Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/1: Ma Kết đừng quá tốt, dễ bị lợi dụng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/1: Ma Kết đừng quá tốt, dễ bị lợi dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Ma Kết nên học cách từ chối người khác, đừng ôm rơm nặng bụng. Sư Tử nên chờ thời, đừng vội vàng bỏ cuộc.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương đừng tự làm khó mình, mọi chuyện nên nghĩ thoáng ra thì tốt hơn. Sự nghiệp: Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, đừng để ý những lời mỉa mai, dự án kết thúc ổn thỏa mới là quan trọng. Tài lộc: Không mấy thích tiêu tiền, có thể tích lũy được chút thu nhập nhìn chung vẫn mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Tình cảm: Nửa kia nói lời gì không hay cũng không cần để tâm, đôi khi đối phương chỉ đang phàn nàn chứ không cố ý gây khó dễ. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi điều độ là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc gì cũng nên thuận theo tự nhiên, mọi sự sắp xếp đều là tốt nhất. Sự nghiệp: Không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, học cách đối mặt với khó khăn và thử thách mới có thể trưởng thành, không ngừng rút ra bài học từ thực tiễn thì thực lực chuyên môn sẽ thăng tiến và luôn có cơ hội. Tài lộc: Những thứ tạm thời chưa dùng tới thì đừng mua, việc để vốn bị chiếm dụng không phải là hành động khôn ngoan. Tình cảm: Bạn và bạn đời dễ xảy ra xích mích nhỏ, chú ý đừng để mâu thuẫn leo thang. Sức khỏe: Nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử làm việc đừng chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà quên phía sau, luống cuống sẽ không đạt được gì. Sự nghiệp: Công việc trở nên bận rộn hơn, đôi khi xuất hiện những tình huống hỗn loạn, nếu bản thân không có chính kiến và thiếu định lực thì rất dễ phạm sai lầm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tài lộc: Không có dự án tốt để lựa chọn, cơ bản đều là những thứ cũ kỹ không có gì mới mẻ. Tình cảm: Đừng quá khắt khe vào những chuyện chi tiết, nên bớt gây áp lực cho đối phương. Sức khỏe: Nên bổ sung thêm dinh dưỡng.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải đã trở nên khéo léo hơn, không còn dễ bị lừa gạt nữa. Sự nghiệp: Giữ được sự linh hoạt nhất định nơi công sở chắc chắn sẽ có lợi, đừng làm mất lòng ai cũng đừng vi phạm nguyên tắc, việc biết cách ứng biến phù hợp có thể giúp bạn thoát khỏi cảnh lúng túng. Tài lộc: Thu chi cân bằng, không tiêu xài bừa bãi là được, có cơ hội hãy làm thêm những dự án giúp tăng thu giảm chi. Tình cảm: Nhường nhịn đối phương nhiều hơn một chút cũng không có hại gì, đôi bên cần không ngừng mài giũa mới có thể chung sống tốt đẹp. Sức khỏe: Chế độ ăn uống cần đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử vẫn có cơ hội để phá vỡ sự kìm hãm, lòng dũng cảm đã tăng lên so với trước. Sự nghiệp: Làm việc thường xuyên rơi vào tình trạng bế tắc, cần phải dựa vào ngoại lực can thiệp mới có thể chuyển biến, điều cần làm hiện tại là chờ đợi cơ hội và tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Tài lộc: Những dự án không phù hợp thì nên buông tay, không có gì không tốt, thà rằng chọn cách tiết kiệm bảo thủ. Tình cảm: Bạn và nửa kia thường xuyên hờn dỗi, thực tế là cả hai đều muốn làm chủ và không cam chịu phục tùng đối phương. Sức khỏe: Cẩn thận vấn đề mất ngủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, bạn hiểu rất rõ mình muốn làm dự án gì, sẽ không ngừng nỗ lực tiến về phía trước và không chịu khuất phục. Sự nghiệp: Cần xác định đúng vị trí cá nhân nơi công sở thì mới dễ đạt được thành tích, những ý tưởng hay quy hoạch trong lòng phải được thực thi triệt để mới thấy được kết quả. Tài lộc: Cứ hoàn thành dự án theo đúng các bước là được, việc thu về lợi nhuận không có vấn đề gì. Tình cảm: Nửa kia quan tâm bạn khá nhiều và cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ về mặt vật chất. