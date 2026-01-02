Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Năm cây cảnh phong thủy giúp gia tăng tài lộc, bình an

Kho tri thức

Năm cây cảnh phong thủy giúp gia tăng tài lộc, bình an

Chọn lựa cây ngũ gia bì, lan quân tử, hoa cúc, sống đời hay lan hoàng thảo để tăng vận khí, bảo vệ gia đình và cải thiện sức khỏe.

Theo Hải Yến/ Dân việt
1. Cây ngũ gia bì: Ngũ gia bì có lá xòe rộng như bàn tay, xanh mướt quanh năm, rất dễ trồng và phù hợp với không gian trong nhà. Cây chỉ cần ánh sáng gián tiếp và lượng nước vừa phải là có thể phát triển tốt.
1. Cây ngũ gia bì: Ngũ gia bì có lá xòe rộng như bàn tay, xanh mướt quanh năm, rất dễ trồng và phù hợp với không gian trong nhà. Cây chỉ cần ánh sáng gián tiếp và lượng nước vừa phải là có thể phát triển tốt.
Điểm nổi bật của ngũ gia bì là khả năng hấp thụ formaldehyde và nicotine, giúp thanh lọc không khí hiệu quả. Đặc biệt phù hợp với nhà mới sửa hoặc gia đình có người hút thuốc.
Điểm nổi bật của ngũ gia bì là khả năng hấp thụ formaldehyde và nicotine, giúp thanh lọc không khí hiệu quả. Đặc biệt phù hợp với nhà mới sửa hoặc gia đình có người hút thuốc.
Về phong thủy, lá cây xòe rộng được xem là biểu tượng “gom lộc từ tứ phương”, mang lại may mắn và bảo vệ ngôi nhà. Nên đặt cây gần cửa sổ phòng khách để phát huy cả công dụng và ý nghĩa tốt lành.
Về phong thủy, lá cây xòe rộng được xem là biểu tượng “gom lộc từ tứ phương”, mang lại may mắn và bảo vệ ngôi nhà. Nên đặt cây gần cửa sổ phòng khách để phát huy cả công dụng và ý nghĩa tốt lành.
2. Lan quân tử: Lan quân tử từng được xem là loài hoa của giới quý tộc bởi vẻ đẹp sang trọng và tốc độ sinh trưởng chậm. Ngày nay, cây phổ biến hơn nhưng vẫn được giới yêu hoa ưa chuộng.
2. Lan quân tử: Lan quân tử từng được xem là loài hoa của giới quý tộc bởi vẻ đẹp sang trọng và tốc độ sinh trưởng chậm. Ngày nay, cây phổ biến hơn nhưng vẫn được giới yêu hoa ưa chuộng.
Cây có lá rộng, mọc thẳng, đối xứng như chiếc quạt xanh và nở hoa màu cam đỏ rực rỡ vào mùa đông – xuân. Ngay cả khi chưa nở hoa, lan quân tử vẫn là cây cảnh lá rất đẹp.
Cây có lá rộng, mọc thẳng, đối xứng như chiếc quạt xanh và nở hoa màu cam đỏ rực rỡ vào mùa đông – xuân. Ngay cả khi chưa nở hoa, lan quân tử vẫn là cây cảnh lá rất đẹp.
Đặc biệt, lan quân tử còn được ví như “máy hút bụi tự nhiên” nhờ lá lớn giúp hấp thụ bụi trong không khí. Theo quan niệm xưa, khi lan quân tử nở hoa, tài lộc và thịnh vượng sẽ đến với gia đình.
Đặc biệt, lan quân tử còn được ví như “máy hút bụi tự nhiên” nhờ lá lớn giúp hấp thụ bụi trong không khí. Theo quan niệm xưa, khi lan quân tử nở hoa, tài lộc và thịnh vượng sẽ đến với gia đình.
3. Hoa cúc: Hoa cúc có nhiều chủng loại và hình dáng đa dạng như cúc chi, cúc họa mi, cúc tana, cúc mâm xôi… tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, gần gũi cho không gian sống.
3. Hoa cúc: Hoa cúc có nhiều chủng loại và hình dáng đa dạng như cúc chi, cúc họa mi, cúc tana, cúc mâm xôi… tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, gần gũi cho không gian sống.
Hương thơm tự nhiên của cúc giúp thư giãn mắt, giảm mỏi thị lực và có đặc tính kháng khuẩn nhẹ. Hoa cúc còn có thể phơi khô pha trà, tốt cho gan, mắt và giúp giải nhiệt.
