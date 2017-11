Tình tiết bất ngờ vụ Chủ tịch xã quan hệ bất chính với cấp dưới

Liên quan tới thông tin lộ ảnh, clip Chủ tịch xã quan hệ bất chính với cấp dưới, trong bản tường trình gửi UBND huyện Như Xuân và Phòng Nội vụ huyện Như Xuân, bà Đ.T.S. (SN 1987, cán bộ công chức xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết những thông tin vô cùng bất ngờ.



Theo lời của bà S., tháng 11/2012, UBND huyện Như Xuân có tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo an ninh trật tự giỏi. Xã Thanh Xuân có tham gia 9 người, trong đó có bà và ông Tài. "Hôm đó, đoàn có nghỉ lại ở nhà nghỉ Thành Đạt. Do hôm đó, trong lúc ăn cơm có giao lưu uống nhiều rượu, khi tôi về đi qua phòng đồng chí Tài, thấy anh ấy say rượu vì nghĩ vô tư anh em cùng làm việc với nhau nên tôi vào xem thế nào. Lúc đó, trong phòng chỉ có 2 người, do uống nhiều rượu với tính tình bồng bột tuổi trẻ không làm chủ được bản thân nên cả 2 đã có ở bên nhau.

Bản tường trình mà bà Đ.T.S., gửi UBND huyện Như Xuân, Phòng Nội vụ huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: NLĐ.

Đến sáng hôm sau, biết việc này là không đúng nên đồng chí Tài có xin lỗi tôi và cả 2 đã thống nhất chấm dứt và giấu kín chuyện ở đây. Kể từ đó, giữa tôi và đồng chí Tài không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào khác", bà S. tường trình.

Trước đó, ngày 1/11, Huyện ủy Như Xuân đã có thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với ông Lương Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân vì có quan hệ bất chính với cấp dưới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Tài. Đồng thời đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh thân mật giữa ông Tài và bà S. được tung lên facebook.

Ủy ban kiểm tra kết luận ông Lương Thế Tài có mối quan hệ nam nữ trái với các quy định của pháp luật, vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng không trung thực trước tổ chức đảng.

Khi ông Tài biết mình vi phạm, dù đã được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Xuân nhắc nhở nhưng ông này không sửa chữa, khắc phục.

Ban Thường vụ Huyện ủy khẳng định việc vi phạm của ông Tài đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Ngoài thi hành kỷ luật với ông Tài, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Xuân tiến hành các bước quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ cán bộ có liên quan.

Ban Thường vụ yêu cầu Đảng ủy xã Thanh Xuân chỉ đạo Hội đồng nhân dân xã tiến hành bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lương Thế Tài và nữ cán bộ vi phạm.