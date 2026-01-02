Hà Nội

Phát hiện dãy tường đá granite dưới biển, lộ tàn tích thành phố đã mất

Kho tri thức

Phát hiện dãy tường đá granite dưới biển, lộ tàn tích thành phố đã mất

Các nhà khoa học tin rằng đã tìm thấy tàn tích của một thành phố khoảng 7.000 tuổi ngoài khơi bờ biển nước Pháp sau khi phát hiện dãy tường đá granite.

Tâm Anh (theo Allthatsinteresting, The Sun)
Trong cuộc thám hiểm ngoài khơi bờ biển Brittany, Pháp, các chuyên gia đã tìm thấy tàn tích của dãy tường đá granite, với bức tường dài nhất trải dài khoảng 122m. Nó được tạo thành từ rất nhiều khối đá khổng lồ với tổng trọng lượng ước tính khoảng 3.600 tấn. Ảnh: SAMM.
Theo các chuyên gia, tàn tích dưới nước trên là một phần của các công trình bằng đá có niên đại ít nhất là năm 5300 trước Công nguyên. Do đó, đây là một trong những công trình kiến ​​trúc bằng đá lớn cổ nhất từng được tìm thấy ở Pháp. Ảnh: SAMM.
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia nhận định những tàn tích trên có thể thuộc về một nền văn minh thời Đồ đá, nguồn cảm hứng cho một truyền thuyết địa phương về một thành phố cổ bị chìm dưới biển có tên là Ys. Ảnh: SAMM.
Các tàn tích bằng đá granite bị nhấn chìm dưới nước có niên đại 7.000 năm tuổi có kích thước khác nhau. Chúng có thể từng được sử dụng như một bẫy đánh bắt cá hoặc một con đê để chắn chống lại mực nước biển dâng cao. Ảnh: SAMM.
Trung bình, mỗi bức tường đá rộng gần 20m và cao khoảng 1,8m so với đáy biển. Ảnh: SAMM.
Khi được xây dựng, công trình này nằm trên bờ biển đảo Sein - nơi tìm thấy những tàn tích, dọc theo mũi phía tây của Brittany - giữa mực nước thủy triều thấp và cao. Do hòn đảo đã thu hẹp lại sau nhiều thế kỷ nên những tàn tích cổ xưa trên hiện nằm ở độ sâu khoảng 9m bên dưới mặt nước. Ảnh: SAMM.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, công trình đồ sộ dưới đáy biển được xây dựng bởi một xã hội săn bắn hái lượm có tổ chức rất cao hoặc một cộng đồng thời Đồ đá mới đến đây vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên. Ảnh: SAMM.
Những truyền thuyết của người Breton về thành phố chìm dưới biển khá phổ biến trong thời cổ đại. Việc tìm thấy những tàn tích trên cho thấy những truyền thuyết này có thể có cơ sở trong thực tế. Ảnh: Giordano Cipriani/Getty Images.
Khi mực nước biển dâng cao nhanh chóng và người dân buộc phải bỏ lại khu định cư đã bị đại dương nhấn chìm, họ rất có thể đã lưu truyền những câu chuyện về thành phố - nơi họ từng ở. Ảnh: Pexels | Ayden Zaki.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
