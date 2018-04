Tiết lộ ban đầu từ những bị can liên quan vụ Vũ "nhôm"

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành biện pháp tố tụng, khởi tố 7 bị can.



Làm theo chỉ đạo của lãnh đạo TP

Ông Nguyễn Điểu (SN 1958, trú tại quận Thanh Khê, cựu Giám đốc Sở TN&MT) bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về sự việc trên, ông Điểu cho biết, bây giờ phải chấp nhận. “Những dự án giao cho Vũ 'nhôm' thì TP có chủ trương và quyết định. Còn sở, ngành chỉ là đơn vị làm theo, hợp thức hóa thủ tục hành chính thôi” - ông Điểu nói trên Pháp luật TP.HCM.

Cũng trên báo này, ông Điểu cho hay: "Một số người có trách nhiệm chính. Anh Minh (ông Trần Văn Minh - PV) thì bị bắt và tạm giam, anh Chiến (ông Văn Hữu Chiến - PV) thì bị khởi tố cho tại ngoại để điều tra tiếp. Còn tôi nghĩ bản thân tôi không có tham mưu, cũng không có động cơ cá nhân, không có sai phạm tư lợi gì. Mình chỉ làm theo chủ trương của TP. Mình không cố ý làm trái”.

Ông Điểu cũng chia sẻ, tại cơ quan điều tra ông phải giải trình những vấn đề liên quan đến công tác tham mưu trong lĩnh vực chấp hành các quy định về đất đai, nhất là vai trò của các cá nhân trong việc bán các dự án và nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Cũng bị khởi tố tội danh trên và được cho tại ngoại, Đà Nẵng còn có ông Trần Văn Toán (SN 1957, trú quận Hải Châu, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT) và Lê Cảnh Dương (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP).

Ông Dương vẫn đi làm việc bình thường. Sáng 18/4, ông đến cơ quan điều tra để làm việc.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố

Trong sáng 18/4, cơ quan điều tra thực hiện đồng thời việc khám xét tại nhà riêng 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Khám xét nhà riêng cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh

Ông Trần Văn Minh SN 1955, trú tại quận Hải Châu, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Trước khi là Chủ tịch Đà Nẵng, ông Minh trải qua các vị trí Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó chủ tịch TP.

Báo Người Lao động cho biết, nhà, đất công sản mà Đà Nẵng bán cho Vũ "nhôm" tập trung nhiều nhất là vào thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch TP này.

Ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, trú tại quận Hải Châu), cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) cũng bị khởi tố 2 tội danh như người tiền nhiệm. Ông bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Chiến từng giữ các chức vụ Trưởng ban Quản lý dự án QL14B, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính (nay là Sở GTVT), Phó chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Kể từ tháng 1/2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 3/2015, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng.

Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an

Liên quan vụ Phan Văn Anh Vũ , ông Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, đã nghỉ hưu), cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), cán bộ Bộ Công an, cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Hữu Tuấn; Bộ trưởng Công an ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Hữu Bách.

Tối 17/4, tại số nhà 105B phố Yên Phụ, Hà Nội, lực lượng chức năng gồm Bộ Công an, đại diện VKS... tổ chức khám nhà ông Tuấn.

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tiếp tội danh

Chiều tối 18/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tại Đà Nẵng

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, còn gọi là Vũ "nhôm") bị khởi tố 4 tội danh.

Trước đó, ngày 20/12/2017, ông Vũ bị khởi tố tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế” xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số địa phương.

Lúc đó, ông Vũ được xác định đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở số 82 đường Trần Quốc Toản (quận Hải Châu) và bị truy nã.

Ông Vũ bỏ trốn sang Singapore. Ngày 4/1, cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 7/2, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ Bộ Công an, việc khởi tố vụ án trên phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Ông Phan Văn Anh Vũ được người dân Đà Nẵng biết đến nhiều hơn với tên gọi Vũ ''nhôm'' bởi ông có thời gian làm nhôm kính trước khi lấn sân sang bất động sản. Ông được xem là một đại gia nổi tiếng Đà Nẵng, sở hữu nhiều công ty.

Tháng 9/2017, cơ quan công an đã điều tra 31 nhà công sản, 9 dự án ở TP Đà Nẵng có liên quan đến ông Vũ.