Hương thơm tự nhiên của cúc giúp thư giãn mắt, giảm mỏi thị lực và có đặc tính kháng khuẩn nhẹ. Hoa cúc còn có thể phơi khô pha trà, tốt cho gan, mắt và giúp giải nhiệt.
Trong phong thủy, hoa cúc tượng trưng cho sự giàu có, trường thọ và may mắn. Đặc biệt, các loại cúc vàng thường được trưng bày dịp Tết với mong muốn mang tài lộc và sung túc cho gia đình.
Trong phong thủy, hoa cúc tượng trưng cho sự giàu có, trường thọ và may mắn. Đặc biệt, các loại cúc vàng thường được trưng bày dịp Tết với mong muốn mang tài lộc và sung túc cho gia đình.
4. Cây sống đời: Sống đời là cây cảnh nhỏ nhắn, lá dày mọng nước, hoa nở thành chùm với nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, vàng. Cây rất dễ trồng và ít tốn công chăm sóc.
4. Cây sống đời: Sống đời là cây cảnh nhỏ nhắn, lá dày mọng nước, hoa nở thành chùm với nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, vàng. Cây rất dễ trồng và ít tốn công chăm sóc.
Điểm đặc biệt của sống đời là khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.
Điểm đặc biệt của sống đời là khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.
Về ý nghĩa, cây sống đời tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc và sự trường tồn. Dịp Tết, nhiều gia đình trưng bày cây như lời cầu chúc bình an, đoàn viên và sinh sôi nảy nở.
Về ý nghĩa, cây sống đời tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc và sự trường tồn. Dịp Tết, nhiều gia đình trưng bày cây như lời cầu chúc bình an, đoàn viên và sinh sôi nảy nở.
5. Lan hoàng thảo: Lan hoàng thảo được mệnh danh là “tiên thảo” trong y học cổ truyền, nổi bật với hoa nở thành chùm thanh lịch, màu sắc tinh tế như tím, trắng, vàng. Thân cây phân đốt, dáng vẻ nhẹ nhàng như tre thu nhỏ.
5. Lan hoàng thảo: Lan hoàng thảo được mệnh danh là “tiên thảo” trong y học cổ truyền, nổi bật với hoa nở thành chùm thanh lịch, màu sắc tinh tế như tím, trắng, vàng. Thân cây phân đốt, dáng vẻ nhẹ nhàng như tre thu nhỏ.
Không chỉ đẹp, lan hoàng thảo còn có giá trị dược liệu. Thân cây có thể dùng để nấu súp hoặc ép nước, giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể.
Không chỉ đẹp, lan hoàng thảo còn có giá trị dược liệu. Thân cây có thể dùng để nấu súp hoặc ép nước, giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ cơ thể.
Trong phong thủy, lan hoàng thảo tượng trưng cho phú quý và thành công. Cây ưa môi trường ấm, ẩm, thích hợp đặt ở bệ cửa sổ nhà bếp hoặc nơi có độ ẩm nhẹ để vừa làm cảnh vừa chăm sóc sức khỏe.
Trong phong thủy, lan hoàng thảo tượng trưng cho phú quý và thành công. Cây ưa môi trường ấm, ẩm, thích hợp đặt ở bệ cửa sổ nhà bếp hoặc nơi có độ ẩm nhẹ để vừa làm cảnh vừa chăm sóc sức khỏe.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/6-cay-canh-nguoi-thong-minh-trong-trong-nha-xua-duoi-benh-tat-lon-nho-gom-loc-tu-tam-phuong-tu-huong-d1390997.html?fbclid=IwY2xjawO_H89leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjMGpHUFh1ejU3aFYzelphc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtbxtvNCf_CV69lPaYpD1TqmgIzfkyAEpwgPxX1VtXS-11kJPJSeNj42CeBw_aem_t6NbZ1ogfeamGJJxbAahcQ
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh phong thủy #cây phong thủy #lan hoàng thảo #ngũ gia bì

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT