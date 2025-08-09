Hà Nội

Yogurt đáp trả cực chất khi bị khơi lại chuyện tình cũ

Số hóa

Yogurt đáp trả cực chất khi bị khơi lại chuyện tình cũ

Nữ streamer "phú bà" Yogurt khiến dân mạng ngưỡng mộ khi điềm tĩnh đáp trả bình luận kém duyên về tình cũ Zeros, thể hiện bản lĩnh và sự tự tin đáng nể.

Thiên Trang (TH)
Mỗi bài đăng của Yogurt đều thu hút lượng lớn bình luận, cả tích cực lẫn tiêu cực. Mới đây, cô nhận bình luận động chạm tình cũ: “Bị th*** Zeros bỏ huhu”.
Tuy nhiên, thay vì nổi nóng hay tránh né, Yogurt phản hồi đầy bản lĩnh. Cô chỉ nhẹ nhàng viết: “Thì vậy nên mới có người tốt hơn chứ”.
Câu nói được dân mạng khen là vừa thông minh, vừa sâu sắc. Nhiều người cho rằng đây là cách xử lý “cao tay” và truyền cảm hứng.
Yogurt đã chứng minh sự trưởng thành khi không để quá khứ níu giữ mình. Cô hiện là hình mẫu của sự tự tin, bản lĩnh và sống tích cực hậu chia tay.
Yogurt là nữ streamer trẻ, thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế “khủng”. Ban đầu, cô chơi game vì sở thích và chỉ livestream như một trải nghiệm nhưng dần nhận ra niềm vui trong công việc này.
Dù từng phải tạm dừng stream để làm việc theo mong muốn của gia đình, Yogurt vẫn duy trì sức hút với cộng đồng game. Không theo đuổi “content bẩn”, cô mong muốn mang đến năng lượng tích cực và giữ hình ảnh trong sạch trong giới streamer.
Cô phủ nhận việc sử dụng chuyện tình cảm làm nội dung câu view, khẳng định mọi cảm xúc đều là thật. Là người có tâm lý vững vàng, cô không bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực và tin rằng những ai yêu quý mình sẽ hiểu.
Cô mong muốn tiếp tục truyền tải tinh thần tích cực, giúp đỡ những người xung quanh và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dùng AI "chế tạo" người bạn đời trong mơ.
Thiên Trang (TH)
#Yogurt #streamer #phản ứng #tình cũ #tự tin #trưởng thành

