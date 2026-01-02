Hà Nội

Robot hình người biết đau như người thật, phim viễn tưởng thành hiện thực

Số hóa

Robot hình người biết đau như người thật, phim viễn tưởng thành hiện thực

Da điện tử mô phỏng thần kinh mới giúp robot hình người cảm nhận đau đớn, phát hiện tổn thương và phản xạ tức thì như cơ thể con người.

Thiên Trang (TH)
Theo Interesting Engineering, các nhà khoa học Trung Quốc vừa gây chấn động giới công nghệ khi phát triển thành công da điện tử mô phỏng thần kinh cho robot hình người.
Công nghệ này cho phép robot không chỉ cảm nhận xúc giác mà còn “biết đau” và phản xạ tự vệ gần như ngay lập tức.
Trước đây, robot truyền thống phải gửi toàn bộ dữ liệu cảm biến về bộ xử lý trung tâm, gây ra độ trễ nguy hiểm trong môi trường dân sự.
Lớp da NRE-skin được lấy cảm hứng từ cơ chế phản xạ của con người, nơi tín hiệu đau truyền thẳng đến tủy sống mà không cần não bộ xử lý trước.
Cấu trúc da gồm bốn lớp, tích hợp mạng lưới cảm biến và mạch điện hoạt động như các dây thần kinh sinh học.
Khi lực tác động vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ kích hoạt phản xạ cục bộ, điều khiển động cơ rút tay hoặc né tránh tức thì.
Thiết kế mô-đun dạng miếng vá từ tính giúp việc bảo trì và thay thế linh kiện robot diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Với bước tiến này, robot dịch vụ có khả năng tương tác an toàn và “thấu cảm” với con người đang tiến gần hơn tới đời sống thực tế.
Thiên Trang (TH)
