liên quan

Kho tri thức

Khủng long kỳ dị với móng vuốt khổng lồ được phát hiện ở Trung Quốc

Khủng long Kayrasaurus changliensis được phát hiện qua hóa thạch 125 triệu năm ở Trung Quốc sở hữu bộ hàm đầy răng nhỏ, cổ dài và móng vuốt to lớn. 

Một hóa thạch gần như hoàn chỉnh được phát hiện tại hệ tầng Yixian, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vừa giúp các nhà cổ sinh vật học xác định một loài khủng long mới có tên là Kayrasaurus changliensis.

Đây là một thành viên của nhóm therizinosaur, những khủng long chân thú nổi tiếng với hình dáng rất khác thường: cơ thể khá đồ sộ, cổ tương đối dài và những móng vuốt lớn trên chi trước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Roraima- hệ sinh thái có 1-0-2 của 'hòn đảo trên mây' giữa rừng Amazon

Trên đỉnh một ngọn núi dựng đứng giữa rừng Amazon, những loài thực vật kỳ lạ đã tiến hóa biệt lập suốt hàng triệu năm.

Nằm trên vùng biên giới giữa Venezuela, Guyana và Brazil, núi Roraima là một trong những tepui nổi tiếng nhất Nam Mỹ. Tepui là những núi đá sa thạch có đỉnh tương đối bằng phẳng, với các vách đá dựng đứng khiến phần đỉnh gần như tách biệt khỏi những khu rừng bên dưới. Chính sự cô lập đặc biệt này đã biến Roraima thành một “hòn đảo sinh học” giữa lục địa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đàn bò bị bỏ lại trên đảo hoang sống sót suốt 130 năm

Từ một đàn bò nhỏ bị bỏ lại trên đảo Amsterdam cuối thế kỷ 19, chúng tự sinh tồn và phát triển thành quần thể gần 2.000 con mà không cần con người chăm sóc.

Đảo Amsterdam nằm ở phía nam Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 4.400 km về phía đông nam. Hòn đảo chỉ rộng khoảng 55 km², tương đương diện tích Manhattan ở Mỹ.

Đây không phải nơi lý tưởng để thả một đàn bò. Hòn đảo thường xuyên hứng chịu gió mạnh và mưa, đặc biệt vào mùa đông. Đáng chú ý hơn, nơi đây không có nguồn nước ngọt thường xuyên trên bề mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sao Hỏa vừa bước sang 'năm mới'

Sao Hỏa vừa bước sang 'năm mới'

Ngày 30/9, Sao Hỏa bắt đầu năm mới, kéo dài gần 687 ngày Trái Đất, với những đặc điểm thời tiết, mùa và lịch sử đặc biệt của hành tinh đỏ.