YouTube triển khai công nghệ xác minh độ tuổi bằng AI

Một đối tượng bị cáo buộc đã giả làm bác sĩ tiếp cận một cháu gái sau đó lấy lý do “bắt mạch bốc thuốc” để thực hiện ý đồ xâm hại, nhưng bất thành.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an phường Yên Tử đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Phạm Khắc Phương (SN 1974, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng).

Phạm Khắc Phương là đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện một số hành vi với mục đích xâm hại một cháu bé tại phường Yên Tử ngày 14/7 vừa qua.