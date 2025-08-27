YouTube ầm thầm cho AI chỉnh sửa video bạn tải lên

YouTube đã bí mật thử nghiệm tính năng tăng cường video bằng AI khiến các video bị "méo mó" mà không thông báo cho người sáng tạo.

Trong nhiều tháng, các YouTuber đã âm thầm phàn nàn rằng có điều gì đó không ổn trong các video họ tải lên gần đây. Sau khi một kênh âm nhạc nổi tiếng phân tích sâu hơn, Google hiện đã xác nhận rằng họ đang thử nghiệm một tính năng sử dụng AI để tăng cường chất lượng video.

Công ty tuyên bố đây là một phần trong nỗ lực "mang đến chất lượng video tốt nhất", nhưng thật kỳ lạ khi họ bắt đầu thử nghiệm mà không thông báo cho người sáng tạo hoặc cung cấp bất kỳ cách nào để từ chối thử nghiệm.

AI của Google khiến cho video Youtube trông sắc nét một cách giả tạo khiến người xem nghĩ rằng nội dung không có thật. Ảnh: Rhett Schull

Thử nghiệm của Google đã gây bất ngờ ngay sau khi bắt đầu triển khai trên YouTube Shorts vào đầu năm nay. Người dùng đã báo cáo về các hiện tượng lạ, méo cạnh và độ mượt mà gây mất tập trung, khiến người xem có cảm giác như bị chỉnh sửa bằng AI.

Nếu bạn đã từng chụp màn hình và phóng to ảnh sau khi chụp bằng điện thoại thông minh và nhận thấy mọi thứ trông quá sắc nét hoặc giống như một bức tranh sơn dầu, thì đó chính là kết quả của AI xử lý video của Google.

Theo Rene Ritchie, Trưởng ban Biên tập của YouTube, tính năng này không hoàn toàn giống với các tính năng AI mà Google vẫn nhồi nhét vào mọi sản phẩm khác.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Ritchie cho biết tính năng này không dựa trên AI tạo sinh mà thay vào đó sử dụng "học máy truyền thống" để giảm mờ và nhiễu đồng thời làm sắc nét hình ảnh. Tuy nhiên, đây là một sự khác biệt không đáng kể - nó vẫn là một dạng AI được sử dụng để chỉnh sửa video.

Youtube buộc người làm nội dung phải gắn nhãn AI khi sử dụng nhưng lại âm thầm làm điều đó mà không được người dùng đồng ý.

YouTuber Rhett Shull bắt đầu điều tra những gì đang xảy ra với video của mình sau khi thảo luận vấn đề với một người đồng sáng tạo nội dung. Anh nhanh chóng nhận ra rằng YouTube đang áp dụng công nghệ xử lý video bằng AI mà không thông báo cho bất kỳ ai - anh gọi đây là "nâng cấp", mặc dù Ritchie của Google khẳng định về mặt kỹ thuật, đây không phải là công nghệ nâng cấp.

Dù bạn gọi nó là gì, cuối cùng Google cũng phải thừa nhận rằng họ đang chỉnh sửa video như một phần của thử nghiệm. Liệu thử nghiệm này có trở thành một phần chính thức trong quy trình tải lên của YouTube hay không vẫn chưa rõ, và chúng ta cũng không biết liệu việc tăng cường AI có phải là tùy chọn cho các nhà sáng tạo hay không.

Bạn có xứng đáng được biết không?

Một số người xem thông thường có thể sẽ thích video được tăng cường AI của Google, nhưng những người làm video chuyên nghiệp thì dễ hiểu là khó chịu.

Ngoài việc video được tinh chỉnh có thể đẹp hơn (thực ra là không), Google đang thực hiện những thay đổi này mà không hề báo trước cho bất kỳ ai. Công ty cho biết họ quan tâm đến phản hồi của người xem và người sáng tạo để "lặp lại và cải thiện" các tính năng nâng cấp.

Người dùng cần được biết và quyết định có nên để AI can thiệp vào nội dung của họ hay không.

Khi Google công bố điện thoại Pixel 10, họ đã lưu ý rằng quy trình xử lý hình ảnh được cải tiến của họ có thể tự động cải thiện AI cho ảnh.

Nhóm nghiên cứu tin rằng việc minh bạch về điều này là rất quan trọng, vì vậy Pixel 10 đã tích hợp nhãn C2PA. Ảnh bạn chụp có thể được tự động gắn nhãn là đã được chỉnh sửa bằng AI để đảm bảo mọi người đều biết rằng chúng có thể không phản ánh chính xác thực tế.

Nhưng video YouTube thì sao? Công ty dường như ít quan tâm đến điều đó hơn. Dù Google không muốn thừa nhận, nhưng người dùng đang phản ứng dữ dội với nội dung AI.

Chỉ cần có một dấu hiệu nào đó cho thấy người sáng tạo nội dung sử dụng AI, Internet sẽ lập tức vào cuộc. Bằng cách áp dụng chỉnh sửa AI (hay bất cứ tên gọi nào Google muốn), công ty có khả năng khiến người sáng tạo nội dung phải chịu sự giám sát quá mức và có thể mất uy tín với bài kiểm tra video bí mật trước đây.