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, vận động gân cốt một cách thích hợp là được.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình làm tốt những việc hiện tại và bớt đi những suy nghĩ thiếu thực tế. Sự nghiệp: Luôn có những việc bạn có thể làm tốt, đừng vì thất bại nhất thời mà đau lòng, đi vững từng bước trước mắt cũng vô cùng quan trọng. Tài lộc: Đừng bắt tay vào những dự án vượt quá khả năng chi trả thì sẽ không bị đổ bể, an phận một chút ngược lại sẽ có lợi cho bạn hơn. Tình cảm: Cả hai đều có nhiều chủ đề muốn trò chuyện, giữ vững sự tôn trọng và giao tiếp thân thiện thì sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần rất phấn chấn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp muốn đổi sang một đường đua mới thì vẫn có thể tìm thấy cơ hội, quan trọng là bạn có nắm bắt được để tạo ra thành tích hay không. Sự nghiệp: Có khá nhiều việc cần làm, có thể bạn sẽ phát hiện ra dự án phù hợp với mình, khi điều chỉnh phương hướng cần phải dứt khoát, đưa ra được kết quả tốt tự nhiên sẽ nhận được đánh giá cao. Tài lộc: Làm các dự án theo kế hoạch và bớt đi sự do dự là tốt nhất. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, cả hai đều sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ thật của mình mà không e dè. Sức khỏe: Vận động gân cốt phù hợp sẽ giúp ích cho cả thân và tâm.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã thay đổi tâm thái khi nhìn nhận hành vi của người khác thì sẽ không còn thấy tức giận như vậy nữa, nên bớt những suy nghĩ tự dằn vặt mình. Sự nghiệp: Cứ hành sự theo đúng các bước là được, người khác làm thế nào không liên quan đến mình, đừng tiêu tốn thời gian và tinh lực vào người khác. Tài lộc: Khiêm tốn tiếp thu ý kiến của chuyên gia sẽ dễ dàng thu được lợi nhuận hơn. Tình cảm: Đừng tìm cách giáo huấn nửa kia, hãy tôn trọng đối phương nhiều hơn. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng làm những việc bản thân không gánh vác nổi, nếu không tiêu tốn lượng lớn tinh lực mà kết quả không tốt thì rất không đáng. Sự nghiệp: Phải biết cách từ chối người khác, đừng việc gì cũng ôm đồm vào mình kẻo mọi chuyện rắc rối đều tìm đến, nơi công sở quá tốt bụng dễ bị lợi dụng. Tài lộc: Kiểm soát các khoản chi tiêu, có những khoản tiền không nên tiêu thì tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Tình cảm: Nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn một chút, đừng chỉ lo cho niềm vui của riêng mình. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ vì điều đó không có lợi cho cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình muốn tạo ra sự đột phá không phải chuyện một sớm một chiều, cứ vững vàng từng bước mới có kết quả tốt. Sự nghiệp: Cần kiên nhẫn hơn, không ngừng thử sai và điều chỉnh mới có thể đạt được thứ mình thực sự mong muốn, thành công không đến ngay lập tức. Tài lộc: Những dự án không có thu nhập tốt thì nên sớm buông tay, thu hồi được vốn liếng đã là tốt rồi. Tình cảm: Bớt đi những suy nghĩ đối kháng khi chung sống, nên tìm hiểu xem bạn đời thực sự cần gì. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư muốn hoàn thành tốt những việc trong tay thì cần phải bỏ công sức mới có thể thành công. Sự nghiệp: Công việc đa phần nằm trong tầm kiểm soát, hãy kiên nhẫn và sẵn lòng bỏ công sức thì việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có gì khó khăn, đừng để nảy sinh tâm lý lơ là. Tài lộc: Khả năng thu được lợi nhuận lý tưởng là rất lớn, chú ý hành động theo kế hoạch là tốt nhất. Tình cảm: Tình cảm với bạn đời phát triển thuận lợi, đôi bên đều hài lòng với hiện tại và không có gì để chê trách. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khá phấn chấn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
