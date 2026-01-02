Hà Nội

Bí ẩn thành phố cổ châu Mỹ lớn nhất thế giới 2.000 năm trước

Kho tri thức

Bí ẩn thành phố cổ châu Mỹ lớn nhất thế giới 2.000 năm trước

Từng là một siêu đô thị cổ đại đầy quyền lực, Teōtīhuacān khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi quy mô và những bí ẩn chưa lời giải.

T.B (tổng hợp)
Là thành phố cổ lớn nhất châu Mỹ thời tiền Colombo. Vào thời kỳ cực thịnh khoảng thế kỷ 1-5, Teōtīhuacān có thể đạt dân số hơn 100.000 người, vượt xa hầu hết các đô thị cùng thời trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa “nơi các vị thần được sinh ra”. Teōtīhuacān là tên do người Aztec đặt nhiều thế kỷ sau khi thành phố bị bỏ hoang, phản ánh niềm tin rằng đây là nơi các vị thần đã tạo ra mặt trời và mặt trăng. Ảnh: Pinterest.
Kim tự tháp Mặt Trời thuộc hàng lớn nhất thế giới. Công trình biểu tượng này cao khoảng 65 mét, thể tích chỉ xếp sau Kim tự tháp Giza ở Ai Cập, cho thấy trình độ tổ chức và xây dựng phi thường của cư dân châu Mỹ cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Bố cục đô thị được quy hoạch cực kỳ chính xác. Toàn bộ thành phố được xây theo trục nghiêng khoảng 15,5 độ so với hướng bắc, có thể liên quan đến thiên văn học và tín ngưỡng vũ trụ của cư dân Teōtīhuacān. Ảnh: Pinterest.
Không ai biết chính xác người xây dựng thành phố. Cho đến nay, danh tính tộc người sáng lập Teōtīhuacān vẫn là bí ẩn, vì họ không để lại văn bản lịch sử rõ ràng như người Maya hay Aztec. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm tôn giáo và thương mại khổng lồ. Teōtīhuacān từng kiểm soát các mạng lưới thương mại rộng lớn, đặc biệt là obsidian – đá núi lửa dùng làm công cụ và vũ khí quý giá thời cổ. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật tường bích họa vô cùng phong phú. Nhiều khu nhà ở được trang trí bằng bích họa màu sắc rực rỡ, mô tả thần linh, nghi lễ và đời sống tinh thần phức tạp của cư dân thành phố. Ảnh: Pinterest.
Sự sụp đổ vẫn còn nhiều tranh cãi. Khoảng thế kỷ 7, Teōtīhuacān suy tàn và bị bỏ hoang, có thể do bạo loạn nội bộ, khủng hoảng môi trường hoặc xung đột chính trị, để lại một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử châu Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
