13.000 năm trước, con người đã săn loài thú khổng lồ này ở Chile

Xương mang dấu cắt và công cụ đá được tìm thấy bên một hồ cổ cho thấy gomphothere từng trở thành thức ăn của con người.

Khoảng 13.000 năm trước, vùng hồ Tagua Tagua ở miền trung Chile là nơi sinh sống của nhiều loài động vật lớn mà ngày nay đã tuyệt chủng. Trong số đó có gomphothere, họ hàng xa của voi hiện đại với cơ thể đồ sộ và những chiếc ngà dài.

Những cuộc khai quật trong hai năm gần đây cho thấy con người cũng đã xuất hiện bên hồ vào thời điểm đó. Các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều xương động vật nằm cùng công cụ bằng đá, trong đó một số xương gomphothere còn mang những vết cắt do con người tạo ra.

Minh họa các loài thú từng sinh sống quanh hồ Tagua Tagua cổ đại ở Chile. Ảnh: Mauricio Álvarez.

Các dấu vết cho thấy những nhóm săn bắt hái lượm đã xẻ thịt gomphothere tại đây. Xương và công cụ được xác định có niên đại khoảng 12.000 - 13.000 năm, cung cấp thêm bằng chứng về sự hiện diện rất sớm của con người ở miền nam Nam Mỹ.

Gomphothere từng phân bố rộng ở châu Mỹ trước khi tuyệt chủng. Chúng có họ hàng với voi nhưng hình dáng khá đa dạng, một số loài sở hữu cặp ngà dài nổi bật. Với kích thước lớn, một cá thể có thể cung cấp lượng thịt đáng kể cho những cộng đồng săn bắt hái lượm thời đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên dấu vết con người xuất hiện bên cạnh xương thú lớn ở Tagua Tagua. Trước đó, các nhà khảo cổ từng tìm thấy tại khu vực này xương của những loài ngựa và hươu bản địa nay đã tuyệt chủng. Một số mẫu có vết cắt hoặc dấu hiệu bị đốt, cho thấy chúng từng được con người xử lý và có thể dùng làm thức ăn.

Nhà khảo cổ Carlos Tornero bên phần còn lại của một cá thể gomphothere tại khu vực khai quật. Ảnh: First Human Steps in South America, Walking Among Gonfoteriums Project Team.

Số lượng hiện vật thu được trong đợt khai quật mới khá lớn. Ngoài xương động vật và công cụ đá, các nhà khảo cổ còn tìm thấy tàn tích thực vật được bảo tồn trong lớp trầm tích của hồ cổ.

Theo nhóm nghiên cứu, việc nhiều loại dấu tích cùng xuất hiện tại một nơi có thể giúp tái hiện khá chi tiết cuộc sống của những cộng đồng đầu tiên ở khu vực này.

Các bằng chứng hiện có cũng cho thấy bờ hồ không chỉ được con người ghé qua một lần. Những nhóm săn bắt hái lượm dường như đã nhiều lần quay trở lại đây, có thể vì nguồn nước cùng lượng động thực vật phong phú khiến Tagua Tagua trở thành địa điểm thuận lợi để kiếm thức ăn.

Niên đại của khu vực đặc biệt đáng chú ý vì nó nằm trong giai đoạn con người mới bắt đầu hiện diện rộng hơn ở cực nam châu Mỹ.

Một trong những địa điểm khảo cổ lâu đời nhất được xác nhận tại Nam Mỹ là Monte Verde, cũng nằm ở Chile và có niên đại khoảng 14.500 năm. Ngoài ra còn có Huaca Prieta ở Peru và Arroyo Seco ở Argentina, đều lưu giữ bằng chứng con người từ khoảng 14.000 năm trước.

Các dấu tích tại Tagua Tagua trẻ hơn đôi chút nhưng đã cho thấy những người sống ở Nam Mỹ thời kỳ đầu đã thích nghi với môi trường và khai thác các loài thú khổng lồ ra sao.