FBI chặn đường dây tuồn 160 triệu USD GPU NVIDIA

Số hóa

FBI chặn đường dây tuồn 160 triệu USD GPU NVIDIA

FBI triệt phá mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA trị giá 160 triệu USD sang Trung Quốc, phơi bày cuộc chiến gay gắt quanh chip AI tiên tiến.

Thiên Trang (th)
FBI vừa triệt phá một đường dây buôn lậu quy mô lớn chuyên tuồn GPU NVIDIA cao cấp sang Trung Quốc, gây chấn động giới công nghệ.
FBI vừa triệt phá một đường dây buôn lậu quy mô lớn chuyên tuồn GPU NVIDIA cao cấp sang Trung Quốc, gây chấn động giới công nghệ.
Theo công tố liên bang Mỹ, mạng lưới này đã tìm cách xuất khẩu trái phép ít nhất 160 triệu USD chip H100 và H200 phục vụ cuộc đua AI.
Theo công tố liên bang Mỹ, mạng lưới này đã tìm cách xuất khẩu trái phép ít nhất 160 triệu USD chip H100 và H200 phục vụ cuộc đua AI.
Các nghi phạm lập công ty bình phong, thuê kho bí mật tại New Jersey và làm giả hồ sơ xuất khẩu để qua mặt cơ quan chức năng.
Các nghi phạm lập công ty bình phong, thuê kho bí mật tại New Jersey và làm giả hồ sơ xuất khẩu để qua mặt cơ quan chức năng.
Đặc vụ FBI đã thâm nhập kho hàng, phát hiện GPU bị dán nhãn giả và khai báo thành linh kiện thông thường.
Đặc vụ FBI đã thâm nhập kho hàng, phát hiện GPU bị dán nhãn giả và khai báo thành linh kiện thông thường.
Chiến dịch Operation Gatekeeper kết thúc kịch tính khi đặc vụ liên bang ập vào, thu giữ toàn bộ lô chip trước giờ vận chuyển.
Chiến dịch Operation Gatekeeper kết thúc kịch tính khi đặc vụ liên bang ập vào, thu giữ toàn bộ lô chip trước giờ vận chuyển.
Dù một số đối tượng đã nhận tội, giới phân tích cho rằng buôn lậu GPU NVIDIA khó có thể chấm dứt.
Dù một số đối tượng đã nhận tội, giới phân tích cho rằng buôn lậu GPU NVIDIA khó có thể chấm dứt.
Hơn 60% mô hình AI hàng đầu tại Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào phần cứng NVIDIA, khiến nhu cầu chip luôn ở mức khổng lồ.
Hơn 60% mô hình AI hàng đầu tại Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào phần cứng NVIDIA, khiến nhu cầu chip luôn ở mức khổng lồ.
Vụ việc cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung đang nóng hơn bao giờ hết, với chip AI trở thành mặt trận then chốt.
Vụ việc cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung đang nóng hơn bao giờ hết, với chip AI trở thành mặt trận then chốt.
Thiên Trang (th)
